Grafenwöhr und Erbendorf feiern deutliche Derbysiege

Mit zwei schnellen Toren ebnete die Sportvereinigung Grafenwöhr (in Gelb-Schwarz) frühzeitig den Weg zum am Ende klaren Derbysieg beim FC Dießfurt (in Rot). – Foto: Nico Reyes

Die beiden mit Spannung erwarteten Nachbarduelle am 2. Spieltag der Kreisliga Nord wurden am Ende eine "klare Kiste" für die zum Favoritenkreis zählenden Teams. Einmal zwang die Sportgemeinschaft Grafenwöhr am Freitagabend den Nachbarn und Aufsteiger FC Dießfurt auf dessen Geläuf mit 4:0 in die Knie, am gestrigen Sonntag entschied der TSV Erbendorf "die Mutter aller Derbys" gegen den TSV Reuth ebenfalls deutlich mit 5:1 für sich. Während die Garnisonsstädter neben dem TSV Eslarn (5:0 gegen Eschenbach) und dem FC Weiden-Ost II (4:0 in Vorbach) zu den drei Teams gehören, die bislang alle sechs zu vergebenden Punkte einfahren konnten, war der Heimsieg der Steinwaldelf der erste volle Ertrag für die Mannen von Roland Lang.

Schauen wir noch zurück auf den Samstagnachmittag, wo über 300 Besucher einen tollen Rahmen für das erste Heimspiel des Liganeulings TSV Pleystein gegen die favorisierten Gäste aus Trabitz bildeten. Dieser hatte nach 90 und ein paar mehr Minuten die Erfahrung gemacht, wie schwer es ist, bei den lauf- und kampfstarken Rosenquarzstädtern Zählbares zu ergattern. Nach zwei Toren in der "Crunchtime" trennte man sich schließlich 1:1, ein Ergebnis, mit dem die Schön-Crew sicherlich mehr zufrieden sein wird, als der ambitionierte Gast.

Deutlich wies die Grenzlandelf ihren Gast in die Schranken, mitentscheidend für die am Ende doch frustrierend hohe Niederlage des SCE war die Kaltschnäuzigkeit des TSV in der Verwertung der sich bietenden Chancen. Während die Mannen von Peter Rackl über die gesamte Spielzeit eine hochkonzentrierte Leistung abrufen konnten, hatten die Rußweiherstädter an diesem Tag vor allem in diesem Bereich zu viele Schwankungen, um ihrem Gastgeber Paroli bieten zu können. So freut man sich an der Landesgrenze nun über einen perfekten Saisonstart, auf der anderen Seite muss der SCE am kommenden Wochenende gegen Erbendorf den nächsten Anlauf nehmen, erstes Punktegut auf die Habenseite zu bringen. TSV-Spielertrainer Peter Rackl: "Wir sind sehr zufrieden mit dem Start in die neue Saison. Beim zweiten Sieg im zweiten Spiel haben wir erneut eine starke Mannschaftsleistung gezeigt. Entscheidend war, dass wir über die gesamte Spielzeit konzentriert geblieben sind und defensiv kaum etwas zugelassen haben. Offensiv haben wir unsere Chancen konsequent genutzt und uns den Sieg verdient. Jetzt gilt es, weiter hart zu arbeiten und den positiven Schwung in die kommenden Spiele mitzunehmen."

