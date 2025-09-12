Grainet prüft Primus - Derbys in Mauth und Oberdiendorf

Mit zwei Freitags-Begegnungen, darunter das Landkreis-Duell zwischen dem TSV Mauth und dem TSV Waldkirchen, wird der 10. Spieltag der Bezirksliga Ost eröffnet. Spitzenreiter SpVgg Ruhmannsfelden muss den schweren Gang zum im Aufwind befindlichen SV Grainet antreten. Viele Zuschauer dürfte das Nachbarduell zwischen dem TSV-DJK Oberdiendorf und dem SV Hutthurm anlocken. Um wichtige Punkte geht es für die beiden Kellerkinder FC Obernzell-Erlau und SV Hofkirchen, die sich am Samstag im direkten Vergleich gegenüberstehen.





Andreas Schäfer (Sportkoordinator SpVgg GW Deggendorf): "Nach zwei Siegen in Folge würden wir gerne den nächsten Dreier holen, um den Abstand zur gefährdeten Zone weiter vergrößern zu können. Mit Schalding II kommt aber eine spielstarke Truppe zu uns, die bisher eine richtig gute Saison spielt. Wir stellen uns auf ein Duell auf Augenhöhe ein, das wir natürlich gerne für uns entscheiden würden."



Personalien: Alexander Sperl ist zurück aus dem Urlaub und auch Jure Matic, der schon gegen Hofkirchen einen Kurz-Einsatz hatte, steht wieder vollumfänglich parat. Ebenfalls wieder an Bord ist Stammtorhüter Lukas Groll. Die Partie wird auf dem Kunstrasenplatz der Donaustädter ausgetragen.





Manuel Mörtlbauer (Spielertrainer SV Schalding-Heining II): "Wir freuen uns auf ein schnelles und technisch gutes Bezirksliga-Spiel. Die Stärken von Deggendorf kommen immer mehr zur Geltung und auch der Kader vervollständigt sich langsam. Wir brauchen uns jedoch nicht verstecken und wollen voll dagegenhalten. Wichtig wird sein, 90 Minuten den eigenen Rhythmus zu finden und dadurch viele Offensivaktionen zu haben."



Personalien: Lukas Ellinger und Matthias Kühberger, der sich das Kreuzband gerissen hat, fallen aus.









Heute, 19:00 Uhr TSV Mauth Mauth TSV Waldkirchen Waldkirchen 19:00





Uli Köberl (Sportlicher Leiter TSV Mauth): "Der Sieg in Bischofsmais war sehr wichtig. Unsere Mannschaft hat vor allem läuferisch eine sehr gute Leistung gezeigt. Im Derby gegen Waldkirchen müssen wir genauso auftreten und dürfen uns auch nicht die kleinsten Unaufmerksamkeiten erlauben. Unser Gegner ist sehr gut in Form, seit vier Spielen ungeschlagen und geht als Favorit in die Partie."

Personalien: Daniel Damasko ist zurück im Kader. Mathias Krampfl und Michael Segl müssen ersetzt werden.





Sven Halfar (Trainer TSV Waldkirchen): "In Mauth haben wir uns in denn letzten Jahren immer wieder schwer getan. Es wird uns ein sehr unangenehmes Spiel gegen einen guten Gegner erwarten. Wir brauchen Galligkeit und müssen unser Spiel durchziehen, um hier etwas mitnehmen zu können."



Personalien: Matthias Pauli, Fabian Waschinger und Tim Hilgart können nicht mitwirken.





Morgen, 15:00 Uhr FC Künzing Künzing SV Oberpolling Oberpolling 15:00





Matthias Süß (Trainer FC Künzing): "Wir konnten das Top-Spiel in Ruhmannsfelden mit einer Rumpftruppe bis zum Schluss offen gestalten. Am Ende ist allerdings eine Niederlage gestanden. Daheim gegen Oberpolling wartet eine äußerst undankbare Aufgabe. Uns ist absolut bewusst, dass dieses Spiel einen ganz knappen Ausgang nehmen wird, denn personell wird es noch schwieriger als die vergangenen Spiele. Ich traue unserer jungen Truppe am Samstag aber einen Heimsieg zu."



Personalien: Neu auf der Ausfallliste sind nun auch noch Spielertrainer Fabian Burmberger und Lukas Ebner.







Ernst Lüftl (Trainer SV Oberpolling): "Am Samstag erwartet uns beim FC Künzing ein echter Prüfstein. Die Hausherren zählen zu den Meisterschaftsanwärtern und verfügen trotz einiger Ausfälle über eine qualitativ hochwertige Mannschaft mit viel Erfahrung und Spielstärke. Auch wenn wir als klarer Außenseiter in die Partie gehen, wollen wir uns keinesfalls kampflos geschlagen geben. Die Leistungen gegen Mauth und Garham haben gezeigt, dass wir mit Einsatz, Leidenschaft und mannschaftlicher Geschlossenheit durchaus mithalten können. Genau daran wollen wir anknüpfen und dem Favoriten das Leben so schwer wie möglich machen."



Morgen, 15:00 Uhr SV Garham Garham SV Bischofsmais Bischofsmais 15:00





Holger Stemplinger (Trainer SV Garham): "Mit Bischofsmais erwartet uns nach Oberpolling der nächste Gegner, der sehr unangenehm zu bespielen ist. Warnung genug sollte uns das Unentschieden des Aufsteigers gegen Ruhmannsfelden sein. Es wird wieder hart zur Sache gehen. Das gilt es anzunehmen und dagegenzuhalten. Es ist aber ein Heimspiel und wir wollen versuchen, dem Spiel unseren Stempel aufzudrücken und die Punkte in Garham zu behalten."



Personalien: Neben den verletzten Thomas Obernhuber und Simon Aschenbrenner haben sich mit Nico Roll, Mario Gotzler und Stefan Drexler gleich drei Spieler in den Urlaub verabschiedet. Routinier Udo Tolksdorf trainiert inzwischen wieder mit der Mannschaft. Simon Weber hat seine Bänderverletzung noch nicht komplett auskuriert und wird wohl nochmal pausieren.







Marco Eder (Spielertrainer SV Bischofsmais): "Letzten Sonntag konnten wir die starke Offensive von Mauth nicht lange genug in Schach halten und haben somit verdient verloren. Auch in Garham sind die Rollen klar verteilt. Für uns gilt es jede Woche einen Schritt nach vorne zu machen und uns vor allem defensiv zu stabilisieren."



Personalien: Stammtorhüter Alexander Ambrassat kehrt nach abgelaufener Sperre zurück, Alexander Muhr und Nico Geiger sind verhindert. Die Einsätze von Michael Ganserer und Martin Suchy sind fraglich.