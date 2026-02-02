Granić verlässt Arminia Hannover und wechselt zum TSV Barsinghausen

– Foto: Volkhard Patten

Beim SV Arminia Hannover kommt es zu einem personellen Wechsel innerhalb der Landesliga Hannover. Mittelfeldakteur Gabrijel Granić verlässt den Verein mit sofortiger Wirkung und schließt sich dem TSV Barsinghausen an.

Granić war zur Saison 2024/25 aus der U19-Regionalligamannschaft des JFV Calenberger Land nach Bischofshol gewechselt. In seiner ersten Spielzeit absolvierte er 19 Einsätze in der Oberliga Niedersachsen. In der laufenden Landesliga-Saison kam er bislang auf zehn Partien, wurde dabei jedoch überwiegend nur für kurze Einsatzzeiten auf verschiedenen Positionen eingesetzt.

Der Verein zeigte Verständnis für den Wunsch des Spielers nach mehr Spielpraxis und bestätigte den Wechsel auf seinem Instagram-Kanal. Dort hieß es: „Unser Allrounder hat auf fast allen Positionen mal gespielt, aber selten von Beginn. Der Wunsch nach mehr Spielzeit ist daher nachvollziehbar und so legen wir keine Steine in den Weg. Gabrijel Granić wechselt ab sofort zum TSV Barsinghausen. Alles Gute und viel Erfolg! Außer im Rückspiel natürlich…“