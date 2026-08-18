Graineter Schockmoment: »Mir wurde schwarz vor Augen« Maximilian Stockinger sackte im Landesliga-Spiel zwischen Grainet und Wenzenbach nach 60 Minuten zusammen. Gott sei Dank geht es ihm (wieder) gut... von Helmut Weigerstorfer · Heute, 13:00 Uhr · 0 Leser

Begleitet von Betreuer Rudi Gell (links) und Malteser-Helfer Werner Kloiber konnte ein noch sichtbar mitgenommener Maxe Stockinger nach einer doch längeren Behandlungspause das Spielfeld auf eigenen Beinen verlassen. – Foto: Florian Würthele

Die wichtigste Nachricht vorab: Maxe Stockinger geht es (wieder) gut! Am Samstag, als gut eine Stunde der Landesliga-Partie zwischen Grainet und Wenzenbach absolviert war, ging der 25-jährige Mittelfeldspieler plötzlich zu Boden. Ein Schock im Stadion am Glasbach! Doch nach wenigen Minuten konnte der Röhrnbacher das Spielfeld auf eigenen Beinen verlassen. Stockinger dazu im FuPa-Interview...

FuPa: Maxe, die wohl wichtigste Frage: Wie geht es Dir?

Alles wieder gut soweit. Mir ging es schon knapp 20 Minuten nach dem Vorfall wieder deutlich besser. Nach gut einer Stunde der Landesliga-Partie zwischen Grainet und Wenzenbach am vergangenen Samstag bist Du plötzlich zusammengesackt. Wie hast Du persönlich diese Situation wahrgenommen? Was ging in diesen Sekunden in Dir vor? Oder hast Du keine Erinnerungen mehr daran?

⁠Mir wurde plötzlich ziemlich kalt und übel. Ich habe dann kurz das Zeichen an unseren Trainer gegeben, dass es nicht mehr weitergeht. Da mir kurzzeitig schwarz vor Augen wurde, habe ich mich dann auf dem Rasen gelegt, wo ich von Helfern versorgt worden bin. Vielen Dank dafür nochmals!

Letztlich waren es „nur“ Kreislauf-Probleme. Ist die Ursache dafür aus Deiner Sicht einzig und alleine die große Hitze im Stadion am Glasbach? Oder hattest Du am Samstag grundsätzlich ein ungutes Gefühl?

⁠Ich denke schon, dass es an der Hitze gelegen hat. Ich hatte in der Vergangenheit schon öfter bei hohen Temperaturen etwas Probleme, aber nie so, dass ich nicht weiterspielen konnte. Bereitest Du Dich auf eine Partie bei Temperaturen über 30 Grad anders bzw. besonders vor? Trinkst Du dann mehr? Kühlst Du Dich vorab, oder nach Abpfiff explizit ab?

Klar versucht man sich bei solchen Temperaturen doch nochmal besser vorzubereiten. Auch am Samstag habe ich eigentlich genug getrunken - dennoch ist es zu dieser Situation gekommen. Ist es verantwortbar, bei über 30 Grad ein Amateurspiel anzupfeifen?

...dann hätten wir diesen Sommer noch kein Pflichtspiel bestritten (schmunzelt). Ich denke nicht, dass das ein allzu großes Problem ist. Natürlich macht es das Laufen nicht einfacher, aber mit den Trinkpausen kann man das normalerweise schon meistern.

Der Sommerneuzugang mit der Nummer 22 hat sich sofort einen Stammplatz erarbeitet beim Bezirksliga-Meister. – Foto: Bernardo Picture