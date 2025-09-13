Grainet rupft den Spitzenreiter - Polling holt Punkt in Künzing

Nach den beiden Freitagsspielen, aus denen Waldkirchen und Deggendorf jeweils als Sieger hervorgegangen sind (FuPa berichtete), griff an diesem Bezirksligasamstag mit der SpVgg Ruhmannsfelden auch der Liga-Spitzenreiter ins Wettbewerbsgeschehen ein - und musste sich im Waidler-Duell gegen den zuletzt stark aufspielenden SV Grainet eine schallende Watschn abholen. Nikolas Bösl gelang beim 1:0-Sieg des SVG der einzige Treffer der Partie. Dieser bescherte den Mannen von Trainer Johannes Gastinger den dritten Erfolg in Serie und Platz drei in der Tabelle. Die Lerchenfeldkicker von Coach Jochen Freidhofer bleiben zwar auf Rang eins, müssen jedoch ihren Vorsprung etwas schrumpfen lassen.
Erster Verfolger FC Künzing hätte heute Punktegleichheit mit dem Liga-Primus herstellen können, kam jedoch gegen den Tabellenletzten SV Oberpolling nicht über ein 1:1-Unentschieden hinaus. Die Lüftl-Elf muss weiterhin die Rote Laterne tragen, der Motor der Römer scheint etwas ins Stottern geraten zu sein.
Weiterhin auf Erfolgskurs mit einer Serie, die ihresgleichen sucht (seit sieben Partien ohne Niederlage), bleibt die SpVgg Niederalteich, die sich mit einem klaren und zu keinem Zeitpunkt gefährdeten 4:0-Erfolg gegen die Grafenauer "Stodbärn" durchsetzen konnten. Nickl, Hirschauer, Falter und Zacher lieferten die Treffer für "Oida", das damit von Rang neun auf sieben vordringt. Die Adam-Elf fällt dagegen zurück von Platz fünf auf acht.
Im Nachbarduell zwischen dem TSV-DJK Oberdiendorf und dem SV Hutthurm holte die Heimelf per knappem 1:0-Erfolg drei Punkte. Das Tor des Tages erzielte dabei nicht die List-Elf selbst, sondern markierten die Gäste per Eigentor. Für "Deandorf" war's der erste Sieg seit fünf Partien, für Hutthurm bereits die dritte Niederlage in Folge.
Der SV Garham hatte den Aufsteiger SV Bischofsmais zu Gast. Nachdem die Hausherren recht früh mit 2:0 durch Tore von Schläger und Fröhler in Führung gegangen sind, ließen sie sich durch Treffer von Gerl und Louen schließlich doch noch die Butter vom Brot nehmen.
Im Keller-Duell zwischen dem FC Obernzell-Erlau und dem SV Hofkirchen hatte die Fröschl-Elf am Ende mit 4:1 die Nase vorne. Alles überragender Kicker mit einem lupenreinen Hattrick: Denis Sharankov. Die Truppe von Neu-Coach Michael Weber bleibt damit auch im siebten Spiel in Folge ohne Sieg. Obernzell rückt von Rang dreizehn auf elf vor.
Das Spiel aus Sicht von Johannes Gastinger (Trainer SV Grainet): "Es war das erwartet enge und schwere Spiel gegen einen sehr guten Gegner. In der ersten Halbzeit waren wir meiner Meinung nach einen Tick besser als die SpVgg - und haben somit auch nicht unverdient geführt. In der zweiten Halbzeit hat der Spitzenreiter richtig Druck gemacht und hätte sich aufgrund einiger guten Chancen durchaus einen Punkt verdient gehabt. Aber schlussendlich haben wir den Sieg mit einer tollen Mannschaftsleistung, einem enormen Willen und einer überragenden Defensivarbeit über die Zeit gebracht."
Das Spiel aus Sicht von Jochen Freidhofer (Trainer SpVgg Ruhmannsfelden): "Es ist immer müßig, darüber zu diskutieren, ob das Ergebnis am Ende gerecht ist. Wir haben vor allem in der zweiten Halbzeit klar die Spielkontrolle gehabt, aber Grainet hat sehr stark verteidigt - und wir konnten das Tor nicht machen. Vorwerfen kann ich meinen Jungs nicht viel, sie haben heute alles auf dem Platz gelassen."
