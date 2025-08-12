Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Kompany lässt die Jungen starten: Fünf Spieler aus dem FC Bayern Campus starten gegen Zürich. – Foto: Imago/Ulmer/Teamfoto
Grashoppers gegen FC Bayern LIVE: Lennart Karl mit nächstem Traumtor
Der FC Bayern München testet gegen Grashoppers Zürich. Bei den Gästen spielt Bayern-Leihgabe Lovro Zvonarek. Vincent Kompany rotiert mächtig durch: Mit Magnus Dalpiaz, Feliphe Chavez, Jonah Kusi-Asare, David Santos und Lennart Karl kommen gleich fünf Youngster zum Zug. Der Live-Ticker.