Allgemeines
Kompany lässt die Jungen starten: Fünf Spieler aus dem FC Bayern Campus starten gegen Zürich.
Kompany lässt die Jungen starten: Fünf Spieler aus dem FC Bayern Campus starten gegen Zürich. – Foto: Imago/Ulmer/Teamfoto

Grashoppers gegen FC Bayern LIVE: Kompany vertraut auf fünf Youngster

Live-Ticker zum Testspiel

Der FC Bayern München testet gegen Grashoppers Zürich. Bei den Gästen spielt Bayern-Leihgabe Lovro Zvonarek. Vincent Kompany rotiert mächtig durch: Mit Magnus Dalpiaz, Feliphe Chavez, Jonah Kusi-Asare, David Santos und Lennart Karl kommen gleich fünf Youngster zum Zug. Der Live-Ticker.

Heute, 18:00 Uhr
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club ZürichGrasshoppers
FC Bayern München
FC Bayern MünchenFC Bayern
18:00live

