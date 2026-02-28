Granate entschärft, Favorit souverän, TuS Lingen erledigt Andervenne

Manchmal beginnt ein Fußballabend mit einem Knall. In Lingen war es zum Glück nur beinahe so. Wie Liveticker-Schreiber Markus Meer vor dem Anpfiff berichtete, stand die Partie kurzzeitig auf der Kippe, direkt gegenüber dem Stadion war bei Bauarbeiten eine alte Granate gefunden worden. Entwarnung der Polizei, Spiel frei. Fußball statt Feuerwerk.

Meer selbst eröffnete das neue Fußballjahr mit einem augenzwinkernden Einstieg („wohl bescheuertster Livetickereinstieg ever“) und dem klaren Hinweis auf die Ausgangslage: Tabellenführer gegen Tabellendreizehnter, Hinspiel 5:0, Favoritenrolle eindeutig verteilt. Andervenne wollte dennoch für eine Überraschung sorgen.

Nach 15 Minuten Anlaufzeit, wie Meer notierte, kam der TuS in Fahrt. In der 17. Minute drückte Hendrik Müller eine Hereingabe von Colin Hammacher zum 1:0 über die Linie. Vier Minuten später legte Max Plep nach mustergültiger Vorarbeit von Hammacher per Direktabnahme das 2:0 nach.

Das 3:0 (31.) fiel kurios: Ein missglückter Rückpass zum Andervenne-Keeper wurde zur Einladung für Müller, der sich bedankte und seinen zweiten Treffer erzielte. Kurz vor der Pause erhöhte Hammacher (45.+2) nach Flanke von Diogo-Miguel Sousa-Marinho und eigenem Nachschuss auf 4:0. Halbzeitfazit von Meer: verdient.

Elfmeter besiegelt klare Verhältnisse

In Durchgang zwei verwaltete der Tabellenführer die Führung weitgehend souverän. Andervenne kam zu einzelnen Aktionen, doch der TuS blieb bestimmend. In der 69. Minute wurde Müller im Strafraum gelegt, Kevin Siepker verwandelte den fälligen Elfmeter sicher zum 5:0-Endstand.

Danach passierte „zwar einiges weniger“, wie Meer festhielt, am hochverdienten Sieg änderte das nichts mehr.

Unterm Strich bleibt: Granate entschärft, drei Punkte gesichert, Tabellenführung verteidigt. Und dank Markus Meer gab es nicht nur fünf Tore, sondern auch einen Liveticker, der von Südsee-Fantasien bis Morast-Realismus alles bot, nur keine Überraschung auf dem Platz.