Das Spiel aus Sicht von Matthias Süß (Trainer FC Künzing): "Am Ende ein bitteres Ergebnis für uns, wobei es letztlich auch gerecht ausgefallen ist. Wir waren in Hälfte eins das eine Tor besser, hatten vor dem Führungstreffer sogar noch ein, zwei dicke Chancen. Spielerisch war's für uns heute nicht einfach, Oberpolling ist vor allem zur Mitte der zweiten Hälfte stärker geworden. In dieser Phase hatten wir den Faden etwas verloren, hatten zu viele Ballverluste. Dann der Elfmeter gegen unsere Mannschaft, den der Schiedsrichter unverständlicherweise wiederholen lassen hat. Oberpolling kam so zum Ausgleich, wobei sich der Gegner am Ende den Punkt aufgrund des kämpferischen Einsatzes verdient hat. Uns hat heute definitiv die spielerische Note gefehlt!"
Das Spiel aus Sicht von Holger Stemplinger (Trainer SV Garham): "Wir sind gut gestartet und sehr schnell mit 2:0 vorne gelegen. Bischofsmais hat mit dem ersten Torschuss überhaupt den Anschlusstreffer markiert - und hat in der Folge unverständlicherweise Oberwasser bekommen. In der zweiten Hälfte konnte der Gegner noch den Ausgleichstreffer erzielen und hatte gegen Ende noch eine Riesenchance zum Sieg. Unverständlich, dass wir das Fußballspielen irgendwann eingestellt haben, dennoch: ein verdientes Remis."
Das Spiel aus Sicht von Sebastian List (Trainer TSV-DJK Oberdiendorf): "Wir waren über die gesamte Spielzeit die dominantere Mannschaft und haben einen verdienten Heimsieg eingefahren. Wir hätten es uns bei einer effektiveren Chancenverwertung noch viel einfacher machen können. Unterm Strich war es natürlich dann etwas glücklich, nach einem Standard das Spiel zu unseren Gunsten zu entscheiden."
Das Spiel aus Sicht von Manuel Kesten (Spielertrainer SpVgg Niederalteich): "In der ersten Hälfte hatte Grafenau etwas mehr vom Spiel, ohne jedoch zwingend zu werden. Wir sind sehr kompakt gestanden, konnten unsere Umschaltmomente nutzen und immer wieder für Gefahr sorgen. Das 1:0 haben wir per Standard erzielt, in der Folge hatten wir sehr gute Kontermöglichkeiten, die wir nicht genutzt haben.
In Halbzeit zwei hat Grafenau aufgemacht, womit sich mehr Räume für unser Spiel geschaffen haben. Unsere Konter haben wir dann picobello fertiggespielt und hochverdient mit 4:0 gewonnen. Riesenkompliment an meine Mannschaft, wir sind mega-happy, dass unsere Serie weitergeht. Ich bin megastolz auf die Jungs!"
Das Spiel aus Sicht von Jochen Fröschl (Trainer Obernzell-Erlau): "Nach einem Missverständnis in der Abwehr und dem daraus folgenden Eigentor sind wir 0:1 in Rückstand geraten. Nachdem wir uns kurz geschüttelt hatten, konnten wir durch zwei Freistöße das Spiel drehen und kurz vor der Halbzeit durch eine super Einzelaktion von Jonas Kurzböck das 3:1 vorbereiten. Die Führung zum Seitenwechsel war aus unserer Sicht verdient.
In Hälfte zwei haben wir zehn Minuten gebraucht, um wieder ins Spiel zu finden, konnten dann aber das 4:1 erzielen mittels einer Energieleistung im Mittelfeld. Somit war die Partie entschieden. Insgesamt war's spielerisch keine hochklassige Begegnung, in der für beide Teams viel auf dem Spiel stand, um den Anschluss ans Mittelfeld nicht zu verpassen. Zum Schluss ein verdienter Sieg! Gratulation an meine Mannschaft für die kämpferische Moral - so müssen wir weitermachen!