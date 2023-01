Grafschafter Hallenmasters 2023 steht an Das Teilnehmerfeld steht

Nach langer Pause findet in diesem Jahr endlich wieder das Grafschafter Hallenmasters in Emlichheim statt. Los geht es am 12.01.2023 mit der Vorrunde Gruppe A um 19.00 Uhr. Einen Tag später folgt die Gruppe B.

Die Endrunde findet dann am Sonntag, den 15.01.2023 ab 14.00 Uhr in der Vechtetalhalle Emlichheim statt.

Hier die Teilnehmenden Teams: