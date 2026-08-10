Grafenwöhr und Ostler top, Eslarn geht in Haidenaab baden

Im Duell zweier bislang punktloser Teams trennten sich der FC Vorbach (in Weiß-Blau) und der FC Dießfurt (in Rot) am Ende 2:2-Unentschieden. – Foto: Nico Reyes

Die unverändert hohen Temperaturen haben die Offensiven am dritten Spieltag der Kreisliga Nord nicht davon abhalten können, zahlreich ins Schwarze zu treffen. 33 Treffer standen in den sieben Partien einer Runde zu Buche, die einige bemerkenswerte Ergebnisse lieferte. Da verlor der TSV Eslarn (6./6) seine Pole Position, musste er beim ASV Haidenaab (9./4) eine doch unerwartet hohe 0:4-Niederlage einstecken. Als neuer Tabellenführer grüßt nun die SV Grafenwöhr (1./9 - 4:0 gegen Kulmain), gefolgt von der ebenfalls bislang in Gänze punktenden U23 des FC Weiden-Ost (2./9 - 4:1 gegen Reuth), beide haben also weiterhin eine unbefleckte Weste.

Schaut man nun auf das Verfolgerfeld des Führungsduos, dann besteht das schon aus den Teams, die sich vor der Saison als ambitioniert gegeben haben. Da rangiert auf Rang 3 die SpVgg Trabitz (3./7), die in einer denkwürdigen Partie in Unterzahl und erst durch ein Elfmetertor in der achten Minute der Nachspielzeit den starken und schon 3:1 führenden Neuling SV Altenstadt/WN (8./4) knapp mit 4:3 noch in die Knie zwingen konnte. Klare Siege feierten hingegen der FC Tremmersdorf (4./6 - 6:0 gegen Pleystein) und der TSV Erbendorf (5./6 - 3:0 in Eschenbach). Schwenken wir mit dem Blick noch ans untere Ende der Tabelle. Mit dem SC Eschenbach und dem TSV Reuth warten noch zwei Mannschaften weiter auf das erste Zählbare. Im Bemühen, den Weg in Richtung Tabellenmittelfeld anzutreten, bedeutete das 2:2 im direkten Duell für die beiden Kontrahenten FC Vorbach (11./1) und FC Dießfurt (12./1) sicherlich "weder Fisch noch Fleisch".

Auf einen Blick die Ansetzungen des dritten Spieltags mit Spielberichten und Stimmen:

Auch wenn die Ostler schon vor dem Seitenwechsel mit hohem Pressing ein optisches Übergewicht erzielten, ging es mit einem Remis in die Kabinen. Nach Wiederbeginn schaltete die Heimelf noch einmal hoch und entschied diese Partie mit gleich drei "Buden" innerhalb von nur sechs Zeigerumdrehungen für sich. Während die FC-U23 auf einen perfekten Saisonstart mit neun Zählern aus drei Partien schauen kann, haben sich die Gäste diesen sicherlich anders vorgestellt, wartet man doch noch immer auf die ersten Punkte. FC-Übungsleiter Tim Schlesinger: "Die erste Halbzeit war kein gutes Spiel – sehr zerfahren, ausgeglichen und beidseitig immer wieder mit kleineren Halbchancen. Nach einigen Anpassungen kamen wir deutlich stärker aus der Pause und konnten das zwischenzeitliche 1:1 binnen kürzester Zeit auf 4:1 hochschrauben." Gästespielertrainer Martin Bächer: "Das war eine verdiente Niederlage. Weiden-Ost hat von Anfang an hoch gepresst, daraus konnten wir uns nur zu selten befreien. Wir gingen zwar dann durch einen schönen Distanzschuss in Führung, haben es aber speziell zu Beginn der zweiten Halbzeit nicht geschafft, bei der Vielzahl von gegnerischen Offensivaktionen die Ordnung zu halten und selbst längere Ballbesitzphasen zu schaffen." Tore: 0:1 Philipp Horn (28.), 1:1 und 2:1 Daniel Heisig (33./52.), 3:1 Sebastian Schieder (54./Eigentor), 4:1 Tim Droste (58.) - Schiedsrichter: Andre Gilch - Zuschauer: 45

