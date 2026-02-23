Grafinger Kicker schwitzen in Riva del Garda für die Rückrunde Trainingslager in Italien von Redaktion Ebersberg · Heute, 10:41 Uhr · 0 Leser

Bereiten sich am Gardasee gemeinsam und intensiv auf die Rückrunde in Kreis- und A-Klasse vor: die Fußballer der beiden Grafinger Herrenmannschaften. – Foto: TSV Grafing

Der TSV Grafing bereitet sich am Gardasee vor. Ein Spieler aus der Reserve traf beim Testspiel gegen den Tabellenführer.

Wie so viele andere Amateurvereine ist auch Fußball-Kreisklassist TSV Grafing dem winterlichen Oberbayern entflohen, um sich in wärmeren Gefilden auf die anstehende Rückrunde vorzubereiten. Seit Donnerstag befindet sich die Grafinger Reisegruppe in Riva del Garda. In Italien war das Wetter bei der Ankunft noch etwas regnerisch, doch seit Freitag ist es sonnig. „Wir konnten am Donnerstag trotzdem trainieren. Die Bedingungen sind super. Unsere Plätze sind perfekt und wir haben ein super Wellness-Zentrum zur Erholung“, betont Coach Stefan Holzmann: „Bis dato hat sich keiner verletzt, alle können gut durchziehen.“