Grafenwöhr siegt im Topduell, Auerbach von der Rolle

Vor einer beeindruckenden Zuschauerkulisse besiegte die SV Grafenwöhr (in Gelb-Schwarz) die SpVgg Trabitz (in Weiß-Rot) und kehrte zurück auf den Ligathron. – Foto: Jürgen Masching

Brachte der Nachholspieltag am Ostersamstag keine Überraschungen mit sich - von der zweiten Heimniederlage des TSV Eslarn nacheinander vielleicht abgesehen - sollte die Runde 21 in der Kreisliga Nord ein fast schon sensationelles Ergebnis bringen, welches eine erneute Wachablösung in der Tabelle nach sich zog. Nie und nimmer hätte man erwartet, dass Tabellenführer SV 08 Auerbach (2./45) beim ASV Haidenaab (9./24) mit 0:6 eine furchtbare Klatsche beziehen würde, die bislang in der Fremde noch ungeschlagenen Bergstädter hatten einen mehr als gebrauchten Tag bei der einzigen Mannschaft im Klassement aus dem Bezirk Oberfranken, die damit im Kampf um den Klassenerhalt wichtige Zähler verbuchen konnte. Nutzen daraus zog die SV Grafenwöhr (1./47), die im mit Spannung erwarteten Spitzenspiel gegen die SpVgg Trabitz (3./44) vor der imposanten Zuschauerkulisse von 1000 Zuschauern mit dem knappsten aller Ergebnisse die Oberhand behielt und sich damit die Pole Position (bei einem Spiel mehr als Auerbach und Trabitz) zurückholte.

Schauen wir noch in den Tabellenkeller. Da setzte sich der SC Kirchenthumbach (12./17) nach einer Heimniederlage gegen Erbendorf am Samstag am zweiten Feiertag im Kellerduell beim SV Kohlberg (14./5) mit 2:1 durch und gab der Hoffnung, ohne den Umweg der Relegation den Klassenerhalt noch zu schaffen, weitere Nahrung. Für den SVK hingegen zieht sich die Schlinge immer mehr zu. Schließlich konnte das dritte "Sorgenkind" in der Abstiegszone, der SC Eschenbach (13./12) beim Doppeleinsatz nur einen Zähler (am Samstag gegen Haidenaab) ergattern, was wohl den Abstand zu Kohlberg auf sieben Zähler vergrößerte, das rettende Ufer allerdings liegt mit neun Zählern bei noch fünf ausstehenden Partien in nahezu unerreichbarer Ferne. Überblick über die Nachholspiele am Ostersamstag:

Ein Unentschieden in diesem Kellerduell, das für beide Seiten eigentlich zu wenig ist, insbesondere für die Heimelf, für die vor allem zuhause volle Erträge Pflicht sind. Die Gäste spekulierten auf einen Dreier für einen "richtigen" Befreiungsschlag, da Eschenbach und "Dumba" verloren, konnten sie mit dem torlosen Remis den Abstand zur Abstiegszone zumindest um einen Punkt auf sieben Zähler vergrößern.

SCE-Coach Mo Dal: "Spiel mit wenigen Torchancen. Bis zum Platzverweis und später dann bei zehn gegen zehn waren wir besser als Haidenaab. Aber am Ende kann man von einem gerechten Unentschieden sprechen." Gästetrainer Michael Kaufmann, der sich selbst in der 90. Minute einwechselte und dann die Chance verpasste, zum Matchwinner zu werden: "Leider müssen wir aus unserer Sicht von einem verdienten Unentschieden in einem sehr schlechten Fußballspiel sprechen. Leider deshalb, weil wir nicht an die Leistung von Erbendorf anknüpfen konnten. Gerade in Überzahl haben wir es echt schlecht gemacht, das war zu wenig, das hätten wir besser ausspielen müssen. Letzten Endes hatten beide Mannschaften ihre Chancen. Der Schiedsrichter hätte in der zweiten Halbzeit zwei Platzverweise für Eschenbach aussprechen müssen. Zunächst muss ein gelb vorbelasteter Eschenbacher mit Gelb-Rot vom Feld und dass er in der letzten Minute nicht Rot zeigt, ist noch mehr unverständlich. Nicht dass es zu diesem Zeitpunkt was gebracht hätte, aber ein Foul, bei dem mit offener Sohle von hinten in die Achillessehne in die Wade getreten wird, muss Rot geben. Es ist für mich ein Musterbeispiel für eine Rote Karte mit längerer Sperre. Mir ging es da auch darum, meinen Spieler zu schützen, dass er da nicht Rot gibt, ist echt eine bodenlose Frechheit - tut mir leid. Es war ein schwierig zu leitendes Spiel, bis zur letzten Minute war alles okay, aber da muss es einfach Rot geben. Ich selbst hätte in der letzten Minute den Lucky Punch setzen können, Ball kommt überraschend zu mir, brauche ihn nur ins lange Eck schieben, ziele drüber. Kann mich also auch nicht ausnehmen, auch ich habe eine gute Möglichkeit liegen lassen. Am Ende ein Punkt, nehmen wir mit, auch wenn ich gerne drei gehabt hätte." Tore: Fehlanzeige - Schiedsrichter: Christian Hirsch - Zuschauer: 150 - Platzverweise: Rot für Nick Dötsch (32./Eschenbach), Gelb-Rot für Tobias Eigler (60./Haidenaab) - Zeitstrafe für Erik Püttner (90.+1/Eschenbach)

