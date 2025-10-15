Gratis und einfach: So plant ihr euer Hallenturnier mit FuPa

Die kalte Jahreszeit ist bald da. Und bald wird es in der Halle heiß: Die Hallen-Saison steht vor der Tür. Viele Ausrichter dürften gerade in den Planungen sein. Nutzt FuPa, um euer Hallenturnier zu organisieren. Hierfür gibt es bei FuPa ein eigenes Turniermodul, in dem ihr von A wie Auszeichnungen bis Z wie Zwischenrunde alles abbilden könnt. Der Spielplan lässt sich nicht nur eintragen, sondern auch von FuPa generieren. Und das Beste: All das ist kostenlos. Spart euch das Geld für unnötige Turnierplan-Software. Legt euer Turnier direkt bei FuPa an!
Und so geht's - In acht Schritten zum Hallenturnier auf FuPa:
Ein besonderes Tool ist das Livecenter. Das eignet sich besonders gut, um das Geschehen des Turniers auch außerhalb der Halle verfolgen zu können, beispielsweise an der Essensausgabe oder im Raucherbereich. Tickert ihr die Spiele live, aktualisieren sich Spielstände und Tabellen in Echtzeit. Filmt ihr die Spiele auch noch mit FuPa.TV und ladet die Szenen direkt hoch, sind sogar die Tore direkt einsehbar. Idealerweise nutzt ihr für das Livecenter einen möglichst großen Monitor oder Bildschirm.
Ihr braucht Hilfe beim Anlegen des Hallenturniers oder habt ein Turnier angelegt und wollt nochmal, dass ein FuPa-Experte drüberschaut? Schreibt uns einfach eine kurze Mail an support@fupa.net!