Gästespielercoach Benny Scheidler: "Unsere Mannschaft musste sich heute mit 0:5 geschlagen geben. Das Ergebnis fällt deutlich aus und ist natürlich enttäuschend. Dennoch spiegelt es den Spielverlauf nicht vollständig wider. Über weite Strecken der Partie waren wir gut im Spiel, haben uns eigene Torchancen erarbeitet und phasenweise die Kontrolle übernommen. Der entscheidende Unterschied lag in der Effizienz und den Schlüsselmomenten: Während wir unsere Möglichkeiten ungenutzt ließen, nutzte der Gegner seine Chancen konsequent aus und bestrafte unsere Unaufmerksamkeiten eiskalt. Gerade in den entscheidenden Situationen haben uns heute Konzentration, Konsequenz und Cleverness gefehlt. Das sind Bereiche, an denen wir arbeiten werden. Positiv hervorzuheben ist jedoch die Einstellung der Mannschaft. Einsatzbereitschaft, Wille und Zusammenhalt waren über die gesamte Spielzeit vorhanden, auch nach den Gegentoren hat das Team nicht aufgegeben. Natürlich schmerzt eine Niederlage in dieser Höhe. Gleichzeitig ist die Saison noch jung, und wir werden dieses Spiel ehrlich analysieren, die richtigen Lehren daraus ziehen und weiter hart arbeiten. Unser Ziel ist es, bereits im nächsten Spiel eine Reaktion zu zeigen und als Mannschaft gestärkt zurückzukommen. Wir wünschen unserem verletzten Spieler Chris Schmiga eine schnelle und vollständige Genesung. Die gesamte Mannschaft steht hinter ihm und freut sich darauf, ihn bald wieder auf dem Platz zu sehen."

Tore: 1:0 Sebastian Striegl (18.), 2:0 Lukas Pavlicek (43.), 3:0 Rene Gall (45.+4), 4:0 Sebastian Striegl (62.), 5:0 Rene Schwarz (88.) - Schiedsrichter: Kilian Pfanzelt - Zuschauer: 67

Ein Spiel mit zwei unterschiedlichen Hälften hatte am Schluß keinen Sieger. Während die Heimelf den ersten Spielabschnitt dominierte und auch verdientermaßen mit einer knappen Führung in die Kabine gehen durfte, übernahmen die Gäste aus Oberfranken nach Wiederbeginn die Spielführung, glichen aus und hätten in der Schlußphase fast noch das Blatt komplett gewendet. Am Ende war man hüben wie drüben mit dem Punkt zufrieden. SVA-Coach Marvin Häffner: "Wir starteten sehr gut in die Partie, hatten das Zepter ab Spielminute 1 sofort übernommen und gingen auch verdient mit 1:0 in Führung. Danach musste ich leider verletzungsbediengt wechseln, was ab da unsere Ordnung sichtlich beeinträchtigte. Durch eine Aktion quasi aus dem Nichts glich Haidenaab dann zum 1:1 aus. Doch unsere Antwort kam prompt, nur 2 minuten später gingen wir nach einem super Tor von Zaus erneut in Führung und nahmen diese auch mit in die Halbzeit. Nach Wiederbeginn trat Haidenaab viel selbstbewußter auf, schaltete hoch und war dann sehr am Drücker. Hier fehlte bei uns immer wieder einfach die klare Zuordnung im Zentrum, worauf sich Haidenaab mehrere Torchancen erspielte. Am Ende sehe ich ein gerechtes Unentschieden. Ein großes Lob und vielen Dank gebührt den Jungs der zweiten Mannschaft, die vorher 90 Minuten in gespielt und danach bei uns noch ausgeholfen haben." Gäste-Übungsleiter Michael Kaufmann: "Ein verdienter Punktgewinn für uns bei einem Gastgeber, der in Halbzeit 1 stark war und der körperlich hart spielt - da hätte ich mir gewünscht, dass bei der ein oder anderen Situation früher Gelb gezeigt worden wäre. Zur Halbzeit habe ich dann umgestellt, was sich ausgezahlt hat, was schon das Chancenverhältnis von 2:8 für uns im zweiten Abschnitt zeigt. Von daher müssen wir nach einer schlechten ersten Halbzeit mit dem Punkt leben, auch wenn wir von der Qualität der Einschußmöglichkeiten her gewinnen müssen. In der 90. Minute hatten wir den Dreier vor Augen, schießen da aber einen eigenen Mann auf der Linie an. Grundsätzlich können wir auf die Leistung von Halbzeit 2 aufbauen, leider hat es nicht ganz gereicht für den Lucky Punch. Mich freut, dass die Jungs nach zweimaligem Rückstand zurückgekommen sind und dann massiv auf die Entscheidung drängen, die wir - wie gesagt - leider nicht mehr herbeiführen konnten."

