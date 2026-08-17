Grandioser Start in die Kreisoberliga - Oberweimar schlägt Apolda 2:0

– Foto: VFB Oberweimar

Unsere 1. Herren starteten am Sonntag in die historische Mission „Kreisoberliga“ gegen keinen geringeren, als den Landesklasseabsteiger und somit absoluten Staffelfavoriten VfB Apolda. Nach einem enormen Kraftaufwand steht ein 2:0 und drei unglaublich wertvolle Punkte. Der Favorit aus Apolda begann vom Anstoß weg souverän, agierte über lange Bälle, versuchte Breite und Tiefe zu nutzen. Unsere Herren mussten sich einfinden, nahmen jedoch Zweikämpfe und das Tempo super an. Die schnellen Außen von Apolda waren jedoch immer gefährlich. Mit zunehmender Spielzeit wurden unsere Jungs aber mutiger und der starke Julius Beier setzte nach einem Angriff über Hoffmann/Carstens per Schuss an den Außenpfosten das erste Ausrufezeichen. Kurze Zeit später folgte sogar der Torjubel: Ein langer Ball auf Carstens, der aus dem Abseits lief und den Ball für Hoffmann passieren ließ, dieser legte dann zurück und Carstens netzte trocken ein. Alle jubelten, doch der Schieri-Assistent hob die Fahne, das Tor zählte nicht. Weiter ging es im hohen Tempo, die Partie nun gleichwertig bis zur Pause.

Die zweite Halbzeit startete wieder ausgeglichen und beide Teams versuchten vors gegnerischer Tor zu kommen. In der 60. Minute musste Ludwig Herzog dann verletzt raus und in der 71. Minute dann der Schock: Carstens bekam nach hartem Einsteigen die gelb-rote Karte. Was dann folgte war Wahnsinn. Unser Team stellte etwas um und die vorderen Jungs liefen, als würde es um ihr Leben gehen. Angezündet durch die vielen Fans eroberten sie in Unterzahl immer wieder Bälle, spielten eigene Angriffe und so kam Johannes Kuhn folgerichtig vor das Tor, wurde rüde gefoult und Ole Hoffmann schoss den fälligen Elfer entschlossen ein - 1:0 (80.)! In der 88. Spielminute erhöhten wir sogar auf 2:0. Florian Rammelt brachte einen Freistoß ins Zentrum, Henry Hofmann legte auf Kuhn ab und dieser stocherte den Ball zum Schlusspunkt ins Tor. Danach brachten die Jungs in unglaublichem Laufaufwand und Kampf das Ergebnis über die lange Nachspielzeit. Der Jubel war groß, der Gegner fair - ein toller Start in die neue Liga.

Nun folgt kommende Woche das schwere Auswärtsspiel bei Elgersburg. Ein Dank gilt den vielen Fans und Unterstützern bei diesem historischen Derby für unseren Verein.