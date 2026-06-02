Gramberg bleibt am Küstenkanal - zwei Abgänge verkündet Junger Verteidiger verlängert beim SSV Jeddeloh II und setzt seinen Entwicklungsweg fort von red · Heute, 11:00 Uhr · 0 Leser

Der SSV Jeddeloh II kann eine weitere wichtige Personalie für die kommende Saison vermelden: Philip Gramberg hat seinen Vertrag beim Regionalligisten verlängert und bleibt dem Verein am Küstenkanal erhalten. Damit setzt der SSV seinen Kurs fort, auf junge und entwicklungsfähige Spieler zu bauen.

Der 21-jährige Verteidiger wechselte im Sommer 2024 aus der U19 des VfB Oldenburg nach Jeddeloh und etablierte sich in kurzer Zeit im Regionalliga-Kader. Bereits 54 Pflichtspiele absolvierte Gramberg in seinen ersten beiden Spielzeiten für den SSV und entwickelte sich zu einer verlässlichen Option in der Defensive. Sportlicher Leiter Olaf Blancke sieht die Entwicklung des Abwehrspielers positiv:

„Philip hat in kurzer Zeit eine richtig gute Entwicklung genommen und sich seine Einsatzzeiten absolut verdient. Trotz seines jungen Alters bringt er eine gute Körperlichkeit und Athletik auf den Platz und zeigt großes Entwicklungspotenzial.“

Verlängerung als Zeichen der Vereinsphilosophie Auch Manager Sport Florian Bönsch betrachtet die Vertragsverlängerung auf der Vereinshomepage als Bestätigung des eingeschlagenen Weges: „Philip steht für den Weg, den wir in Jeddeloh II gehen wollen: junge, hungrige Spieler entwickeln und ihnen Vertrauen schenken. Er hat sich seine Minuten hart erarbeitet und gezeigt, dass er auf diesem Niveau bestehen kann. Umso mehr freut es uns, dass er seinen Weg weiter mit uns gehen möchte.“ Gramberg selbst blickt nach dem erfolgreichen Pokaljahr optimistisch nach vorne: „Mit dem Einzug in den DFB-Pokal haben wir gezeigt, was gemeinsam möglich ist. Ich freue mich darauf, diesen Weg weiterzugehen, weiter hart zu arbeiten und gemeinsam weitere Erfolge zu feiern.“