Tore: 1:0 Fabian Zaus (14.), 1:1 Christian Scherm (31.), 2:1 Fabian Zaus (35.), 2:2 Christian Scherm (69.) - Schiedsrichter: Eugen Schäfer - Zuschauer: 80

Die Mannen von Alexander Schön brachten wie erwartet all das auf das grüne Geläuf, was sie auszeichnet. Nämlich den Einsatzwillen und die Leidenschaft, um jeden Zentimeter zu kämpfen. Der Favorit ließ sich beeindrucken, seine spielerischen Vorteile reichten nicht aus, um dem Spiel wie gewollt den Stempel aufzudrücken. Als TSV-Goalgetter Moritz Hartwig in der Schlußphase nach einem präzisen Ball von Niko Vater vor Gästekeeper Wächter eiskalt blieb und die Führung markierte, lag eine dicke Überraschung in der Luft. Doch die Freude der Hausherren dauerte nur zwei Minuten, nach Handspiel in der Box gab es Strafstoß für die SpVgg, den Miroslav Spirek humorlos zum Ausgleich nutzte. In den letzten Minuten drängte Trabitz vehement noch auf den Sieg, hatte Pech, als das Runde nach einem Standard nur an den Pfosten klatschte, am Ende reichte den ambitionierten Gästen fünf Minuten Nachspielzeit nicht mehr, um den entscheidenden Nadelstich zu setzen. TSV-Coach Alex Schön: "Meine Mannschaft hat heute dagegen gehalten, hat alles versucht, hat alle Kräfte mobilisiert und hat sich den Punkt redlich verdient. Spielerisch konnten wir vielleicht nicht das bringen, was wir sonst können, läuferisch und kämpferisch aber waren wir immer präsent und stark. Wir machen dann in der zweiten Halbzeit das 1:0 gemacht, was uns kurzzeitig noch einen Schub gab, kassieren dann aber nur wenig später den Ausgleich. Insgesamt ist das Ergebnis gerecht, weil Trabitz spielerisch besser war, wir aber waren läuferisch und kämpferisch einfach stärker. Ich bin stolz auf meine Mannschaft, eine sehr sehr gute Leistung. Herausragend meiner Meinung nach der Schiedsrichter und sein Gespann, allen Respekt, was ein 15jähriger auf dem Platz da abliefert. Jetzt feiern wir den Punkt, das ist klar!" SpVgg-Teammanager Christian Recht: "Wir mussten uns im ersten Auswärtsspiel der Saison beim Aufsteiger TSV Pleystein mit einem 1:1-Unentschieden begnügen. Wie erwartet entwickelte sich von Beginn an eine intensive und umkämpfte Partie. Der TSV Pleystein machte es unserer Mannschaft mit seinen Tugenden – Kampf, Leidenschaft und großem Einsatzwillen – über die gesamte Spielzeit hinweg äußerst schwer. Bereits nach fünf Minuten mussten wir einen herben Rückschlag verkraften. Daniel Tesar verletzte sich schwer und konnte nicht weiterspielen. An dieser Stelle wünschen wir ihm eine schnelle und vollständige Genesung. In der Folge war unsere Spielanlage zwar geduldig und kontrolliert, phasenweise fehlte jedoch die letzte Konsequenz und Konzentration, um sich mehr klare Torchancen herauszuspielen. Bei zwei oder drei Szenen fehlten uns zudem einfach Kaltschnäuzigkeit und der letzte Wille, einen Treffer zu erzielen. Durch einen vermeidbaren Fehler gerieten wir schließlich mit 0:1 in der 81. Minute in Rückstand. Die Antwort ließ jedoch nicht lange auf sich warten. Nach einem Handspiel im Strafraum verwandelte Miroslav Spirek den fälligen Elfmeter souverän zum 1:1-Ausgleich. In der Schlussphase drängten wir auf den Sieg. Die größte Möglichkeit bot sich nach einer Standardsituation, als ein Kopfball von Ben Beer nur am Pfosten landete und der mögliche Siegtreffer ausblieb. Unter dem Strich geht das 1:1 in Ordnung. Der TSV Pleystein hat sich den Punkt mit einer engagierten Leistung verdient. Wir gratulieren dem Aufsteiger zu diesem Ergebnis. Für uns gilt es nun, die richtigen Schlüsse aus der Partie zu ziehen. In der kommenden Trainingswoche werden wir weiter hart arbeiten, um uns in einigen Bereichen zu verbessern und am nächsten Freitag im Heimspiel gegen den nächsten Aufsteiger Altenstadt wieder erfolgreich auftreten zu können." Tore: 1:0 Moritz Hartwig (81.), 1:1 Miroslav Spirek (83./Strafstoß) - Schiedsrichter: Leon Anzer - Zuschauer: 320

