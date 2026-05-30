Grainet präsentiert zwei Neuzugänge für die Landesliga

Bastian Hilz (li.) und Maximilian Stockinger wechseln zum SV Grainet – Foto: Eder / SVO

Elf Spiele, elf Siege - mit einer sensationellen Frühjahrsrunde hat der SV Grainet die Sensation perfekt gemacht und schaffte vor zwei Wochen den erstmaligen Aufstieg in die Landesliga, in der für die Nummer eins des Landkreis Freyung-Grafenau unter anderem die tollen Duelle gegen den FC Sturm Hauzenberg und 1. FC Passau warten. Um für die künftigen Herausforderungen auch personell bestmöglich aufgestellt zu sein, hat sich der Dorfklub mit zwei Neuzugängen verstärkt, die von (ehemaligen) Ligakonkurrenten an den Glasbach wechseln. Vom TSV Mauth kommt Innenverteidiger Bastian Hilz zu den Blau-Weißen, vom Absteiger SV Oberpolling Mittelfeldspieler Maximilan Stockinger . Beide Akteure bringen ausreichend Erfahrung mit. Während Hilz 129 Einsätze (17 Tore) in der Bezirksliga absolviert hat, stehen im sportlichen Lebenslauf von Stockinger 118 Partien, in denen ihm sieben Treffer gelangen, n der niederbayerischen Eliteklasse.

"Das sind für uns zwei richtig gute Spieler, die sich der sportlichen Herausforderung stellen und den Konkurrenzkampf beleben werden. Ich traue es sowohl Basti als auch Maxi zu, sich bei uns einen Stammplatz zu erkämpfen", sagt Grainets Coach Johannes Gastinger, der sein Team nun personell ordentlich aufgestellt sieht: "Wir haben eine vernünftige Kaderbreite und in allen Mannschaftsteilen Alternativen."



Der Landesliga blickt der ehemalige Hauzenberger Verteidiger erwartungsfroh entgegen: "Sportlich wird das für uns eine große Herausforderung, der wir uns aber gerne stellen und auf die wir uns vor allem riesig freuen. Wenn wir vom Verletzungspech einigermaßen verschont bleiben, traue ich meinen Jungs zu, für unsere künftigen Kontrahenten ein durchaus unangenehmer Gegner zu sein. Für den Klassenerhalt muss trotzdem viel passen - das ist uns allen bewusst."



