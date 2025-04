Grainau und Kohlgrub im Gleichschritt – Megas geht unter

Im Kampf um Platz zwei zählt nicht, wer den besten Fußball spielt. „Einen Schönheitspreis gibt es nicht“, sagt Grainaus Trainer Christoph Saller. Entsprechend wenig kümmerte es ihn, dass der 1:0-Erfolg über Oberammergau nur dank eines hinein gestocherten Eckballs von Torjäger Tassilo Süßl (23.) zustande kam. „Ein sehr dreckiger Sieg“, hält Saller fest. Die Grainauer wussten schon, wem sie am Abend einen auszugeben hatten: ihrem Torwart Franz Maurer. Der entschärfte in der Anfangsphase nicht nur drei riesige Chancen der Ammertaler, sondern hielt später sogar noch einen Elfmeter von Florian Noll. Über die Parade sagt sogar TSV-Coach Markus Mayer: „Den holt er richtig geil raus.“ Bei ihm überwog am Ende der Wehmut, ohne Punkte heimzufahren. Erst recht nach dem starken Beginn. „War wirklich schade. Wir haben lange gut mitgehalten“, sagt Mayer. Auch nach dem Rückstand marschierten seine Mannen, meistens war aber schon vor dem Tor Endstation. „Kämpferisch geschlossen“ sah Saller seine Kicker. Bis zum Ende sei’s nur spannend geblieben, weil die Grainauer ihre vielen freien Räume nicht nutzten. Gleichzeitig kam bei den Gästen Hektik auf. „Wir haben Panik geschoben, nichts mehr zusammengebracht“, räumt Mayer ein. Deshalb blieb’s beim knappen SC-Sieg.

Vor dem Spiel impfte er seinen Fußballern ein: „Wir brauchen eine Mannschaftsleistung – vom Torwart bis zum Stürmer.“ Er bekam sie von allen, inklusive der beiden A-Jugend-Spieler im knappen Kader. Dabei half natürlich auch die enorme Stärke bei Standards in Hälfte eins. Die beiden ersten Tore von Quirin Wellenstein und Darko Stamenov fielen jeweils nach einem Freistoß. Wellensteins 3:0 ging ein Elfmeter voraus. Die übrigen Treffer von Wazir Al Guonni (2) und Niels Thiele erzielte der 1. FC aus dem Spiel heraus. Über den Gegner konnte der Coach nicht viel sagen, nur festhalten: „Er war chancenlos.“

FC Bad Kohlgrub – FC Mittenwald⇥2:1 (2:0)

Der FC Bad Kohlgrub bleibt dran an der Tabellenspitze und hält Verfolger Grainau auf Abstand. Einen Schönspiel-Preis gewann das Duell mit dem FC Mittenwald zwar nicht. Aber man muss die Partien auch dann gewinnen, wenn sie plötzlich eng und unangenehm werden. „War in der ersten Halbzeit ein sehr gutes Spiel von uns, da waren wir überlegen“, urteilt Coach Markus Burkart. Bad Kohlgrub ging durch einen Foulelfmeter früh in Führung. Florian Rieger brachte Josef Niklas zu Fall. „Aus meiner Sicht spielt er zuerst den Ball“, kommentiert FCM-Trainer Maximilian Tauwald. „Hört man ja klar, wie es scheppert“, bewertet Burkart den Pfiff als richtig. Nach Pass von Johannes Büchel in die Schnittstelle der Abwehrkette vollendete Stephan Kraus zum 2:0. „Da schlafen die Mittenwalder, war auch viel Glück dabei“, hält Burkart fest. Tauwald räumt ein: „Tore in dieser Liga fallen durch Fehler.“

Nach der Pause war die Partie kein Blickfang mehr. Die Ammertaler ließen zahlreiche Möglichkeiten zur Vorentscheidung liegen. „Wenn wir die Konter besser ausspielen, machen wir das Spiel früher zu“, hadert Burkart. Mittenwald forcierte die Offensive, hatte zwei Top-Chancen durch Stefan Breundl. Letztlich aber brauchte es einen Elfmeter, bei dem Pajonkowski schlicht in einer anderen Gewichtsklasse unterwegs war als sein schmächtiger Gegenspieler Tim Kirschke. Kohlgrub zitterte die knappe Führung über die Linie. Burkart räumt ein: „Die Partie darf nicht viel länger gehen.“

VTA Garmisch-P. – SV Eschenlohe⇥1:1 (0:0)

Ein Leckerbissen ist das nicht gewesen, da sind sich Utku Soysal und Florian Mayr einig. Bei der Bewertung, ob das Remis nun gerecht war oder nicht, driften die Meinungen der Trainer auseinander. Eschenlohes Mayr spricht von einem verdienten Unentschieden, mit dem beide leben können. VTA-Coach Soysal hingegen haderte: „Wir hätten den Sieg ein bisserl mehr verdient gehabt.“ Und benötigt. Denn die Garmisch-Partenkirchner hätten die Rote Laterne abgeben können. Beim Blick auf die Statistik könnte man meinen, sie waren nah dran, kassierten sie doch erst in Minute 88 den Ausgleich. Doch es folgten 19 weitere bis zum Schlusspfiff. Die lange Nachspielzeit resultierte aus zwei Verletzungsunterbrechungen. Besonders die beim VTA war eine kuriose. Keeper Daniel Do Rosario Fernandes Sebastiao hatte sich eine Platzwunde am Auge zugezogen. Wobei? Beim Torjubel nach dem Treffer von Engin Kournaz zum 1:0. Die Führung wurde so frenetisch gefeiert, dass Torwart und Kapitän Koray Etekli mit den Köpfen zusammenrauschten.

Dahin war die Freude, nachdem Fabian Göllner eine Flanke geschlagen hatte – und diese an Freund und Feind vorbei ins lange Eck gesegelt war. Im Anschluss hatte Kournaz mehrfach die Gelegenheit, sein Team ein weiteres Mal jubeln zu lassen. Klappte aber nicht. Für Soysal aber steht fest: „Spielen wir so weiter, sind wir da unten bald raus.“

SG Farchant/Oberau – FC Megas GAP⇥9:0 (3:0)

Es hört sich paradox an, aber Julian Ritter, der Coach der SG Farchant/Oberau, fand noch einen Kritikpunkt beim Schützenfest über den FC Megas. Und der war angesichts der neun Treffer ausgerechnet die Chancenverwertung. „Schon das Halbzeitergebnis hätte ein deutlich höheres sein müssen“, moniert Ritter. Seine Mannen hätten zu viel klein-klein gespielt, wollten den Gegner austanzen. Zu viele Szenen, bei denen Ritter dachte: „Hau‘ doch einfach drauf.“ Hatte aber keine Auswirkungen auf den Ausgang der Partie. Der Ligaprimus netzte dennoch dreimal vor der Pause ein und steigerte in Hälfte zwei auch seine Trefferquote. Ganze viermal jubelte Simon Groll.

Auf der Gegenseite herrschte zwar Frust, aber mit dem hatte Coach Ioannis Hristoforidis gerechnet: „War mit Ansage.“ Er hatte angesichts diverser kranker und verletzter Spieler versucht, das Duell zu verlegen. So reiste Megas mit dem laut Hristoforidis „letztem Aufgebot“ an. Zwei Mann kamen direkt nach der Arbeit zur zweiten Hälfte. „Respekt an das Team, dass wir überhaupt gespielt haben“, lobt der Coach. Auch Ritter betont: „Megas hat sich wirklich aufgeopfert.“