Grainets Mega-Lauf auf dem Prüfstand - SVS II erwartet Leader

Der SV Grainet wird sich auch im Spitzenspiel bei der SpVgg Ruhmannsfelden nicht verstecken – Foto: Robert Geisler

Tabellenführer SpVgg GW Deggendorf eröffnet den 25. Spieltag der Bezirksliga Ost am Freitagabend mit dem heiklen Auswärtsmatch bei der U23 des SV Schalding-Heining. Zu einem echten Kracher kommt es im Duell zwischen der zweitplatzierten SpVgg Ruhmannsfelden und dem Dritten SV Grainet, der 2026 noch komplett verlustpunktfrei ist. In der Abstiegsregion sehnen der SV Hutthurm, der den Nachbarn TSV-DJK Oberdiendorf empfängt, sowie der SV Hofkirchen (gegen den FC Obernzell-Erlau) Heimsiege herbei.



Manuel Mörtlbauer (Trainer SV Schalding-Heining II): "Wir haben gesehen, dass gegen eine Spitzenmannschaft zehn schlechte Minuten eine gute Leistung kaputt machen können. Mit Deggendorf erwarten wir das nächste Top-Team, das viel individuelle Qualität in der Offensive hat und defensiv äußerst diszipliniert agiert. Wir wollen vor den eigenen Fans mutig Fußball spielen und müssen die individuelle Patzer dringend vermeiden."



Personalien: Mörtlbauer selbst wird seit Wochen im Bayernliga-Team als Spieler benötigt. Außerdem fehlen Co-Spielertrainer Manuel Mikolaiczyk, Kapitän Dominik Götzer, Felix Hois, Timo Nömeier, Juliuas Donaubauer und Simon Würzinger.







Andreas Schäfer (Sportkoordinator SpVgg GW Deggendorf): "In Schalding ist eines der unangenehmsten Auswärtsspiele, die es in der Bezirksliga Ost gibt. Eine junge, bissige und spielerische gute Mannschaft, die hochmotiviert sein wird. Wir werden uns gewaltig strecken müssen, um zumindest den obligatorischen Auswärtszähler, mit dem wir im Vorfeld durchaus leben könnten, einzufahren."



Personalien: Abwehrchef Alexander Sperl hat sich einen Bänderriss im Sprunggelenk zugezogen. Keeper Lukas Groll ist angeschlagen, möchte aber auflaufen.





Heute, 19:00 Uhr SV Oberpolling Oberpolling FC Künzing Künzing 19:00 PUSH



Martin Braumandl (Trainer SV Oberpolling): "Respekt an die Jungs! Die Leistung in Garham war physisch und mental herausragend - vor allem nach dem, wie wir die letzten Wochen gehörig auf die Mütze bekommen haben. Nun erwartet uns mit dem FC Künzing ein absolutes Top-Team, das auf allen Positionen exzellent besetzt ist. Wenn wir ein Wörtchen mitreden wollen, dann muss definitiv jeder einzelne Spieler über seine Leistungsgrenze gehen. Wir werden das Spiel trotzdem völlig ohne Druck angehen und versuchen. so lange wie möglich dagegenzuhalten."



Personalien: Mario Enzesberger, Michael Ellinger, Jonas Haupt, Daniel Wurm und Benedikt Eibl sind zu ersetzen.





Matthias Süß (Trainer FC Künzing): "Wir wollen uns in Oberpolling wieder von unserer besseren Seite zeigen, wissen aber um die Schwere der Aufgabe und die Gegebenheiten in Oberpolling. Dennoch ist das Ziel klar: Drei Punkte sollen her!"



Personalien: Neben den Dauerpatienten können auch Andreas Drexler, Simon Kröninger, Sebastian Angerer und der letztmals gesperrte Spielercoach Fabian Burmberger nicht mitwirken.









Morgen, 15:00 Uhr TSV Waldkirchen Waldkirchen TSV Mauth Mauth 15:00 PUSH



Sven Halfar (Trainer TSV Waldkirchen): "Wir müssen und wollen eine Reaktion auf das letzte Spiel zeigen. Es wartet das nächste Derby, in dem wir wirklich in allen Belangen einen super Tag erwischen müssen, um punkten zu können."