Eine beeindruckende Reaktion des FC auf die Einbuße in Kulmain, mit gleich sechs Toren hat man sich gegen einen erstmals Lehrgeld zahlenden Aufsteiger quasi den Frust von der Seele geschossen. Ein Dreierpack von Jonas Frank und ein weiterer Treffer von Leon Dippel legten schon nach einer Stunde den Deckel auf den zweiten Saisonsieg der Schäffler-Schützlinge. Fabian Diepold schraubte zu Beginn der Crunchtime dann das Ergebnis am Ende in eine doch schmerzhafte Höhe für die Rosenquarzstädter. Florian Schnödt, Sportlicher Leiter des Gastgebers: "Nach der bitteren Niederlage beim SV Kulmain wollten wir heute auf die Siegerstraße zurückkehren. Das ist uns vor heimischer Kulisse von der ersten Minute an gelungen. Jonas Frank hatte mit seinem Hattrick großen Anteil am Erfolg. Auch defensiv haben wir heute um André Gradl sehr konzentriert gearbeitet und hinten sauber gestanden. Mit den weiteren Treffern von Leon Dippl und Fabian Diepold konnten wir unsere Leistung auch in Tore ummünzen. Insgesamt waren wir über 90 Minuten die bessere Mannschaft und haben auch in dieser Höhe verdient gewonnen. Jetzt heißt es, weiter nach vorne zu schauen und von Woche zu Woche unsere Leistung abzurufen. Ein großes Dankeschön geht außerdem an unsere Zuschauer: Über 105 verkaufte Dauerkarten bedeuten einen neuen Vereinsrekord! Das ist ein starkes Zeichen für den FCT und zeigt, wie groß der Rückhalt in unserem Verein ist. Vielen Dank für eure Unterstützung!" Gästecoach Alex Schön: "Eine verdiente Niederlage, wir haben heute nicht das gezeigt, was wir wollten. Tremmersdorf hat es heute auf seinem kleinen Platz hervorragend gemacht. Wir sind heute nicht in die Zweikämpfe gekommen, wir haben keine überzeugende Leistung abrufen können, da nehme ich mich persönlich nicht raus, ich habe auch Fehler gemacht. Nun, es ist einfach so, wir nehmen das hin. Für uns ist diese Niederlage kein Beinbruch, wir stecken den Kopf nicht in den Sand, wir arbeiten weiter und bereiten uns auf das nächste Spiel vor." Tore: 1:0, 2:0 und 3:0 Jonas Frank (2./40./56.), 4:0 Leon Dippel (59.), 5:0 und 6:0 Fabian Diepold (75./Strafstoß und 77.) - Schiedsrichter: Andreas Stolorz - Zuschauer: 250

