Grainet prüft Primus - Derbys in Mauth und Oberdiendorf

Mit zwei Freitags-Begegnungen, darunter das Landkreis-Duell zwischen dem TSV Mauth und dem TSV Waldkirchen, wird der 10. Spieltag der Bezirksliga Ost eröffnet. Spitzenreiter SpVgg Ruhmannsfelden muss den schweren Gang zum im Aufwind befindlichen SV Grainet antreten. Viele Zuschauer dürfte das Nachbarduell zwischen dem TSV-DJK Oberdiendorf und dem SV Hutthurm anlocken. Um wichtige Punkte geht es für die beiden Kellerkinder FC Obernzell-Erlau und SV Hofkirchen, die sich am Samstag im direkten Vergleich gegenüberstehen.
Andreas Schäfer (Sportkoordinator SpVgg GW Deggendorf): "Nach zwei Siegen in Folge würden wir gerne den nächsten Dreier holen, um den Abstand zur gefährdeten Zone weiter vergrößern zu können. Mit Schalding II kommt aber eine spielstarke Truppe zu uns, die bisher eine richtig gute Saison spielt. Wir stellen uns auf ein Duell auf Augenhöhe ein, das wir natürlich gerne für uns entscheiden würden."
Personalien: Alexander Sperl ist zurück aus dem Urlaub und auch Jure Matic, der schon gegen Hofkirchen einen Kurz-Einsatz hatte, steht wieder vollumfänglich parat. Ebenfalls wieder an Bord ist Stammtorhüter Lukas Groll. Die Partie wird auf dem Kunstrasenplatz der Donaustädter ausgetragen.
Manuel Mörtlbauer (Spielertrainer SV Schalding-Heining II): "Wir freuen uns auf ein schnelles und technisch gutes Bezirksliga-Spiel. Die Stärken von Deggendorf kommen immer mehr zur Geltung und auch der Kader vervollständigt sich langsam. Wir brauchen uns jedoch nicht verstecken und wollen voll dagegenhalten. Wichtig wird sein, 90 Minuten den eigenen Rhythmus zu finden und dadurch viele Offensivaktionen zu haben."
Personalien: Lukas Ellinger und Matthias Kühberger, der sich das Kreuzband gerissen hat, fallen aus.
Uli Köberl (Sportlicher Leiter TSV Mauth):
"Der Sieg in Bischofsmais war sehr wichtig. Unsere Mannschaft hat vor allem läuferisch eine sehr gute Leistung gezeigt. Im Derby gegen Waldkirchen müssen wir genauso auftreten und dürfen uns auch nicht die kleinsten Unaufmerksamkeiten erlauben. Unser Gegner ist sehr gut in Form, seit vier Spielen ungeschlagen und geht als Favorit in die Partie."
Personalien: Daniel Damasko ist zurück im Kader. Mathias Krampfl und Michael Segl müssen ersetzt werden.
Sven Halfar (Trainer TSV Waldkirchen): "In Mauth haben wir uns in denn letzten Jahren immer wieder schwer getan. Es wird uns ein sehr unangenehmes Spiel gegen einen guten Gegner erwarten. Wir brauchen Galligkeit und müssen unser Spiel durchziehen, um hier etwas mitnehmen zu können."
Personalien: Matthias Pauli, Fabian Waschinger und Tim Hilgart können nicht mitwirken.
Matthias Süß (Trainer FC Künzing):
"Wir konnten das Top-Spiel in Ruhmannsfelden mit einer Rumpftruppe bis zum Schluss offen gestalten. Am Ende ist allerdings eine Niederlage gestanden. Daheim gegen Oberpolling wartet eine äußerst undankbare Aufgabe. Uns ist absolut bewusst, dass dieses Spiel einen ganz knappen Ausgang nehmen wird, denn personell wird es noch schwieriger als die vergangenen Spiele. Ich traue unserer jungen Truppe am Samstag aber einen Heimsieg zu."Personalien:
Neu auf der Ausfallliste sind nun auch noch Spielertrainer Fabian Burmberger und Lukas Ebner.Ernst Lüftl (Trainer SV Oberpolling):
"Am Samstag erwartet uns beim FC Künzing ein echter Prüfstein. Die Hausherren zählen zu den Meisterschaftsanwärtern und verfügen trotz einiger Ausfälle über eine qualitativ hochwertige Mannschaft mit viel Erfahrung und Spielstärke. Auch wenn wir als klarer Außenseiter in die Partie gehen, wollen wir uns keinesfalls kampflos geschlagen geben. Die Leistungen gegen Mauth und Garham haben gezeigt, dass wir mit Einsatz, Leidenschaft und mannschaftlicher Geschlossenheit durchaus mithalten können. Genau daran wollen wir anknüpfen und dem Favoriten das Leben so schwer wie möglich machen."
