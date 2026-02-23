Grafinger Kicker schwitzen in Riva del Garda für die Rückrunde

Der TSV Grafing bereitet sich am Gardasee vor. Ein Spieler aus der Reserve traf beim Testspiel gegen den Tabellenführer.
Wie so viele andere Amateurvereine ist auch Fußball-Kreisklassist TSV Grafing dem winterlichen Oberbayern entflohen, um sich in wärmeren Gefilden auf die anstehende Rückrunde vorzubereiten. Seit Donnerstag befindet sich die Grafinger Reisegruppe in Riva del Garda.
In Italien war das Wetter bei der Ankunft noch etwas regnerisch, doch seit Freitag ist es sonnig. „Wir konnten am Donnerstag trotzdem trainieren. Die Bedingungen sind super. Unsere Plätze sind perfekt und wir haben ein super Wellness-Zentrum zur Erholung“, betont Coach Stefan Holzmann: „Bis dato hat sich keiner verletzt, alle können gut durchziehen.“
Am Freitag wurde gegen die SG Baienfurt getestet, die normalerweise in der Kreisliga A Bodensee Staffel 1 antritt und dort Tabellenführer ist. Holzmann bezeichnete die Elf aus dem Landkreis Ravensburg in Baden-Württemberg als „sehr guten Gegner“, von dem sich die Grafinger mit einem 1:1-Remis trennten.
Das TSV-Tor erzielte Julian Heuermann, der in der Regel in der A-Klassen-Reserve zum Einsatz kommt. „Es war ein schön herausgespieltes Tor. Die Stimmung zwischen erster und zweiter Mannschaft ist hervorragend. Das ist mir als Trainer sehr wichtig, denn es kann immer jeder gebraucht werden“, hebt Holzmann die gute Atmosphäre hervor. „Wir wollen die Abläufe in der Defensive und in der Offensive verbessern. Sehr wichtig ist aber auch das Teamwork und der Zusammenhalt in der Mannschaft.“