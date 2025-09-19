Graffiti-Schlacht in München zwischen FCB- und 1860-Fans

Neuester Farb-Anschlag von Bayern-Fans: Die Brücke über die Bayerstraße ist rot-weiß gestrichen. – Foto: privat

Seit Monaten liefern sich Fans von Bayern und 1860 in München ein Graffiti-Duell - die neueste Schmiererei entstand in der Nähe des Oktoberfests.

Die Bayerstraße ist jetzt die FC-Bayern-Straße. In der Nacht zum Donnerstag (18. September) haben Fans die Fußgängerbrücke vom Europäischen Patentamt zum Forum Schwanthalerhöhe rot-weiß besprüht - pünktlich zum nahe gelegenen Oktoberfest. Ein paar hundert Meter weiter ein weiteres Fußball-Graffito – diesmal an der Schule an der Schwanthalerstraße. „1860“ haben Unbekannte in Weiß ans Gebäude gesprüht. Diesmal wohl Löwen-Anhänger. Nur die neuesten Fan-Fouls! Seit Monaten tobt eine Schmier-Schlacht zwischen den beiden verfeindeten Fan-Lagern in München: Vergangenen Winter schon verzeichnete die Polizei rund 80 solcher Schmierereien – in der Nähe des Grünwalder Stadions und der Allianz Arena, aber auch im Norden an Autobahnbrücken, Schilderbrücken, Trafokästen und Lärmschutzwänden.

Graffiti-Flut in München: Fans der Bayern und von 1860 außer Kontrolle

1860 FC Bayern Graffiti in München – Foto: privat

Ende Juli wurde die Fußgängerbrücke überm Ackermannbogen rot-weiß bemalt, ebenso die Bavariabrücke in der Radlkoferstraße (Sendling) und die Treppe vom Bavariaring zum Schwanthaler Forum. Eine Woche zuvor zeigte sich das gleiche Bild am Effnerplatz: Lärmschutzwände entlang des Rings in Rot-Weiß, dazu der Schriftzug „Schickeria“ – eine Ultra-Fan-Gruppe der Bayern. Im August schlugen Fans des TSV 1860 München zurück: In der Claude-Lorrain-Straße (Giesing) beschmierten sie zwei Lkw, Mitte September das Bademeister-Gebäude im Schyrenbad.

1860 FC Bayern Graffiti in München – Foto: Oliver Bodmer

Polizei München nahm im März schon 24 Sprüher fest

Die Treppe am Bavariaring ist seit Ende Juli teilweise Bayern-rot. – Foto: Marcus Schlaf

Auf Anfrage konnte die Polizei nicht sagen, wie viele solcher Fan-Graffiti es 2025 bislang in München gab. Letzter Info-Stand ist März. Da meldete das Präsidium 24 Festnahmen. Die Tatverdächtigen: alles Männer im Alter von 15 bis 22 Jahren. Ob seitdem mehr dazukamen – unklar.

A94 Mößling FC Bayern – Foto: Christa Latta

Auch an den Autobahnen im Umland geht die Farb-Fehde weiter Auch im Umland sprühen die Fans vor Ideen – im negativen Sinne. Ob Ottobrunn, Gauting, Neubiberg oder Otterfing: überall und immer wieder vollgeschmierte Trafohäuschen, Strom- und Verteilerkästen. In Perchting (Kreis Starnberg) war‘s so schlimm, dass Bürger beschmierte Stromkästen jetzt auf eigene Faust verschönern – die Farbe stellt das Energieunternehmen Bayernwerk AG.

Hier regiert der FCB – Foto: Christa Latta