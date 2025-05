Grafing II beendet Waldtruderinger Siegesserie

Im erst zweiten Auswärtsspiel der Rückserie wollten sich die Waldtruderinger nach zuletzt erfolgreichen Wochen vor heimischen Publikum auch in der Fremde gut präsentieren. Das gelang in der Anfangsphase beim TSV Grafing II überhaupt nicht. Stattdessen verfiel man in abgelegt geglaubte Muster: passiver Beginn und frühes Gegentor. Nach nicht einmal sechs Minuten reichte ein simpler langer Ball über die schläfrige Abwehr, um den Grafinger Stürmer komplett frei ins Duell mit dem Torwart zu schicken - 1:0 (6.). Auch in der Folge war die Heimmannschaft das bessere Team, da Waldtrudering erfolglos versuchte, die sehr direkte und schnörkellose Spielweise der Gegner körperlos zu verteidigen... So wurden wiederholt lange Bälle stark festgemacht und abgelegt, und immer wieder kam Grafing gefährlich vor den Kasten von Schlussmann Doleschel. Kurz nach der Führung kam es beinahe zum 2:0, der Angreifer knallte das Leder im 1 gegen 1 aber an die Latte. Nach gut 15 Minuten berappelten sich die Gäste dann ein wenig und stellten sich auf die Grafinger Stärken ein, und man begann, aktiv dagegenzuhalten und selbst am Spiel teilzunehmen. Eine Umschaltsituation nach Freistoß Grafing brachte den Ausgleich: Hack setzte sich auf halbrechts mit einem Dribbling in den Strafraum gut durch, und bei seinem Flankenversuch behinderten sich Torwart und Verteidiger gegenseitig, so dass der schnell schaltende Drenkard den Rebound zum 1:1 verwerten konnte (18.). Vielmehr hatte der erste Durchgang mit Ausnahme von zwei Halbchancen nicht zu bieten, und es ging mit 1:1 in die Pause.