Freude hier, Ernüchterung da, für die Gäste aus Tremmersdorf kann man getrost von einem gebrauchten Abend sprechen. Sie dominierten gegen einen defensiv eingestellten Gastgeber nahezu über die gesamte Distanz die Partie, letztlich scheiterten sie an der mangelhaften Verwertung der erarbeiteten Einschußchancen. Die Heimelf kämpfte um jeden Ball, hatte hier und da auch das Quäntchen Glück und mit Jannick Netzel einen Meister seines Fachs zwischen den Pfosten. Am Ende nutzte der SVK eine seiner wenigen Chancen, um den Lucky Punch zu setzen, Maximilian Kuhbandner avancierte nach 72 Minuten zum Matchwinner. SVK-Übungsleiter Oliver Drechsler: "Ein ohne Zweifel glücklicher Sieg gegen eine wirklich gute Gästeelf, die nicht umsonst zum Favoritenkreis zählt. Insgesamt sehe ich den Dreier als nicht unverdient an, da meine Mannschaft kämpferisch alles gegeben hat, vier oder fünf Mann am Ende mit Krämpfen geplagt wurden, von dem her haben wir uns das Glück erarbeitet. Das war uns in diesem Spiel wirklich hold, zudem hatten wir einen überragenden Torwart, der uns im Spiel hielt. Vorne haben wir aus drei guten Chancen ein Tor erzielen können, das ist keine schlechte Quote. Die drei Punkte nehmen wir gerne mit, die waren nicht unbedingt vorauszusehen, aber umso schöner sind sie. Solche Siege sind auch immer die schönsten, wenn du hinten drin stehst, rackern musst und am Schluß dann drei Punkte holst." Florian Schnödt, Sportlicher Leiter der Gäste: "Es war ein bitterer Freitagabend für uns. Über 90 Minuten hinweg waren wir die klar bessere Mannschaft, haben uns zahlreiche Torchancen erspielt, konnten den Ball aber leider nicht im Tor unterbringen. Wie es im Fußball oft der Fall ist, bekommt man das Gegentor dann auf der anderen Seite. Umso ärgerlicher ist es, dass sich unsere Mannschaft für diesen Auftritt nicht belohnen konnte - das wäre mehr als verdient gewesen." Tor: 1:0 Maximilian Kuhbandner (72.) - Schiedsrichter: Stefan Egelkraut - Zuschauer: 223