Die SpVgg Trabitz hat ihren Zuschauern im zweiten Heimspiel der Saison einen denkwürdigen Fußballabend beschert. Trotz einer rund 75-minütigen Unterzahl drehte die Mannschaft einen zwischenzeitlichen Zwei-Tore-Rückstand und feierte gegen den SV Altenstadt einen umjubelten 4:3-Heimsieg. Die Partie begann denkbar ungünstig. Bereits in der 4. Minute ging der SV Altenstadt nach einer sehenswerten Einzelaktion seines Stürmers mit 1:0 in Führung. Nur wenige Minuten später folgte der nächste Rückschlag: Torhüter René Wächter musste außerhalb des Strafraums mit einer Notbremse eingreifen und wurde folgerichtig mit der Roten Karte des Feldes verwiesen. Doch anstatt auseinanderzufallen, zeigte die SpVgg Trabitz eine beeindruckende Reaktion. Die Mannschaft schüttelte den Schock schnell ab und stemmte sich mit großem Einsatz, Leidenschaft und mannschaftlicher Geschlossenheit gegen die Unterzahl. In der 30. Minute wurde dieser Aufwand belohnt. Dominik Zawal erzielte den verdienten 1:1-Ausgleich nach feiner Vorarbeit von Abu. Die Freude währte allerdings nur kurz, denn praktisch im Gegenzug nutzte Altenstadt eine Unachtsamkeit in der Trabitzer Defensive zur erneuten Führung. Mit dem 1:2 ging es in die Halbzeitpause. In der Kabine war die Botschaft klar: Auch mit zehn Mann ist dieses Spiel noch zu gewinnen. Allerdings erwischte Altenstadt erneut den besseren Start in den zweiten Durchgang und erhöhte nach einem weiteren Fehler auf der Außenbahn auf 3:1. Doch genau dieser Rückschlag setzte bei der SpVgg nochmals Kräfte frei. Mit unbändigem Willen, großem Kampfgeist und enormer Moral kämpfte sich die Mannschaft zurück ins Spiel. Fabian Helleder erzielte den wichtigen Anschlusstreffer zum 2:3, ehe der zur Halbzeit eingewechselte Timo Bachmeier den viel umjubelten 3:3-Ausgleich markierte. In der Schlussphase drängte Trabitz trotz Unterzahl weiter auf den Sieg. Miroslav Spierek traf in der 90. Minute mit einem Freistoß nur den Pfosten. Als bereits alles auf ein Unentschieden hindeutete, wurde Abu in der 97. Minute im Strafraum regelwidrig zu Fall gebracht. Den fälligen Elfmeter verwandelte Miroslav Spierek nervenstark zum 4:3, unmittelbar danach pfiff der Schiedsrichter die Partie ab. (Quelle: Spielbericht SpVgg Trabitz) Trabitz-Teammanager Christian Recht: "Aufgrund der außergewöhnlichen Moral, des enormen Kampfgeists und der Leidenschaft, mit der die Mannschaft rund 75 Minuten in Unterzahl agierte, geht der Heimsieg für unsere Mannschaft letztlich in Ordnung. Gleichzeitig gilt dem SV Altenstadt ein großes Kompliment. Der Aufsteiger präsentierte sich als äußerst starker Gegner und brachte uns über weite Strecken an den Rand einer Niederlage. Umso höher ist die Leistung unseres Teams einzuschätzen, das sich mit großem Charakter und unbedingtem Siegeswillen diese drei Punkte verdient hat." Gästecoach Marvin Häffner: "Was für ein Freitagabendspiel in Trabitz, was für eine erste Halbzeit meiner Jungs. Das, was wir uns vorgenommen hatten, hat ab der ersten Minute jeder einzelne am Platz umgesetzt. Dabei nötigt die Tatsache, dass mein Stammkeeper und fünf weitere Spieler gefehlt haben, allen, die heute dabei waren, meinen allergrößten Respekt ab ! Vorallem unsere Tore - absolut sehenswert! In der zweiten Halbzeit hat dann leider die Zuordnung nicht mehr gestimmt und dann bekommen wir auch noch in der letzten Sekunde einen Elfmeter gegen uns, der leider auch berechtigt war. Sehr schade, unsere Taktik wäre fast aufgegangen gegen den hohen Favoriten - trotzdem Glückwunsch zum Sieg nach Trabitz. Vor der tollen Leistung meiner Jungs im ersten Abschnitt ziehe ich allerdings den Hut, das was klasse!" Tore: 0:1 Ansalem Ogbonnaya (5.), 1:1 Dominik Zawal (31.), 1:2 Fabian Zaus (44.), 1:3 Vehbi Zogaj (48.), 2:3 Fabian Helleder (53.), 3:3 Timo Bachmeier (72.), 4:3 Miroslav Spirek (90.+6/Strafstoß) - Schiedsrichter: Andreas Weismeier - Zuschauer: 150 - Platzverweis: Rot für Rene Wächter (Trabitz/12.)

