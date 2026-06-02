Gramberg bleibt am Küstenkanal - zwei Abgänge verkündet

Der SSV Jeddeloh II kann eine weitere wichtige Personalie für die kommende Saison vermelden: Philip Gramberg hat seinen Vertrag beim Regionalligisten verlängert und bleibt dem Verein am Küstenkanal erhalten. Damit setzt der SSV seinen Kurs fort, auf junge und entwicklungsfähige Spieler zu bauen.
Der 21-jährige Verteidiger wechselte im Sommer 2024 aus der U19 des VfB Oldenburg nach Jeddeloh und etablierte sich in kurzer Zeit im Regionalliga-Kader. Bereits 54 Pflichtspiele absolvierte Gramberg in seinen ersten beiden Spielzeiten für den SSV und entwickelte sich zu einer verlässlichen Option in der Defensive.
Sportlicher Leiter Olaf Blancke sieht die Entwicklung des Abwehrspielers positiv:
„Philip hat in kurzer Zeit eine richtig gute Entwicklung genommen und sich seine Einsatzzeiten absolut verdient. Trotz seines jungen Alters bringt er eine gute Körperlichkeit und Athletik auf den Platz und zeigt großes Entwicklungspotenzial.“
Auch Manager Sport Florian Bönsch betrachtet die Vertragsverlängerung auf der Vereinshomepage als Bestätigung des eingeschlagenen Weges: „Philip steht für den Weg, den wir in Jeddeloh II gehen wollen: junge, hungrige Spieler entwickeln und ihnen Vertrauen schenken. Er hat sich seine Minuten hart erarbeitet und gezeigt, dass er auf diesem Niveau bestehen kann. Umso mehr freut es uns, dass er seinen Weg weiter mit uns gehen möchte.“
Gramberg selbst blickt nach dem erfolgreichen Pokaljahr optimistisch nach vorne: „Mit dem Einzug in den DFB-Pokal haben wir gezeigt, was gemeinsam möglich ist. Ich freue mich darauf, diesen Weg weiterzugehen, weiter hart zu arbeiten und gemeinsam weitere Erfolge zu feiern.“
Neben dieser wichtigen Vertragsverlängerung muss der SSV Jeddeloh II auch zwei Abgänge verkraften. Mit Tom Gaida und Dominique Ndure verlassen zwei Spieler den Verein, die ihren Anteil an einer der erfolgreichsten Spielzeiten der Vereinsgeschichte hatten.
Während Dominique Ndure künftig für die SV Drochtersen/Assel auflaufen wird, steht die nächste Station von Tom Gaida derzeit noch nicht fest. Beide Spieler werden ihre Verträge beim SSV nicht verlängern und sich neuen Herausforderungen widmen.
Vor allem Ndure hinterlässt sportlich deutliche Spuren. Der Offensivspieler gehörte zu den Leistungsträgern der vergangenen Saison und trug maßgeblich dazu bei, dass der SSV den Niedersachsenpokal gewann und sich für den DFB-Pokal qualifizierte.
Mit den beiden Abgängen verliert der Verein zwei Akteure, die Teil eines historischen Erfolgs waren. Entsprechend dankbar fällt die Verabschiedung aus. Der SSV bedankt sich bei Gaida und Ndure für ihren Einsatz, ihre Leistungen und ihren Beitrag zu einer außergewöhnlichen Saison.
Die Türen am Küstenkanal bleiben für beide Spieler dabei jederzeit offen – als Pokalsieger und wichtige Gesichter einer besonderen Mannschaft werden sie in Jeddeloh in guter Erinnerung bleiben.