Personalien: Michael Ellinger, Mario Enzesberger, Michael Schiefer, Fabian Hönl, Christoph Brenninger und Awaiz Razza stehen nicht zur Verfügung.
Holger Stemplinger (Trainer SV Garham): "Mit Bischofsmais erwartet uns nach Oberpolling der nächste Gegner, der sehr unangenehm zu bespielen ist. Warnung genug sollte uns das Unentschieden des Aufsteigers gegen Ruhmannsfelden sein. Es wird wieder hart zur Sache gehen. Das gilt es anzunehmen und dagegenzuhalten. Es ist aber ein Heimspiel und wir wollen versuchen, dem Spiel unseren Stempel aufzudrücken und die Punkte in Garham zu behalten."
Personalien: Neben den verletzten Thomas Obernhuber und Simon Aschenbrenner haben sich mit Nico Roll, Mario Gotzler und Stefan Drexler gleich drei Spieler in den Urlaub verabschiedet. Routinier Udo Tolksdorf trainiert inzwischen wieder mit der Mannschaft. Simon Weber hat seine Bänderverletzung noch nicht komplett auskuriert und wird wohl nochmal pausieren.
Marco Eder (Spielertrainer SV Bischofsmais): "Letzten Sonntag konnten wir die starke Offensive von Mauth nicht lange genug in Schach halten und haben somit verdient verloren. Auch in Garham sind die Rollen klar verteilt. Für uns gilt es jede Woche einen Schritt nach vorne zu machen und uns vor allem defensiv zu stabilisieren."
Personalien: Stammtorhüter Alexander Ambrassat kehrt nach abgelaufener Sperre zurück, Alexander Muhr und Nico Geiger sind verhindert. Die Einsätze von Michael Ganserer und Martin Suchy sind fraglich.
Sebastian List (Spielertrainer TSV-DJK Oberdiendorf):
"Wir fiebern dem Derby gegen den SV Hutthurm entgegen. Nach der Zwangspause durch den Spielausfall in Waldkirchen konnten wir uns top auf die Partie vorbereiten. Wir wissen um die Stärken und Schwächen des Gegners und wollen uns diese zu Nutze machen. Gegen den Ex-Trainer Stefan Richter, ein Derby und das auch noch während der Dult-Zeit. Es ist alles angerichtet für einen heißen Fight und wir wollen den Dreier bei uns in Oberdiendorf behalten. Für uns gilt es, eine blitzsaubere Leistung auf die Wiese zu bringen, individuelle Fehler abzustellen und alles in die Waagschale zu werfen." Personalien:
Simon Stemplinger und Paul Kinateder können nicht mitwirken.Stefan Richter (Trainer SV Hutthurm):
"Nach über 30 Jahren das erste Spiel gegen meinen Heimatverein – ein ganz besonderes Duell und Derby. Beide Teams haben mehr Qualität, als es die Tabelle zeigt. Uns erwartet in Deandorf ein harter Fight über 90 Minuten. Wir haben top trainiert und das stimmt mich positiv. "
Personalien: Zu den bereits bekannten Ausfällen gesellt sich jetzt auch noch Kapitän Patrick Kaltenecker mit einer Bänderverletzung.
