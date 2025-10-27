Grafing feiert Derbysieg – Markt Schwaben gehen Ideen aus

Dass das Kreisklasse-Derby auf dem Grafinger Kunstrasen ausgetragen werden musste, war gar nicht im Sinne der Gäste. „Jeder Einwurf dort ist gefährlicher als eine Flanke“, ärgerte sich FC-Coach Wolfgang Widl. Doch nach den Samstagsspielen von Jugend- und Frauenteams sowie dem Starkregen war an ein Spiel auf dem Hauptplatz kaum zu denken. Das alleine wollte Widl aber nicht für die 0:2-Niederlage verantwortlich machen. „Gut gearbeitet, aber kein Spielglück“, war vielmehr die Ursache.

Pech auf der einen, Fortunas Großeinsatz auf der anderen Seite. So hätte Markt Schwaben mehrmals Gelegenheit gehabt, in Führung zu gehen. Doch selbst im Eins-gegen-Eins brachten die Gäste den Ball nicht über die Linie. „Klar, wir hatten auch Dusel“, so Stefan Holzmann, nachdem seine Grafinger drei, vier Mal die Kugel gerade noch von der Linie kratzen konnten. Dass die Gastgeber entgegen der vollmundigen Ankündigung ihres Coaches, „den gesamten Kader zur Verfügung zu haben“, auf gleich fünf Stammspieler verzichten mussten, machte sich auf dem kleinen Feld kaum bemerkbar.