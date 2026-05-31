 2026-05-29T11:52:36.002Z

Allgemeines

Grams rettet Acosta in letzter Sekunde einen Punkt

3:3 gegen Vechelde – Aufsteiger verspielt Zwei-Tore-Führung, schlägt aber in der Nachspielzeit zurück

von red · Heute, 18:45 Uhr · 0 Leser
– Foto: Nückel/Steinmann

Verlinkte Inhalte

BZL Braunschw. St. 2
BSC Acosta II
Arm Vechelde

BSC Acosta II hat sich im letzten Heimspiel der Saison ein dramatisches Unentschieden gegen den SV Arminia Vechelde gesichert. Nach einer komfortablen Führung gaben die Gastgeber die Kontrolle aus der Hand, ehe Nils Grams in der Nachspielzeit noch den Ausgleich erzielte.

Der Tabellenfünfte BSC Acosta II (43 Punkte) erwischte gegen den Tabellen-13. SV Arminia Vechelde (30 Punkte) einen Start nach Maß. Bereits in der 10. Minute brachte Ole Schene die Gastgeber in Führung. Nur fünf Minuten später erhöhte Julius Janknecht auf 2:0 und stellte früh die Weichen auf Heimsieg.

Acosta kontrollierte die Begegnung über weite Strecken der ersten Halbzeit und verpasste es, den Vorsprung weiter auszubauen. „Nach starkem Beginn lagen wir durch Tore von Ole Schene und Julius Janknecht zur Halbzeit mit 2:0 in Führung. Gute Chancen zum 3:0 oder 4:0 wurden durch ungenaue Pässe vergeben“, bilanzierte Trainer Uwe Stucki.

Mit einer höheren Führung wäre die Partie möglicherweise früh entschieden gewesen. So blieb Vechelde im Spiel und nutzte seine Chance nach dem Seitenwechsel.

Vechelde dreht die Partie – Grams antwortet spät

Die Gäste steigerten sich in der zweiten Halbzeit deutlich und kamen durch einen Doppelschlag zurück. Louis Bennet Naser Bytyqi verkürzte in der 65. Minute auf 1:2, nur drei Minuten später stellte Oleksii Shpak den Ausgleich her.

In einer turbulenten Schlussphase schien Vechelde die Partie sogar komplett zu drehen. In der zweiten Minute der Nachspielzeit traf Dominik Wald zum 3:2 für die Gäste und sorgte für große Ernüchterung bei den Gastgebern.

Heute, 11:00 Uhr
BSC Acosta
BSC AcostaBSC Acosta II
SV Arminia Vechelde
SV Arminia VecheldeArm Vechelde
3
3
Abpfiff

Doch Acosta hatte die letzte Antwort. Routinier Nils Grams erzielte in der sechsten Minute der Nachspielzeit das 3:3 und bewahrte seine Mannschaft vor einer Heimniederlage. „In der achtminütigen Nachspielzeit ging Vechelde in der 94. Minute in Führung. Routinier Nils Grams erzielte aber in der 96. Minute den Treffer zum 3:3-Endstand“, sagte Stucki.

Punktgewinn mit gemischten Gefühlen

Für Acosta bedeutet das Remis den 43. Punkt der Saison. Der Aufsteiger bleibt damit auf Rang fünf, wird sich nach einer zwischenzeitlichen 2:0-Führung jedoch fragen, warum der erhoffte Heimsieg ausblieb. Vechelde nimmt als Tabellendreizehnter einen wichtigen Zähler im Kampf um den Klassenerhalt mit und bewies große Moral nach dem frühen Rückstand.

Positiv fiel aus Sicht der Gastgeber erneut die Disziplin auf. „Da wir erneut ohne Verwarnung blieben, haben wir vor dem letzten Spiel zehn Punkte Vorsprung in der Fairnesstabelle und die Chance, zum wiederholten Male fairste Mannschaft der Staffel zu werden“, betonte Stucki. Neben dem sportlichen Abschneiden bleibt damit auch dieser Titel für Acosta in Reichweite.