Grafling stellt die Weichen: Pauli ersetzt Mittermeier Deggendorfer A-Klassist verpflichtet ehemaligen Landesligakicker als Spielertrainer und will sich zur neuen Saison in der oberen Tabellenhälfte positionieren von Tobias Wittenzellner · Heute, 19:00 Uhr · 0 Leser

Patrick Pauli wird ab Sommer Spielertrainer beim TSV Grafling. – Foto: Karl-Heinz Hönl

Der TSV Grafling stellt die Weichen für die kommende Saison und kann dabei einige personelle Veränderungen bekanntgeben. Bereits vor kurzem hat sich der Tabellenneunte der A-Klasse Deggendorf von seinem Trainer Erhard Mittermeier (55) getrennt. Mit Patrick Pauli kann der Verein nun die Verpflichtung eines erfahrenen Spielertrainers vermelden. Der 33-Jährige coacht aktuell noch den Viechtacher A-Klassisten SV Achslach und war zuvor auch schon für die SG Untermitterdorf/Kirchberg II tätig. Als Co-Trainer wird Benjamin Riede (36, zuletzt SpVgg Brandten) fungieren.

"Nachdem die erfolgreiche Zusammenarbeit mit Erhard Mittermeier in beiderseitigem Einvernehmen beendet wurde, bedankt sich der TSV Grafling bei Erhard ausdrücklich für sein ausgezeichnetes Engagement in den vergangenen beiden Jahren und wünscht ihm sportlich wie privat alles Gute für die Zukunft", lässt die sportliche Leitung des TSV um Philipp Lehmann verlauten. Mit Patrick Pauli setzt der Klub künftig auf die Dienste eines Spielertrainers. Den größten Teil seiner Laufbahn verbrachte der Defensivspezialist beim SV Bischofsmais, in seiner Glanzzeit absolvierte er sogar 14 Landesligaspiele für den SV Hutthurm. "Patrick hat bereits Erfahrung als Spielertrainer sowie in der Landes- und Bezirksliga gesammelt und soll künftig vor allem unserer Defensive mehr Stabilität verleihen", erklären die TSV-Verantwortlichen.

Unterstützt wird Pauli von Benjamin Riede als Co-Spielertrainer, dessen Fokus insbesondere auch auf der wichtigen zweiten Mannschaft liegen soll. Dort möchte der TSV verstärkt junge Spieler weiterentwickeln und an den Herrenbereich heranführen. Auch in der sportlichen Leitung gibt es Veränderungen: diese übernehmen künftig Marcel Hartl und Matthias Santl. Unterstützt werden sie von Andreas Stettmer im organisatorischen sowie Felix Anzenberger im administrativen Bereich.