Grainet rupft den Spitzenreiter - Polling holt Punkt in Künzing

Nach den beiden Freitagsspielen, aus denen Waldkirchen und Deggendorf jeweils als Sieger hervorgegangen sind (FuPa berichtete), griff an diesem Bezirksligasamstag mit der SpVgg Ruhmannsfelden auch der Liga-Spitzenreiter ins Wettbewerbsgeschehen ein - und musste sich im Waidler-Duell gegen den zuletzt stark aufspielenden SV Grainet eine schallende Watschn abholen. Nikolas Bösl gelang beim 1:0-Sieg des SVG der einzige Treffer der Partie. Dieser bescherte den Mannen von Trainer Johannes Gastinger den dritten Erfolg in Serie und Platz drei in der Tabelle. Die Lerchenfeldkicker von Coach Jochen Freidhofer bleiben zwar auf Rang eins, müssen jedoch ihren Vorsprung etwas schrumpfen lassen.

Erster Verfolger FC Künzing hätte heute Punktegleichheit mit dem Liga-Primus herstellen können, kam jedoch gegen den Tabellenletzten SV Oberpolling nicht über ein 1:1-Unentschieden hinaus. Die Lüftl-Elf muss weiterhin die Rote Laterne tragen, der Motor der Römer scheint etwas ins Stottern geraten zu sein.

Weiterhin auf Erfolgskurs mit einer Serie, die ihresgleichen sucht (seit sieben Partien ohne Niederlage), bleibt die SpVgg Niederalteich, die sich mit einem klaren und zu keinem Zeitpunkt gefährdeten 4:0-Erfolg gegen die Grafenauer "Stodbärn" durchsetzen konnten. Nickl, Hirschauer, Falter und Zacher lieferten die Treffer für "Oida", das damit von Rang neun auf sieben vordringt. Die Adam-Elf fällt dagegen zurück von Platz fünf auf acht.

Im Nachbarduell zwischen dem TSV-DJK Oberdiendorf und dem SV Hutthurm holte die Heimelf per knappem 1:0-Erfolg drei Punkte. Das Tor des Tages erzielte dabei nicht die List-Elf selbst, sondern markierten die Gäste per Eigentor. Für "Deandorf" war's der erste Sieg seit fünf Partien, für Hutthurm bereits die dritte Niederlage in Folge.

Der SV Garham hatte den Aufsteiger SV Bischofsmais zu Gast. Nachdem die Hausherren recht früh mit 2:0 durch Tore von Schläger und Fröhler in Führung gegangen sind, ließen sie sich durch Treffer von Gerl und Louen schließlich doch noch die Butter vom Brot nehmen.

Im Keller-Duell zwischen dem FC Obernzell-Erlau und dem SV Hofkirchen hatte die Fröschl-Elf am Ende mit 4:1 die Nase vorne. Alles überragender Kicker mit einem lupenreinen Hattrick: Denis Sharankov. Die Truppe von Neu-Coach Michael Weber bleibt damit auch im siebten Spiel in Folge ohne Sieg. Obernzell rückt von Rang dreizehn auf elf vor.