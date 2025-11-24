Grafing siegt spät - Forstinning verliert wieder knapp

Der TSV Grafing gewinnt nach zwei Niederlagen wieder. Die Reserve des VfB Forstinning verliert zum fünften Mal mit nur einem Tor Differenz.

„Wir bringen kein Spiel fehlerfrei über die Bühne“, sagte Grafings Coach Stefan Holzmann. Seine Klage kam ohne bitteren Beigeschmack. Denn nach dem 0:1 von Bernhard Hilger (21.) vergaben die Putzbrunner eine 100-prozentige Möglichkeit. „Steht da ein anständiger Stürmer dort, steht’s 1:1“, atmete der Grafinger durch. Erst mit dem 0:2 von Ludwig Oswald (56.) kam mehr Gelassenheit ins Spiel der Gäste. „Man hat gesehen, dass die beiden Niederlagen gegen Feldkirchen und Hohenlinden etwas mit uns gemacht haben.“

Aus dem Konzept ließen sich die Bärenstädter aber nicht mehr bringen. Den (umstrittenen) Elfer zum 1:2 (59.) steckten sie ebenso weg wie die Zeitstrafe für Luis Ladner und seinen übermotivierten Einsatz. Nach Matthias Esterls verwandeltem Strafstoß (83.) war der TSV-Dreier fix und die Erleichterung auf Grafinger Seite spürbar.

Wieder mit einem Tor Differenz verlor die Reserve des VfB Forstinning, bereits zum fünften Mal in diesem Spieljahr. Gegen die im oberen Drittel platzierten Teams hält der VfB II meist passabel mit, ohne aber Zählbares zu erreichen. Kurzfristige Ausfälle dezimierten den Kader gegen Neutrudering erheblich.

„Dafür haben wir uns achtbar aus der Affäre gezogen und ein gutes Spiel im Rahmen unserer Möglichkeiten abgeliefert.“ Trainer Hubert Schunk stellte die Rechtmäßigkeit der Niederlage nicht in Abrede. „Dreistern hatte enorm viele Torchancen, diese aber teils kläglich vergeben.“ Deshalb musste ein Elfmeter herhalten, den VfB-Schlussmann Fabian Parteli, auch sonst mit tadelloser Leistung, noch abwehrte. Doch Sotirios Chamos verwertete den Ball im zweiten Versuch (26.).