Eine doch dicke Überraschung gelang dem ASV in seinem zweiten Heimspiel. Daß der Tabellenführer die weite Heimreise aus Oberfranken mit einer 0:4-Pleite im Gepäck antreten muss, damit hatte wohl vor dem Anpfiff kaum jemand gerechnet. Nach frühem Führungstreffer der sofort aktiven Heimelf kam eine ganz starke Phase der Grenzlandelf, ehe Haidenaab zum Ende des ersten Spielabschnitts wieder ins Spiel zurückfand. Drei Tore innerhalb von nur neun Zeigerumdrehungen sorgten in der Frühphase nach Wiederbeginn dafür, dass die Messe schon nach etwas mehr als einer Stunde gelesen war. Am Ende stand ein überzeugender Heimsieg für die Kaufmann-Elf, die sich damit auch mehr Selbstbewußtsein für kommende Aufgaben holte. Den Gast wirft dieser "Aussetzer" sicherlich nicht um, man weiß um seine Qualitäten und wird sie schon im Topspiel am kommenden Sonntag gegen Trabitz wieder auf den Platz bringen wollen, aber auch müssen. "Wir gingen verdient in Front, danach kam Eslarn stark auf, war etwa zwanzig Minuten klar überlegen und besaß eine Riesenchance zum Ausgleich. Nach und nach bekamen wir wieder Zugriff, waren heute auch über die gesamte Distanz bereit, eine konsequente Zweikampfführung auf den Platz zu bringen und haben es geschafft, Gästetorjäger Striegl komplett aus dem Spiel zu nehmen - unserer Innenverteidigung gebührt dafür ein Lob. Stolz macht mich, dass wir bei einer wirklich dünnen Personaldecke - sieben Stammspieler haben gefehlt, davon vier aus der letzten Startelf - ein solches Spiel hinlegen gegen eine der stärksten Mannschaften der Liga. Das war schon sehr erfreulich, vor allem auch, wie wir heute als Team aufgetreten sind. Ich denke, wenn wir die 90 Minuten bewertet, dann können wir von einem verdienten Sieg sprechen. Wir haben damit drei wichtige Punkte geholt, die uns davor wahrscheinlich nur ganz wenige Optimisten zugetraut hätten. Solche Punkte tun natürlich besonders gut und für mich sind sie natürlich Balsam auf die Seele, nach zwei schwierigen Spielen einen solch souveränen Sieg einzufahren kommt wirklich gut und ist eine gute Motivation für die kommende Aufgabe in Erbendorf." Gästespielertrainer Peter Rackl. "Die 0:4-Niederlage ist natürlich bitter. Die lange Anreise hat sicherlich ihren Teil dazu beigetragen, aber unterm Strich haben wir heute einfach nicht alles auf dem Platz gelassen. Wir waren nicht konsequent genug und haben dem Gegner zu viele Möglichkeiten gegeben. Jetzt gilt es, das Spiel abzuhaken, die richtigen Schlüsse daraus zu ziehen und den Blick nach vorne zu richten. Mund abwischen – nächste Woche wollen wir wieder ein anderes Gesicht zeigen." Tore: 1:0 Pascal Steeger (10.), 2:0 Sebastian Sieber (54.), 3:0 und 4:0 Christian Scherm (60./63. per Strafstoß) - Schiedsrichter: Max Siller - Zuschauer: 80

Cleverneß, Abgezocktheit und der in der Region bekannte Torriecher eines Sandro Hösl machten den Unterschied an diesem Freitagabend in einer Partie, welche die Gäste aus dem Steinwald am Ende verdient für sich entschieden. Den Willen, dieses Heimspiel zu gewinnen, kann man dem SCE nicht absprechen, doch fehlten bei allem Engagement Ideen und Durchsetzungsvermögen, die gegenerische Defensive in größere Schwierigkeiten zu bringen. Erbendorf hingegen bestrafte in Person von Goalgetter Sandro Hösl Unzulänglichkeiten der Rußweiherstädter eiskalt (nach drei Partien hat der 31jährige nun bereits sieben Mal getrofffen) fuhr damit den zweiten Dreier in Folge ein und hat dort Platz genommen, wo man sich am wohlsten fühlt, nämlich im oberen Tabellendrittel. Der SCE hingegen wartet weiter auf das erste Zählbare. SCE-Spielercoach Benny Scheidler: "Aus meiner Sicht haben wir heute über weite Strecken das Spiel gemacht und versucht, die Partie zu bestimmen. Leider haben wir uns durch individuelle Fehler selbst das Leben schwer gemacht. Alle drei Gegentore sind aus solchen Situationen entstanden und das müssen wir schleunigst abstellen. Erbendorf war in den entscheidenden Momenten einfach abgezockter und hat unsere Fehler konsequent bestraft. Deshalb geht der Sieg am Ende auch verdient an Erbendorf, auch wenn wir uns aufgrund unseres Aufwands sicherlich ein anderes Ergebnis gewünscht hätten. Für uns gilt es jetzt, die Partie schnell abzuhaken, die Fehler klar anzusprechen und daraus zu lernen. Gleichzeitig ist es wichtig, die Köpfe der Jungs wieder aufzurichten. Wir wissen, was wir besser machen müssen und werden in den kommenden Tagen daran arbeiten, damit wir wieder mehr Sicherheit und Stabilität in unser Spiel bekommen. Jetzt heißt es zusammenstehen, weitermachen und im nächsten Spiel wieder unser wahres Gesicht zu zeigen." Gästetrainer Roland Lang: "Kein wirklich gutes Spiel im Bereich Technik und Taktik unserer Mannschaft. Gut war die Abwehrarbeit, wodurch wir wenige Chancen nur zugelassen haben. Die neun Tage bis zum nächsten Spiel müssen wir gut nutzen." Tore: 0:1, 0:2 und 0:3 Sandro Hösl (13./15./84.) - Schiedsrichter: Andreas Frieser - Zuschauer: 140 - Platzverweis: Rot für Manuel Schmidt (Eschenbach/69.)

