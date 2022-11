Grainet: Wurmplage und ein Schlüsselspiel Trotz guten Herbstwetters musste der Bezirksligist sein Derby-Heimspiel gegen Grafenau absagen +++ Die Partie in Oberpolling wird richtungsweisend

Trotz relativ milden Herbstwetters musste der SV Grainet am vergangenen Wochenende sein Bezirksliga-Heimspiel gegen den Landkreiskontrahenten TSV Grafenau absagen. Der Rasenplatz des Ost-Bezirksligisten befindet sich seit geraumer Zeit in einem ganz schlechten Zustand.

"Unser Hauptplatz ist schon seit längerer Zeit von der Wurmplage befallen. Der Boden ist daher extrem lehmig und wenn dann noch Nässe hinzukommt, ist er extrem tief. Wir haben ihn heuer bereits zweimal gesandet, kurzfristig würden aber nur chemische Mittel entscheidend weiterhelfen. Solche darf man aber nicht benutzen und deshalb haben wir große Probleme, wenn es - wie am vergangenen Freitag der Fall war - mal etwas heftiger regnet", berichtet Grainets Coach und Vereins-Urgestein Jürgen Eder. Ob die Partie heuer noch nachgeholt werden kann, ist zumindest fraglich. Angesetzt ist das Derby für den 19. November.





Am Samstag haben die SVG-Kicker ein Auswärtsmatch und das wird mit sehr großer Wahrscheinlichkeit auch stattfinden. Beim formstarken SV Oberpolling steht für die Mannen aus dem Landkreis Freyung-Grafenau eine richtungsweisende Partie auf dem Programm. "Polling hat zuletzt konstant gepunktet und dadurch den Anschluss zum rettenden Ufer hergestellt. Aktuell haben wir noch vier Zähler Vorsprung auf unserem Gegner, der soll zumindest nicht kleiner werden. Deshalb dürfen wir dort unter keinen Umständen verlieren, ansonsten wird unsere eigentliche vollauf zufriedenstellende Zwischenbilanz arg getrübt", sagt Eder.





In der Tat spielen Blöchl, Kapfer & Co. bis dato eine ordentliche Runde, zumal nicht vergessen werden darf, dass in der jüngeren Vergangenheit Leistungsträger wie Christoph Seidl (Karrriere-Ende), Christian Moser (Schambeinentzündung) und Daniel Stadler (zweiter Kreuzbandriss) weggebrochen sind. "Unsere jungen Burschen haben sich hervorragend entwickelt. Das ist der Grainet Weg und aus unseren Mitteln müssen wir das Beste machen. Bisher machen wir es gut, allerdings dürfen wir nicht nachlassen", mahnt Jürgen Eder.