Grafing mit sechs Toren in 43 Minuten – Zorneding II verspielt 2:0-Führung

Der zweite Spieltag der Kreisklasse 6 versprach sowohl in Grafing als auch in Zorneding ein absolutes Tor-Spektakel.

Forstinning – „Das war eine gute Antwort auf den verpatzten Saisonstart.“ Grafings Spielertrainer Georg Münch lobte nach dem deutlichen 6:2-Derbysieg gegen den VfB Forstinning II die Reaktion seiner Mannschaft auf die zum größten Teil selbstverschuldete 2:3-Auftaktniederlage beim FC Dreistern.

Dabei schien auch diese Begegnung zunächst zu Ungunsten der Bärenstädter zu laufen. Nach einem Einwurf auf Höhe der Mittellinie und einer Spielverlagerung nutzte VfB-Akteur Espoir Mouketo die Grafinger Lücke und seine Schnelligkeit zum 0:1 (16.).

Doch der TSV Grafing fand schnell eine Antwort und drehte das Spiel binnen fünf (!) Spielminuten zum 3:1 durch die drei Torschützen Bernhard Hilger (18.), Matthias Esterl (21.) und Tim Geissler (23.). „Das hat etwas bei Forstinning bewirkt.“ Spielertrainer Georg Münch beobachtete nach der dreifach kalten Dusche für die Gäste also einen psychologischen Vorteil bei seiner Elf – und der TSV-Trainer selbst erhöhte nur weitere sechs Minuten später auf 4:1 (29.).

Nach Wiederbeginn drängte der Gast aus Forstinning zwar kurzzeitig auf eine Ergebniskorrektur, doch mit dem 5:1 von Ludwig Oswald (60.) und dem 6:1 durch Esterl (61.) war das Spiel durch. VfB-Kapitän Jakob Kistler verkürzte noch zum 2:6-Endstand mit einem Strafstoß (70.).

Noch etwas unklar ist die Austragung der für Dienstag angesetzten Toto-Pokal-Partie des TSV Grafing gegen den FC Wölfe aus München. Der Kontrahent ist quasi nicht erreichbar und ein Austragungsplatz steht auch noch nicht fest.

Zorneding: Gegentorflut in der Schlussphase

Zorneding – „Das war ärgerlich, jetzt haben wir nur drei statt sechs Punkte auf dem Konto.“ Zornedings Trainer Michael Franz zeigte sich noch etwas angefressen nach der Niederlage gegen den Putzbrunner SV, zumal nach eigener 2:0-Führung. „Wir haben heute aber nicht die Energie wie gegen Haar auf den Platz gebracht. Wir wissen, woran es gelegen hat und werden es nächste Woche gegen den FC Markt Schwaben besser machen“, ist sich der neue Chefanweiser sicher.

Dabei schienen die Zornedinger Saisonpunkte zwei bis vier ausgemacht nach einem Doppelpack von Nicolas Englmann (11. + 61.). Mehrfach verpasste die Bezirksliga-Reserve dabei das mögliche 3:0 und damit die vielleicht die Vorentscheidung zu ihren Gunsten.

„Und hinten raus haben wir zu viele einfachen Fehler gemacht und nicht mehr gut verteidigt“, monierte Michael Franz die regelrechte Gegentorflut in der Schlussphase der Heimpartie durch einen Hattrick von Putzbrunns Sebastian Süss (75., 85., 89.)und Simon Meyer (90.).