Den Gästen gelang in diesem Nachbarderby ein Blitzstart. Nach zehn Minuten führten sie bereits mit 2:0, damit waren beim Gastgeber frühzeitig alle taktischen Vorhaben über den Haufen geworfen. Wohl besaß Dießfurt in der Phase nach dem Rückstand einige wenige Möglichkeiten, ansonsten allerdings beherrschte der Favorit seinen Spielpartner nach Belieben und ließ nie Zweifel darüber aufkommen, wer als Sieger den Platz verlassen würde. Sebastian Käs, Co-Trainer des FCD: "Durch die beiden schnellen Gegentore ein gebrauchter Tag von Anfang an. Nach dem 0:2 haben wir allerdings zwei Riesenchancen, die wir einfach machen müssen. Zusammenfassend aber haben wir zu Recht verloren und das auch in der Höhe. Unser Problem ist aktuell einfach der dünne Kader, wir können nicht entsprechend nachlegen, kurzfristige Absagen taten das Übrige. Hinter uns liegen zwei schwere Spiele, ich bin mir sicher, dass wir noch Fuß fassen. Auf das Spiel in Tremmersdorf können wir aufbauen, heute war es nicht gut. Dass die beiden Spiele zum Auftakt schwer sein würden, war klar. Zudem hatten wir davor ja eine ganze Saison nicht verloren, also auch eine ungewohnte, neue Erfahrung. Wir müssen jetzt den Kopf herausziehen, es gilt zusammenzuhalten, dann geht es weiter. Glückwunsch an Grafenwöhr, ich hoffe auch, dass sich Dennis Kabaklar nicht schwerer verletzt hat." Gästecoach Bobby Bafra: "Brauchen wir sonst immer sehr lange, bis wir treffen, haben uns die beiden blitzsauberen frühen Treffer natürlich in die Karten gespielt. Wir haben danach das Geschehen beherrscht, bei besserer Chancenverwertung hätten wir das Ergebnis vielleicht sogar noch höher schrauben können. Wir waren sehr dominant, hatten viel Ballbesitz und haben schöne Tore geschossen. Ich habe von meiner Mannschaft bei der Witterung viel Ballbesitz gefordert, weil ich sehr ballsichere Leute habe. Wenn du den Ball hast, muss der Gegner viel laufen und das haben wir sehr gut umgesetzt. Zudem hatten wir heute mit D´Anthony (Brown) eine Maschine auf der rechten Seite. Den hatte wohl niemand auf der Rechnung, er ist - wie man sah - ein toller Fußballer. Zwei Spiele, sechs Punkte, viel wichtiger ist für mich, dass wir zwei Mal zu Null gespielt haben, weil man uns ja nachsagt, dass wir zu leicht Gegentreffer fangen. Ich bin natürlich zufrieden, wir sind auf einem guten Weg, vor allem die Einstellung passt hervorragend. Dießfurt wird seine Punkte holen, ich wünsche ihnen auf jeden Fall alles Gute für den weiteren Saisonverlauf." Tore: 0:1 Marciello Siemski (5./Strafstoß), 0:2 Luca Reiß (10.), 0:3 Marciello Siemski (64.), 0:4 D´Anthony Brown (89.) - Schiedsrichter: Konstantin Uhl - Zuschauer: 200

Hochverdient entschieden die Gäste aus der Max-Reger-Stadt dieses Match, diktierten sie doch über die gesamte Distanz das Geschehen deutlich. Nach früher Führung bauten die Schlesinger-Jungs ihren Vorsprung psychologisch ungünstig für den FCV noch vor dem Seitenwechsel aus. Die Heimelf musste darauf ihre defensive Haltung aufgeben, was die cleveren Gäste noch zu zwei weiteren Treffern im zweiten Spielabschnitt nutzten. FCV-Coach Manuel Lautner: "Mit dem FC Weiden-Ost war ein extrem starker Gegner zu Gast, der über 90 Minuten die bessere Mannschaft war und verdient - auch in der Höhe - gewonnen hat." Gästecoach Tim Schlesinger: "Das frühe 0:1, sowie das mental wichtige 0:2 kurz vor der Halbzeit haben uns natürlich in die Karten gespielt. Dadurch haben sich folgerichtig mehr Räume ergeben, die die Jungs gut bespielt haben. Mit der Art und Weise unseres Auftritts und natürlich mit dem Ergebnis bin ich sehr zufrieden." Tore: 0:1 Max Auer (15.), 0:2 Michael Kraus (45.+2/Strafstoß), 0:3 Yaroslav Demaretskyi (67.), 0:4 Robin Lache (87.) - Schiedsrichter: Robert Stich - Zuschauer: 160