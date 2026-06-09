Grandiose erste Halbzeit sichert SVA-Aufstieg

– Foto: Holger Hettler

Der SV Adelshofen II hat am Dienstagabend den SV Rohrbach/S. II mit 4:2 geschlagen. Ausschlaggebend für den Erfolg im Finale um den letzten B-Klassen-Platz 2026/27 war eine ganz starke erste Halbzeit, nach der der C-Klassen-Vizemeister mit 4:0 geführt hat. Rohrbach gab sich zwar nicht geschlagen, konnte in der zweiten Hälfte aber nur noch um zwei Tore verkürzen.

Der Abschluss in Sachen Sinsheimer Kreis-Relegation ist zwei zweiten Mannschaft vorenthalten. Am Dienstag duellieren sich der SV Rohrbach/S. II und der SV Adelshofen II um den letzten freien Startplatz in der Kreisklasse B für 2026/27. Anpfiff auf dem Sportgelände des TSV Ittlingen ist um 19 Uhr.

Die Adelshofener Tore erzielten Maurice Hettler zum 1:0 und 3:0 (16./24.). Denis Gromut markierte das zwischenzeitliche 2:0 (23.) und Pascal Benz´ Treffer zum 4:0 kurz vor der Halbzeitpause hatte vorentscheidenden Charakter (44.). Rohrbach verkürzte später noch durch Colin Lisse (56.) zum 1:4 und Julian Usselmann besorgte mit seinem Strafstoßtreffer den 2:4-Endstand. Für die Rohrbacher Zweite steht nun der bittere Gang in die Kreisklasse C an.

Unter den Zuschauern weilte der Trainer des kommenden Gegners. "Adelshofen hat mich mit seiner starken Physis beeindruckt", konstatiert Kim Feßenbecker. Rohrbachs Trainer und 1. Vorsitzender in Personalunion hat sich zusammen mit einer Handvoll seiner Spieler einen Eindruck über den kommenden Gegner gemacht. Er meint weiter: "Während Türk Gücü spielerisch vielleicht einen Tick stärker war, dafür aber nach 70 Minuten die ersten Krämpfe bekommen hat, sind die Adelshofener regelrecht durchmarschiert."

Über den Gegner hat sich Kevin Michna bewusst erst spät Gedanken gemacht. "Ganz ehrlich, bei uns war alles auf das Entscheidungsspiel ausgerichtet", sagt der Adelshofener Spielertrainer. Er sollte mit dieser Herangehensweise Recht behalten. In einem dramatischen Spiel am vergangenen Mittwoch schlug seine Elf Türk Gücü Sinsheim II, den anderen C-Liga-Vizemeister, mit 4:3 nach Elfmeterschießen.

Auf einen dementsprechend drohenden Abnutzungskampf gilt sich für Dienstag vorzubereiten. "Jeder, der kann, will sich das natürlich nicht entgehen lassen", werden die Rohrbacher laut ihrem Coach den bestmöglichen Kader stellen und somit stärker besetzt sein als über weite Strecken der Rückrunde, in der es kaum etwas zu holen gab und der SVR nach unten durchgereicht worden ist. "Gegen Elsenz stand ich sogar selbst im Kader", so Feßenbecker, der schmunzelnd hinzufügt, "soweit wird es am Dienstag nicht kommen, das kann ich versichern."

Die Relegation ist sogar eine zweite Chance, hätte der SV Neidenstein nicht zurückgezogen, um nächste Runde mit der zweiten Mannschaft der neuen Spielgemeinschaft mit dem FC Eschelbronn in der C-Klasse anzutreten, wären die Rohrbacher sogar direkt abgestiegen. "Darüber sind wir sehr froh", sagt Feßenbecker und schiebt hinterher, "jetzt wollen wir auch zeigen, dass wie in die B-Klasse gehören."

Zweite Chance hier – große Euphorie dort. "Was unsere Fans abgezogen haben, war der Wahnsinn", ist Michna auch einige Tage später immer beeindruckt von der großen Unterstützung des Adelshofener Anhangs. "Das wird jetzt nicht weniger sein und wir wissen das zu schätzen, weil es für eine zweite Mannschaft sicher kein Standard ist", ist der SVA-Coach überzeugt von einem erneut lautstarken Adelshofener Anhang.

Von einem vermeintlichen Vorteil gegenüber den in der Rückrunde völlig aus dem Tritt geratenen Rohrbachern will Michna nichts wissen. "Das spielt keine Rolle, vielmehr wird die Tagesform entscheidend sein", sagt er.

Damit jene Tagesform möglichst optimal sein wird, haben sich die Adelshofener zwischen dem kräftezehrenden ersten und anstehenden zweiten Relegationsspiel zu einer lockeren Einheit samt gemeinsamen Essen getroffen. Es war gleichzeitig das letzte Training von Michna, der im Sommer dem Adelshofener Ex-Trainer Dustin Weissbeck als spielender Co. nach Stockheim folgt. "Dustin möchte am Dienstag auch kommen", verrät Michna und hält abschließend fest, "jetzt freue ich mich einfach riesig auf dieses Spiel und dabei gemeinsam mit den Jungs auf dem Platz stehen zu dürfen."