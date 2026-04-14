Grasbrunn auf Talfahrt - 1:7-Klatsche in Ottobrunn

Zuschauer im Derby: Die Grasbrunner (schwarz) beobachten den Ottobrunner Philipp Hasse auf dem Weg zum 2:0. – Foto: Dieter Michalek

Der TSV Grasbrunn verliert zum vierten Mal in Folge. Trainer De Prato bleibt trotz der Talfahrt gelassen und optimistisch.

Dass dies nicht der Nachmittag des TSV Grasbrunn werden könnte, deutet sich im Derby der Kreisliga 3 beim TSV Ottobrunn bereits nach wenigen Minuten an. Denn da fliegt der Fußball erstmals gefährlich in den Strafraum der Gäste, wo ihn Fabian Oberndörfer derart unglücklich erwischt, dass der Verteidiger die Kugel vorbei an Torwart Alexander Stephinger ins eigene Netz befördert – zum frühen 0:1.

Dieses Eigentor ist aus Grasbrunner Sicht der Startschuss für eine rabenschwarze Partie, an deren Ende eine 1:7-Abfuhr steht – nicht nur die höchste Saisonpleite für das Team, sondern auch seine vierte Niederlage hintereinander. Durch diese Negativserie ist der Fünfte der Vorsaison in der Tabelle auf Rang acht abgerutscht, noch neun Punkte vor den Abstiegsrelegationsrängen.

Wer nach der Klatsche in Ottobrunn jedoch einen wütenden und zeternden Trainer Markus De Prato erwartet hätte, der sieht sich getäuscht. „Es war für alle ein gebrauchter Tag“, sagt der 38-jährige Coach. „Da bringt es nichts, wenn ich noch mal auf die Jungs draufhaue.“

Vielmehr sei die Mannschaft nach dem Schlusspfiff noch in den eigenen Sportpark gefahren, um dort gemeinsam zu grillen. Für Markus De Prato ist das ein weiterer Beweis dafür, „dass wir keine schlechte Stimmung im Team haben und keine Unruhe herrscht“. Ohnehin habe er trotz der jüngsten Niederlagenserie keine Sorgen, dass seine Grasbrunner in den Abstiegskampf der Kreisliga 3 hineingeraten könnten. „Ich bin überzeugt, dass wir die Liga halten – weil ich weiß, wozu die Mannschaft in der Lage ist.“

Zumal es durchaus Erklärungen für die jüngste Talfahrt gebe, sagt der Coach – allen voran Verletzungspech und mehrere angeschlagene Spieler, die aktuell dennoch auf dem Platz stehen müssen. In Ottobrunn kommt eine Anfangsphase hinzu, die mit dem Wort suboptimal noch freundlich beschrieben ist. Oder in De Pratos Worten: „Die ersten zwei Tore schießen wir uns selbst rein, das 0:3 fällt nach einem Fehlpass im Zentrum, und das 0:4 ist ein berechtigter Elfmeter.“ Nach jenem Strafstoß in der 19. Minute sei die Partie im Grunde schon gelaufen gewesen. „Ich weiß, das hört sich komisch an“, sagt der TSV-Trainer. „Aber wenn wir einen anderen Start erwischen, dann glaube ich, dass wir uns vor Ottobrunn nicht verstecken müssen.“

So jedoch gerät die Partie zur einseitigen Angelegenheit, bei der nach der Pause noch ein zweites Eigentor durch Philip Voigt sowie zwei weitere Treffer für die Platzherren fallen. Dazwischen erzielt Simon Kappelmayr das 1:6 per Elfmeter, was an der deftigen Niederlage seiner Mannschaft aber nichts ändern kann.

Für Grasbrunn stehen nun in dieser Saison noch sechs Spiele aus, mit der letzten Partie am 30. Mai. Dann gastiert der TSV bei der SpVgg Haidhausen – mithin jener Club, der kürzlich von der Tabellenspitze in den Abstiegskampf gestürzt ist. Grund hierfür ist der Abzug von 27 Punkten aus Spielen, in denen die Münchner einen Kicker unter falschem Namen einsetzten, der mutmaßlich Teil eines internationalen Drogenrings war (siehe auch Text unten). Angesprochen auf diese Sanktion durch das Sportgericht lehnt Markus De Prato einen Kommentar ab. „Wir haben uns im Verein darauf verständigt“, sagt der Coach, „dass wir uns zu dem Fall nicht äußern werden“.