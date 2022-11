„Grandioser Abschluss“: Karlsfeld begießt Kantersieg bei Teamausflug 6:0 gegen Ampfing

Karlsfeld – Nach einer guten Minute trudelte der Ball nach einem missglückten Klärungsversuch ins eigene Tor, 20 Minuten später hatte der TSV Ampfing zwei Wechsel wegen Verletzungen verbraucht – es war ein Start zum Vergessen für den Tabellenzweiten der Landesliga Südost. Auf der anderen Seite hätte es für Eintracht Karlsfeld nicht besser laufen können. Die Elf von Trainer Jay Alkan spielte sich in einen Torrausch und gewann ihr letztes Spiel vor der Winterpause mit 6:0 (2:0). „Es war ein grandioser Abschluss“, jubelte Dominik Schäffer, Co-Spielertrainer der Eintracht, nach dem höchsten Saisonsieg.

Der Respekt vor dem TSV Ampfing war groß. Die Eintracht hatte zwar im Hinspiel aufgetrumpft, doch beim 5:1-Auswärtssieg am dritten Spieltag war der Gegner noch in der Findungsphase. Vier Monate später reiste Ampfing als Tabellenzweiter an mit einem beeindruckenden Arbeitsnachweis: Neun Siege und nur eine Niederlage in den vergangenen 13 Partien, darunter der 2:1-Auswärtserfolg bei Spitzenreiter Bruckmühl.

Doch auch die Karlsfelder sind in der aktuellen Verfassung ein Team, das ganz vorne mitspielen kann. Die Eintracht begann mutig und jubelte früh: Jonas Eicher hinterlief Kubilay Celik und passte scharf ins Zentrum, wo Ampfings Irfan Selimovic den Ball ins eigene Tor beförderte (2.). So dominant, wie es das Endergebnis vermuten lässt, waren die Karlsfelder in der ersten Hälfte nicht. „Ampfing war ein schwieriger Gegner“, erkannte Schäffer. Doch die entscheidenden Aktionen hatte die Eintracht: Nach einem langen Ball spielte Schäffer ins Zentrum auf Michael Dietl, der in Torjäger-Manier zum 2:0 traf (35.). „Das macht Michi brutal“, lobte Schäffer den Mittelstürmer. Karlsfeld war auf Kurs, aber noch war eine Halbzeit zu spielen.