Grant-Leon Ranos stürmt in der Rückrunde für die Eintracht

– Foto: Borussia Mönchengladbach

Mit Grant-Leon Ranos verpflichtet Eintracht Braunschweig einen Mittelstürmer. Der 22-Jährige armenische Nationalspieler wechselt auf Leihbasis für die Rückrunde von Bundesligist Borussia Mönchengladbach an die Oker. Eine Kaufoption wurde nicht vereinbart. Ranos erhält die Rückennummer 25.

Grant-Leon Ranos (20. Juli 2003; 1,80 Meter) wurde in Gehrden geboren und spielte in der Jugend unter anderem für Borussia Dortmund und dem FC Bayern München. Zur Spielzeit 2023/2024 verpflichtete Borussia Mönchengladbach den damals 19-Jährigen und lieh den Offensivmann ebenfalls für die Rückrunde in die 2. Bundesliga aus – von Januar bis Juni 2025 stürmte Ranos für den 1. FC Kaiserslautern. 19 Partien in der Bundesliga (ein Treffer) und fünf Duelle in der 2. Bundesliga hat Ranos ebenso in der Vita stehen wie 23 Duelle für Armeniens A-Nationalmannschaft (fünf Tore).

Sport-Geschäftsführer Benjamin Kessel sagt: „Grant-Leon ist ein sehr talentierter Angreifer, der in dieser Saison bereits Bundesligaminuten sammeln konnte. Er ist ein cleverer, technisch sauberer und spielintelligenter Spieler, der sowohl auf der Zehn als auch in der Spitze agieren kann. Grant-Leon wird unserer Variabilität im Spiel guttun und unsere Möglichkeiten erhöhen.“