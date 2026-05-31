Grams rettet Acosta in letzter Sekunde einen Punkt

Der Tabellenfünfte BSC Acosta II (43 Punkte) erwischte gegen den Tabellen-13. SV Arminia Vechelde (30 Punkte) einen Start nach Maß. Bereits in der 10. Minute brachte Ole Schene die Gastgeber in Führung. Nur fünf Minuten später erhöhte Julius Janknecht auf 2:0 und stellte früh die Weichen auf Heimsieg. Acosta kontrollierte die Begegnung über weite Strecken der ersten Halbzeit und verpasste es, den Vorsprung weiter auszubauen. „Nach starkem Beginn lagen wir durch Tore von Ole Schene und Julius Janknecht zur Halbzeit mit 2:0 in Führung. Gute Chancen zum 3:0 oder 4:0 wurden durch ungenaue Pässe vergeben“, bilanzierte Trainer Uwe Stucki.

Mit einer höheren Führung wäre die Partie möglicherweise früh entschieden gewesen. So blieb Vechelde im Spiel und nutzte seine Chance nach dem Seitenwechsel. Vechelde dreht die Partie – Grams antwortet spät Die Gäste steigerten sich in der zweiten Halbzeit deutlich und kamen durch einen Doppelschlag zurück. Louis Bennet Naser Bytyqi verkürzte in der 65. Minute auf 1:2, nur drei Minuten später stellte Oleksii Shpak den Ausgleich her.