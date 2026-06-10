Grafinger Torfestival und Poinger Auswärtssieg

Was für ein turbulenter Spieltag in der Kreisklasse 6! Während der TSV Grafing die Spielvereinigung aus Höhenkirchen mit einer fulminanten Offensivleistung überrollte, entführte der TSV Poing nach einem harten Kampf drei wichtige Zähler aus Hohenbrunn. Ein Wochenende voller Emotionen, Kantersiege und bitterer Absagen.

Ein echtes Offensivspektakel sahen die 75 Zuschauer in Grafing. Die Heimelf begegnete den Gästen von Beginn an mit enormem Druck und ließ der SpVgg Höhenkirchen über die gesamte Spielzeit kaum Luft zum Atmen. Bereits in der 14. Spielminute knackte Bernhard Hilger das erste Mal die Gäste-Abwehr und traf zum 1:0. Nur zehn Minuten später nutzte Matthias Esterl eine Unachtsamkeit im Strafraum und verwandelte einen Foulelfmeter sicher zum 2:0 (24.). Kurz vor dem Seitenwechsel schlug erneut Hilger zu und erhöhte auf 3:0 (43.). Auch im zweiten Durchgang dachten die Hausherren nicht daran, einen Gang zurückzuschalten. Hilger machte mit zwei weiteren Treffern in der 49. und 66. Spielminute seinen Viererpack perfekt. In der Schlussphase schraubten Luis Ladner (73.) und Quirin Huber (84.) das Ergebnis endgültig in den geschichtsträchtigen Bereich. Ein hochverdienter Kantersieg für überragende Grafinger.

Ein echtes Kampfspiel sahen die 44 Zuschauer in Forstinning. Beide Mannschaften begegneten sich auf Augenhöhe und neutralisierten sich über weite Strecken im hart umkämpften Mittelfeld. Beide Abwehrreihen standen stabil, sodass Torchancen absolute Mangelware blieben. Das Tor des Tages fiel schließlich mit dem Pausenpfiff: In der 45. Spielminute nutzte Lorenz Kintzel eine kurze Unachtsamkeit in der Hintermannschaft der Heimelf und traf zum viel umjubelten 1:0 für den ASV Glonn. Im zweiten Durchgang warfen die Gastgeber aus Forstinning alles nach vorne, bissen sich an der sicher stehenden Glonner Defensive jedoch bis zum Schlusspfiff die Zähne aus.

Eine packende und bis zur letzten Minute spannende Begegnung erlebten die 75 Zuschauer in Hohenbrunn. Die Hausherren erwischten den besseren Start und gingen in der 39. Spielminute durch Christoph Schulz verdient mit 1:0 in Führung. Die Antwort der Gäste ließ jedoch nicht lange auf sich warten: Praktisch mit dem Halbzeitpfiff nutzte Adrian Chamorro einen Fehler im Hohenbrunner Spielaufbau und glich zum 1:1 aus (45.). Nach dem Seitenwechsel entwickelte sich ein offener Schlagabtausch, bei dem beide Teams den Sieg suchten. Das glücklichere Ende hatten die Gäste aus Poing: In der 80. Spielminute bewies Benedikt Obermaier den richtigen Riecher, überwand den gegnerischen Torhüter und markierte den 2:1-Endstand für den TSV Poing.

Ein einseitiges, aber phasenweise munteres Spiel sahen die 70 Zuschauer in Markt Schwaben. Die Heimmannschaft übernahm sofort das Kommando und belohnte sich in der 32. Spielminute durch das Tor von Renato Vreto zum 1:0. Nach der Pause kamen die Putzbrunner Gäste zunächst wacher aus der Kabine: Raphael Höhl nutzte eine Unachtsamkeit in der Markt Schwabener Abwehr und traf zum überraschenden 1:1-Ausgleich (51.). Die Freude währte jedoch nur kurz. Markt Schwaben drehte danach richtig auf. Alexander Dremel brachte die Heimelf in der 58. Minute wieder in Front, ehe Maximilian Ibisch (67.) und Quirin Lerch (75.) das Ergebnis zügig auf 4:1 ausbauten. Den Schlusspunkt einer dominanten Leistung setzte ein unglückliches Eigentor von Putzbrunns Sebastian Süß in der 83. Spielminute zum 5:1-Endstand.

Diese Partie fand am Wochenende leider nicht auf dem grünen Rasen statt. Da die Mannschaft des FC Dreistern-Neutrudering zum angesetzten Spieltermin nicht antrat, wurde die Begegnung am grünen Tisch mit 2:0 Toren und drei Punkten für den TSV Zorneding II gewertet.

Ein torreiches und hochspannendes Spiel bekamen die 50 Zuschauer in Feldkirchen geboten. Die Heimelf erwischte einen Blitzstart nach Maß: Bereits in der 1. Spielminute überrumpelte Christoph Konitz die Gäste-Abwehr und traf zum frühen 1:0. Feldkirchen blieb am Drücker: Daniel Zengler erhöhte in der 38. Minute auf 2:0, ehe erneut Konitz noch vor der Pause den Doppelpack schnürte und auf 3:0 stellte (41.). Wer dachte, das Spiel sei gelaufen, täuschte sich. Kirchseeon bewies enorme Moral und verkürzte im zweiten Durchgang durch Simon Basmann (53.) und Danny Hahne (61.) auf 3:2. Die Gäste warfen nun alles nach vorne, doch Feldkirchen konterte eiskalt: Jonathan Schwermann erlöste die Hausherren in der 78. Spielminute mit dem Treffer zum 4:2-Endstand.

Die 50 Zuschauer in Hohenlinden erlebten eine Begegnung, die erst im zweiten Durchgang so richtig an Fahrt aufnahm. Die Gäste aus Haar erwischten den besseren Start und gingen in der 34. Spielminute durch einen von Maikel Stawarczyk verwandelten Foulelfmeter mit 1:0 in Führung. Hohenlinden schüttelte sich kurz und schlug noch vor dem Pausenpfiff zurück: Max Prünster traf in der 45. Minute zum psychologisch wichtigen 1:1-Ausgleich. Nach dem Seitenwechsel folgte die große Show des Manuel Fuchs. Mit einem lupenreinen Hattrick (53., 73., 78.) schoss er die Haarer Defensive quasi im Alleingang ab und schraubte das Ergebnis auf 4:1. Den Schlusspunkt zum hochverdienten 5:1-Erfolg setzte Sebastian Ittlinger kurz vor dem Abpfiff (88.).