Manuel Kesten (Spielertrainer SpVgg Niederalteich): "Mit Grafenau kommt eine unangenehme und vor allem körperlich sehr robuste Mannschaft zu uns nach Niederalteich. Aus meiner Sicht ist Grafenau unter den Top 5 der Liga und die Rollen scheinen klar verteilt. Nichtsdestotrotz werden wir versuchen, die Punkte zu Hause zu behalten und wissen, dass wir dafür wieder alles investieren müssen. Wir sind top motiviert und wollen alles daran setzen, unsere Serie aufrecht zu erhalten. Persönlich freue ich mich auch auf das bevorstehende Duell mit meinem Bruder, der am Samstag zudem seinen Geburtstag feiert. Wem nach dem Spiel zum Feiern zumute ist, wird sich zeigen."
Personalien: Lediglich Lukas Kaufmann muss passen.
Alexander Adam (Trainer TSV Grafenau): "Niederalteich ist derzeit in einer blendenden Verfassung und eine der heißesten Mannschaften der Liga. Die SpVgg-Serie von sechs Spielen ohne Niederlage wollen wir beenden und dafür müssen wir wieder etwas mehr investieren als in der Vorwoche."
Personalien: Innenverteidiger Michal Ruzicka kann nicht auflaufen.
Jonas Stefan (Sportlicher Leiter FC Obernzell-Erlau): "Am Samstag erwartet uns der Aufsteiger aus Hofkirchen. Ein Gegner, der sich in der gleichen Tabellenregion wie wir befindet. Wir müssen alles in die Waagschale werfen, damit wir die drei Punkte daheim behalten können, um uns aus dem Tabellenkeller zu befreien. Hofkirchen wird versuchen, uns in den 90 Minuten alles abzuverlangen. Diesen Kampf nehmen wir an."
Personalien: Michael Hellauer, Bela Kapusta, Daniel Müller, Leon Schiller, Jakob Schäfer und Paul Stögbauer werden nicht auf dem Spielberichtsbogen zu finden sein.
Alexander Fürst (Spielertrainer SV Hofkirchen): "In Obernzell erwartet uns eine kämpferisch starke Mannschaft, die dieses Jahr noch nicht so in Tritt gekommen ist. Nico Klinglmair und ich kenne noch ein paar Spieler aus unserer gemeinsamen Zeit mir aus und freuen uns deshalb umso mehr, gegen die alten Kumpels um drei Punkte kämpfen zu dürfen. Wenn wir an die Leistung von der zweiten Halbzeit gegen Deggendorf anknüpfen können, sind drei Punkte drin."
Personalien: Lediglich Maximilian Kasberger kann nicht mitwirken.
Johannes Gastinger (Trainer SV Grainet): "Wir haben in Schalding eine Stunde lange eine sehr gute Leistung abgeliefert, haben aber nach der 2:0 Führung leider zwei Gänge zurückgeschaltet, was uns gegen den guten Gegner dann auch fast noch auf die Füße gefallen wäre. Gegen die SpVgg Ruhmannsfelden darf uns das nicht passieren und wir müssen 90 Minuten hochkonzentriert sein, wenn wir eine Chance haben wollen. Die Freidhofer-Truppe ist auf allen Positionen sehr gut besetzt, verfügt in der Offensive über sehr viel individuelle Qualität und wird ihrer Mitfavoriten-Rolle in der bisherigen Saison eindrucksvoll gerecht. Wir freuen uns auf das Spiel gegen den Spitzenreiter und wollen der SpVgg natürlich auch so gut es geht Paroli bieten."
Personalien: Johannes Glaser, Alfred Hammer und Sebastian Seidl fehlen den Hausherren.
Jochen Freidhofer (Trainer SpVgg Ruhmannsfelden): "Das Spitzenspiel gegen Künzing konnten wir mit dem knappsten aller Ergebnisse verdient für uns entscheiden. Wir haben uns in der zweiten Halbzeit das Leben mit einer mangelnden Chancenverwertung sehr schwer gemacht, was gegen nie aufsteckende Römer am Ende fast schief gegangen wäre.
Jetzt steht ein richtig schweres Auswärtsspiel beim SV Grainet an, der vier seiner fünf letzten Spiele erfolgreich gestalten konnten. Es wird ein sehr harter Kampf werden, das ist uns allen bewusst."
Personalien: Nicht dabei sind Johann Greipl, Marcel Steinbauer, Jonas Achatz, Valentin Geiger und Niklas Kämmerer.