Personalien: "Uns stehen noch genau 12 Feldspieler und ein Torhüter zur Verfügung", seufzt der momentan nicht zu beneidende Halfar.





Uli Köberl (Sportlicher Leiter TSV Mauth): "Das Ergebnis unseres Gegners vom vergangenen Spieltag spielt für das anstehende Duell keine Rolle. Aus den direkten Duellen wissen wir, wie stark Waldkirchen sein kann. Beide Mannschaften kennen sich gut und haben sich in der Vergangenheit stets alles abverlangt. Wir gehen davon aus, dass es auch diesmal wieder so sein wird. Wir sind gut vorbereitet, in guter Form und freuen uns auf das Derby."



Personalien: Mathias Krampfl und Sascha Bauer sind wieder einsatzbereit.







Julian Liebenow (Spielertrainer SV Hutthurm): "Der Punkt in Niederalteich hat keiner Mannschaft wirklich geholfen. Wir müssen es schaffen, über 90 Minuten hinweg konsequent zu verteidigen. Es reicht nicht, 80 Minuten lang gut zu stehen, wenn man anschließend noch einen Gegentreffer kassiert. Mit Oberdiendorf kommt ein Gegner, der viel Selbstvertrauen hat und über eine funktionierende Offensive verfügt. Es wird keine leichte Aufgabe. Dennoch werden wir alles reinwerfen, um am Ende zuhause etwas Zählbares zu behalten."



Personalien: Johannes Knon ist wieder dabei. Passen muss neben den Langzeitausfällen Johannes Krückl.





Anton Autengruber (Trainer TSV-DJK Oberdiendorf): "Die Richtung bei uns stimmt und wir wollen weiter in der Erfolgsspur bleiben. Unsere Derbygegner braucht unbedingt Punkte, aber das ist für uns nur nebensächlich. Wir schauen auf uns und wollen eine gute Leistung zeigen."



Personalien: Luca Bücherl, Marco Unfried, Andreas Eder und Alessandro Maier werden nicht auf dem Spielberichtsbogen zu finden sein.







Die Kicker der SpVgg Niederalteich stecken tief im Abstiegssumpf – Foto: Alexander Ferazin







Morgen, 15:00 Uhr TSV Grafenau Grafenau SpVgg Niederalteich Niederalteic 15:00 live PUSH



Alexander Adam (Trainer TSV Grafenau): "Wir haben die Niederlagenserie zwar beenden können, jedoch ändert sich nicht viel an unserer Zielsetzung. Mit einem Blick auf die Tabelle, dürfen wir auf keinen Fall verlieren."



Personalien: Die Hausherren können in Bestbesetzung antreten.





Manuel Kesten (Spielertrainer SpVgg Niederalteich): "Der Auftritt gegen Hutthurm war weitestgehend sehr gut, leider sind wir aber vor dem Tor viel zu sorglos gewesen und haben beste Chancen ungenutzt gelassen, was dann letztendlich wieder nur zu einem Punkt gereicht hat und in unserer Situation zu wenig ist. Das kommende Spiel in Grafenau wird extrem schwierig, denn der Gegner verfügt über mehrere höherklassig erprobte Einzelkönner und spielt meines Erachtens deutlich unter seinen Möglichkeiten. Trotzdem wollen wir versuchen, uns möglichst teuer zu verkaufen und schauen, was möglich ist. Sofern wir unsere Kaltschnäuzigkeit zurückfinden und es der Gegner zulässt, sind wir in der Lage, die Punkte mit nach Hause zu nehmen. Dementsprechend werden wir auch auftreten."



Personalien: Nach Lukas Kaufmann ist die Saison auch für Florian Memminger beendet.







Peter Gallmaier (Trainer SV Hofkirchen): "Nach dem beherzten Auftritt letzte Woche und der unglücklichen Niederlage beim Tabellenführer, geht es für uns nun in die Endspielwochen, in der jedes Spiel für uns ein Sechs-Punktespiel ist. Für uns beginnt nun der Kampf um den Ligaverbleib. Mit Oberzell-Erlau kommt eine Mannschaft zu uns, die zwar auch noch mit Abstiegssorgen kämpft, aber im neuen Jahr erst eins der fünf bisherigen Spiele verloren hat und somit besser gestartet ist. Trotzdem ist es für uns die erste Möglichkeit, einen Schritt nach vorne zu machen und wir sollten viel Mut aus den vorangegangenen Spielen gegen die Top-Teams schöpfen. Zugleich spielen wir zu Hause, wo wir mit Unterstützung unserer Fans alles geben werden, um die drei Punkte in Hofkirchen zu behalten."