Im Duell zweier bislang noch punktloser Teams stand nach 92 Minuten ein Remis auf der Anzeigetafel, ein Ergebnis, mit dem man hüben wie drüben sicherlich nicht unbedingt zufrieden sein wird, wollte man doch endlich den Knoten zum Platzen bringen. Die Schilderung des Spielverlaufs und eine Bewertung überlässt FuPa in Folge beiden Seiten: FCV-Coach Manuel Lautner: "Wir sind schwer ins Spiel reingekommen, Dießfurt hat sofort die Initiative ergriffen, hat das Spiel gemacht und hat schon vor dem 1:0 eine Riesenchance, wo sie aus kurzer Distanz an den Pfosten köpfen. Das 1:0 entstand dann aus einer unglücklichen Rettungsaktion unsererseits. Nach und nach haben wir uns ins Spiel gekämpft, haben uns reingehauen, sind dann auch nach der Pause mit 2:1 in Führung gegangen, die wir dann aber leider nicht über die Zeit bringen konnten. Für mich steht am Ende ein gerechtes 2:2, ich kann meiner Mannschaft für eine starke kämpferische Leistung nur ein Kompliment machen, war echt super. Nun gilt es, sich aufs nächste Spiel am Freitagabend in Kulmain bestmöglich vorzubereiten." Henry Schraml, Spartenleiter des FCD: "Wir hatten von Anfang an das Spiel im Griff und machten Druck auf das Tor von Vorbach. Folgerichtig markierte Simon Schmid gekonnt das 1:0. In Folge hatten wir noch weitere Chancen, um das Spiel vorzeitig zu entscheiden, Vorbach hingegen hatte vor der Pause keine nennenswerte Möglichkeiten. Im zweiten Abschnitt ließ sich unsere Mannschaft von einer dubiosen Schiedsrichterleistung aus dem Tritt bringen. Es waren wohl keine spielentscheidenden Situationen, aber jede Aktion wurde für Vorbach gepfiffen, obwohl es normale Zweikämpfe waren. Dadurch wurde das Spiel sehr zerfahren. Mit dem ersten richtigen Abschluss traf Vorbach per Sonntagsschuss zum 1:1-Ausgleich und bekam für kurze Zeit Auftrieb. Durch eine Standardsituation erzielten sie die 2:1-Führung, die allerdings wegen eines klares Stoßens nicht hätte zählen dürfen. Unsere Mannschaft zeigte danach Moral, gab nicht auf und erzielte durch Ondrej Ruda noch den verdienten Ausgleich. Aus meiner Sicht waren das aber wieder zwei verschenkte Punkte." Tore: 0:1 Simon Schmid (29.), 1:1 Lukas Barthelmann (57.), 2:1 Elias Kaufmann (60.), 2:2 Ondrej Ruda (79.) - Schiedsrichter: Michael Hahn - Zuschauer: 80 - Platzverweis: Gelb-Rot für Alexander Mosin (Dießfurt/89.)