Grafing siegt klar – Glonn und Zorneding II weiter im Abstiegsstrudel

Drei gegen einen, aber Gelb gewinnt: Forstinnings (v.l.) Lukas Hensel, Lukas Mansbarth und Julian Böhm gegen Grafings Matthias Esterl. – Foto: SRO

Der TSV Grafing befreit sich mit einem klaren Sieg. Glonn und Zorneding II kassieren dagegen die nächsten Niederlagen im Abstiegskampf.

Gut erholt von der Niederlage gegen Hohenlinden zeigte sich der TSV Grafing und gewann unerwartet deutlich mit 5:1 bei der Reserve des Bezirksligisten. Grafings Trainer Stefan Holzmann zeigte sich nach dem Sieg erleichtert: „Es war auf alle Fälle nach den letzten zwei Spielen ein Schritt in die richtige Richtung. Jetzt haben wir uns ein bisserl befreit und den Kopf freibekommen. So kann es nächste Woche gegen Hohenbrunn weitergehen.“

Eine „absolut unnötige Niederlage“, beklagte Markt Schwabens Spielertrainer Wolfgang Widl nach dem 0:2 im Landkreisderby gegen den ATSV Kirchseeon. „Wir kriegen den Ball einfach nicht über die Linie gedrückt.“ Damit endete auch der kleine Erfolgslauf nach den beiden Siegen gegen Glonn und Haar. „Es ist aber auch nicht unser Anspruch, nach unten zu schauen. Wir wollen gesichert im Mittelfeld stehen.“

Das 0:1 für den ATSV resultierte aus einem Eigentor von Philipp Wasser (55.) nach einem Strafraum-Kuddelmuddel, den Kirchseeoner 2:0-Erfolg sicherte Lorenzo Roth (90.).

TSV Feldkirchen – ASV Glonn 3:1

Im ersten „von neun Endspielen um den Klassenerhalt“ (O-Ton ASV-Coach Kosta Fotiadis) mussten die Glonner einen weiteren Rückschlag hinnehmen. Während die rote Laterne der Kreisklasse 6 (München) wie hinzementiert beim ASV baumelt, hat Feldkirchen seine Ambitionen auf den Aufstiegs-Relegationsplatz erneut angemeldet.

Trotz des negativen Ergebnisses war der Glonner Trainer mit der Leistung seines Teams zufrieden. „Wir waren eigentlich die bessere Mannschaft. Aber klar, reden alleine zählt nicht. Wir müssen punkten.“ Und einfache Gegentore (28./34.) vermeiden. Nach dem ASV-Anschlusstreffer von Anian Oeckl (58.) habe man „aufs 2:2 gedrückt“. Doch in der Nachspielzeit machte Gastgeber Feldkirchen mit dem 3:1 den Deckel drauf (90.+1).

Putzbrunner SV – TSV Zorneding II 3:0

„So kann man in einem Abstiegsduell nicht auftreten.“ Michael Franz, Trainer des Zornedinger Kreisklasseteams, war alles andere als begeistert vom Spiel seiner Elf in Putzbrunn. „Absolut verdient“, so sah er die 0:3-Niederlage an, „auch in der Höhe“.

Dabei hatte auch Putzbrunn im Kräftemessen der Tabellennachbarn nicht viel zu bieten. „Die standen 90 Minuten hinten drin und haben auf ihre Chancen gelauert“, so Franz. „Und sie waren da, wenn wir Fehler gemacht haben.“

Wobei Putzbrunn sehr effektiv auftrat. „Die schießen viermal aufs Tor, wir nur einmal“, so ein enttäuschter Zornedinger Coach. Die Ausbeute sprach für sich: Die Gastgeber durften sich über drei Treffer (22./40./74.) und einen Sprung Richtung Tabellenmittelfeld freuen. Zornedings zweite Herren-Garnitur kommt dagegen in diesem Jahr nicht in Tritt: Im dritten Punktspiel gab’s die dritte Niederlage.