Personalien: Neben den Langzeitausfällen sind Florian Molnar, Sadik Thaqi, Edison Qeriqi und Arian Berisha nicht dabei.





Jonas Stefan (Sportlicher Leiter FC Obernzell-Erlau): "Letzte Woche haben wir gesehen, dass wir in dieser Liga mit einer halbherzigen Herangehensweise keine Punkte holen können. Das müssen wir zum Wochenende dringend ändern. Mit Hofkirchen erwartet uns ein unangenehmer Gegner, der Punkte holen muss. Wenn wir 100 Prozent abrufen, können wir die drei Punkte mitnehmen."



Personalien: Benedikt Kleinert, Jakob Schäfer, Hannes Rauscher und Leon Schiller müssen passen.







Jochen Freidhofer (Trainer SpVgg Ruhmannsfelden): "Nach dem verdienten Sieg in Künzing, der zum Schluss leider noch einmal knapp wurde, geht es jetzt gegen das formstärkste Team der Liga. Die Bilanz von Grainet ist beeindruckend nach dem Winter, aber wir wissen um unsere Stärken und wollen wieder siegreich sein. Dafür brauchen wir einen sehr guten Tag, das ist uns allen bewusst."



Personalien: Die Lerchenfeldkicker hoffen auf die Rückkehr von Spielführer Stefan Wittenzellner. Weiterhin kein Thema sind Marcel Steinbauer und Tim Weinberger.





Johannes Gastinger (Trainer SV Grainet): "Nach dem verdienten Heimsieg gegen die starke Schaldinger Reserve dürfen wir jetzt zum Topspiel zur Spitzenmannschaft nach Ruhmannsfelden fahren. Die Freidhofer-Truppe ist auf allen Positionen sehr gut besetzt und verfügt in der Offensive über sehr viel individuelle Qualität. Diese müssen wir unbedingt in den Griff bekommen, um dort bestehen zu können. Aber das Schöne ist: Wir haben uns eine tolle Ausgangslage erarbeitet und haben absolut nichts zu verlieren. Genauso wollen wir das Spiel auch angehen."



Personalien: Beim SVG sind alle Akteure fit.









So., 19.04.2026, 16:00 Uhr SV Bischofsmais Bischofsmais SV Garham Garham 16:00 live PUSH



Marco Eder (Spielertrainer SV Bischofsmais): "Mit dem Auswärtspunkt in Mauth konnten wir gut leben. Eine Stunde haben wir gut verteidigt und nicht viel zugelassen. Bei der Schlussoffensive von Mauth haben wir etwas die Kraft und auch die Ordnung verloren. Unsere nächsten Spiele gehen jetzt ausschließlich gegen Top-Teams. Am Sonntag kommt Garham nach Hochbruck. Bei der Punkteteilung im Hinspiel konnten wir bereits mit ihrer starken Offensive und ihrem aggressiven Pressing Bekanntschaft machen. Daheim wollen wir aber wieder mutiger und offensiver auftreten und zumindest einen Punkt behalten."



Personalien: Co-Spielertrainer Marco Kolmer, Mittelfeld-Motor Martin Suchy und Michael Jochim kehren in den Kader zurück.





Holger Stemplinger (Trainer SV Garham): "Nach der unnötigen Niederlage gegen Oberpolling wollen wir versuchen, in Bischofsmais wieder in die Spur zu kommen. Das wird alles andere als leicht, weil Bischofsmais wirklich eine starke Rückrunde spielt - Respekt dafür! Deshalb ist es wichtig, dass wir wieder von Beginn an die Grundtugenden einbringen und uns auf unser Spiel konzentrieren."



Personalien: Hinter den Einsätzen der beiden Co-Spielertrainern Simon Weber und Udo Tolksdorf stehen noch Fragezeichen.