Euer Hallenturnier könnt ihr mit FuPa anlegen und verwalten. Es geht ganz einfach und ist kostenlos. – Foto: Willi Roth (Archiv)

Gratis und einfach: So plant ihr euer Hallenturnier mit FuPa Gruppen anlegen, Spielplan erstellen, Spielstände live erfassen: Im kostenlosen FuPa-Turniermodul gibt's diverse Funktionen aus einer Hand.rn

Die kalte Jahreszeit ist bald da. Und bald wird es in der Halle heiß: Die Hallen-Saison steht vor der Tür. Viele Ausrichter dürften gerade in den Planungen sein. Nutzt FuPa, um euer Hallenturnier zu organisieren. Hierfür gibt es bei FuPa ein eigenes Turniermodul, in dem ihr von A wie Auszeichnungen bis Z wie Zwischenrunde alles abbilden könnt. Der Spielplan lässt sich nicht nur eintragen, sondern auch von FuPa generieren. Und das Beste: All das ist kostenlos. Spart euch das Geld für unnötige Turnierplan-Software. Legt euer Turnier direkt bei FuPa an!

Und so geht's - In acht Schritten zum Hallenturnier auf FuPa: Turnier erstellen und Grunddaten eingeben Turnierphasen & Gruppen anlegen Mannschaften hinzufügen Vorrunden-Spielplan anlegen Hauptrunden-Spielplan anlegen Hallenkader anlegen Auszeichnungen verleihen Besucheransicht & PDF erstellen

Ein besonderes Tool ist das Livecenter. Das eignet sich besonders gut, um das Geschehen des Turniers auch außerhalb der Halle verfolgen zu können, beispielsweise an der Essensausgabe oder im Raucherbereich. Tickert ihr die Spiele live, aktualisieren sich Spielstände und Tabellen in Echtzeit. Filmt ihr die Spiele auch noch mit FuPa.TV und ladet die Szenen direkt hoch, sind sogar die Tore direkt einsehbar. Idealerweise nutzt ihr für das Livecenter einen möglichst großen Monitor oder Bildschirm.