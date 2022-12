Grafling: Maung muss gehen, Weber übernimmt Viechtacher A-Klassist muss zur Winterpause eine Veränderung auf der Trainerposition vornehmen

Der TSV Grafling zählte in den vergangenen Jahren zum festen Inventar der Kreisklasse Deggendorf. Nach einer verkorksten Vorsaison musste man jedoch den bitteren Gang in die A-Klasse antreten und ist auch dort nicht wirklich in Tritt gekommen. In der Viechtacher Staffel rangieren Winkler, Günter, Strasser und Co. auf einem unbefriedigenden neunten Tabellenplatz. Unabhängig von der sportlichen Situation gibt es zur Winterpause nun auch eine Veränderung auf der Trainerposition. Aye Chan "Eric" Maung (30) hat den Verein aus beruflichen Gründen verlassen, weshalb dessen bisheriger Kompagnon Michael Weber (34) ab sofort als alleinverantwortlicher Coach fungiert.

"Wir haben in beiderseitigem Einvernehmen die Zusammenarbeit mit Eric Maung beendet. Leider gab es bei ihm eine unvorhergesehene berufliche Veränderung in seine Heimatregion im Regensburger Raum. Da er seit einiger Zeit bereits einen großen Aufwand betreibt, haben wir uns in der Winterpause gemeinsam darauf verständigt, das Engagement zu beenden", informiert die sportliche Leitung um Philipp Lehmann und Nico Kastl, die dem scheidenden Coach jedoch ein gutes Zeugnis ausstellen. "Wir sind sehr zufrieden mit seiner Arbeit, er hat unsere Mannschaft vor einem Jahr in einer schwierigen Situation übernommen und sie permanent weiterentwickelt. Seine Einstellung ist sehr professionell, auch die Zusammenarbeit mit uns Funktionären lief immer reibungslos. Wir bedanken uns für seine Arbeit beim TSV und wünschen ihm für seine sportliche und private Zukunft alles Gute".

Somit übernimmt ab sofort der bisher gleichberechtigte Spielertrainer Michael Weber das Kommando beim TSV. Der Defensivspezialist kickte in der Vergangenheit unter anderem schon beim SV Hofkirchen und beim SV Fürstenstein. "Seit 'Webse' bei uns ist, bringt er sich extrem in den Verein ein und hat aufgrund seines exzellenten Charakters ein hohes Standing im Team", betonen die Verantwortlichen, die trotz der schwierigen sportlichen Lage optimistisch in die Zukunft blicken. Mit Robin Mitterer, Tobias Matejka, Jonas Funk, Deniz Jenetzke, Moritz und Niklas Raith sowie Adrian Sopjani konnte man sich zuletzt mit sieben talentierten Spielern verstärken, die teilweise auch bereits in der ersten Mannschaft zum Einsatz kamen. "Im Sommer erwarten wir zudem drei weitere Jugendspieler, die teilweise auch bereits am Trainingsbetrieb teilnehmen. Zudem werden wir den Kader für die nächste Saison auch zusammenhalten können. Wir haben die Zusage von 99 Prozent der Mannschaft, inklusive aller Leistungsträger", informieren Lehmann und Kastl.

Mit diesen Personalien soll der Klub in den kommenden Monaten wieder in sicheres Fahrwasser gebracht werden. "Mit unserer aktuellen Tabellensituation sind wir natürlich alles andere als zufrieden. Wir wollen die Wintervorbereitung, in der ein Trainingslager in Slowenien auf dem Plan steht, bestmöglich nutzen, um unsere Neuzugänge zu integrieren und eine erfolgreichere Restrückrunde zu spielen", so die Verantwortlichen abschließend.