Tore: 0:1 Lukas Neukam (26.), 0:2 Jonas Frank (41.), 0:3 Michael Diepold (45.), 1:3 Sebastian Striegl (75./Strafstoß) - Schiedsrichter: Michael Ugur - Zuschauer: 76 - Zeitstrafe für Ondrej Kral (43./Eslarn)

Tor: 1:0 Marvin Mohr (45.+2) - Schiedsrichter: Dieter Illmann - Zuschauer: 101 - Zeitstrafe für Thomas Wildenauer (90.+3/Reuth)

Tor: 0:1 Bastian Wiesent (39.) - Schiedsrichter: Christoph Spöth - Zuschauer: 75

Blitzstart für die Gäste in dieser Partie, in der Sportverein noch im ersten Abschnitt das Blatt wendete und kurz nach dem Seitenwechsel den dritten Treffer nachlegte. Nach der Heimniederlage gegen Grafenwöhr ist die Maier-Crew wieder in der Spur ist und eroberte damit die Tabellenführung zurück. Die Gäste enttäuschten ein wenig, hatten sie sich doch mehr vorgenommen. SVA-Spielercoach Daniel Maier: "Gerade in Halbzeit 1 haben wir trotz der Ausfälle Fußball gespielt. Auch wenn wir mit 0:1 in Rückstand geraten sind, haben wir uns nicht von unserem Weg abbringen lassen. Aus meiner Sicht haben wir das Spiel völlig verdient zu unseren Gunsten gedreht. Defensiv waren wir sehr sicher gestanden und offensiv konnten wir immer wieder Nadelstiche setzen. Uns hat dann das frühe 3:1 in der zweiten Halbzeit gut getan. Auch das haben wir gut herausgespielt. Am Ende war es dann eine kämpferische Leistung meines Teams." FC-Coach Markus Tusek: "Wir konnten an die Leistungen der vergangenen Wochen nicht anknüpfen, daher ein verdienter Sieg für Auerbach. Spiel ist bereits aufgearbeitet und am Montag gilt es wieder an die Leistungsgrenze zu gehen." Tore: 0:1 Eric Fastenmeier (4.), 1:1 Jannik Freiberger (29.), 2:1 Julian Schmid (32./Eigentor), 3:1 Matthias Förster (53.) - Schiedsrichter: Christian Müller - Zuschauer: 150 Auf einen Blick die Matches des 21. Spieltags am Ostermontag:

Tore: 0:1 Adam Like (48.), 0:2 Sebastian Striegl (90.+4) - Schiedsrichter: Marco Daucher - Zuschauer: 80 - Platzverweis: Gelb-Rot für Tomas Kotva (77./Rothenstadt)

Das mit Spannung erwartete Kreisliga-Derby zwischen der SV Grafenwöhr und der SpVgg Trabitz lockte rund 1000 Zuschauer in den Sportpark, am Ende behielt der Gastgeber mit dem knappsten aller Ergebnisse die Oberhand und setzte sich damit an die Tabellenspitze der Kreisliga Nord. Nach einer Frühphase des gegenseitigen Abtastens übernahm Trabitz die Initiative, Ludwig Tannhäusers Geschoß zwang Grafenwöhrs Keeper Dominik Hofmann zu einer ersten Glanzparade (12.). Trabitz blieb am Gaspedal, übte Druck aus, ohne sich dafür zu belohnen. Grafenwöhr verlegte sich in dieser Zeit hauptsächlich aufs verteidigen und befreite sich hauptsächlich mit Befreiungsschlägen. Nach fast einer halben Stunde verflachte die Partie, echte "Aufreger" bekam die große Kulisse nur ganz wenige zu sehen. In der 29. Minute musste Grafenwöhrs Johannes Wächter das Feld verletzungsbedingt verlassen, der eingewechselte Jenan Kešetović sollte nur vier Minuten später im Mittelpunkt stehen: Nach einem präzisen Steckpass von Alexander Dobmann tauchte Kešetović frei vor dem Tor auf und lochte zur Führung für die SVG ein (33.). Kurz vor dem Seitenwechsel hätte der Torschütze gar das 2:0 nachlegen können, doch ließ er diese weitere gute Möglichkeit liegen. Die Mannen von Bobby Bafra kamen entschlossen aus der Kabine zurück und hätten fast frühzeitig den Vorsprung ausgebaut: Erneut rückte Jenan Kešetović ins Rampenlicht, steil geschickt bediente er Luca Reiß, der jedoch freistehend die große Chance zum 2:0 vergab. Und nur drei Minuten musste Trabitz-Keeper René Wächter sein ganzes Können aufbieten, um mit einer starken Reaktion einen weiteren Grafenwöhrer Treffer zu verhindern. Nach etwa einer Stunde erabeitete sich dann Trabitz mehr Spielanteile, die SpVgg kam ab diesem Zeitpunkt auch zu mehr Ballbesitz. Die beste Gelegenheit zum Ausgleich hatte Ludwig Tannhäuser in der 65. Minute – doch er blieb ohne Erfolgserlebnis. Obwohl spielerisch sicherlich nicht enttäuschend, fehlte den Gästen letztlich die Durchschlagskraft im letzten Drittel, um zumindest einen Zähler mit in die nahe Heimat zu nehmen. SVG-Coach Bobby Bafra: "Es war das erwartet schwere Spiel. Ich habe meinen Jungs vor dem Spiel gesagt, sie sollen den Fußball heute einfach leben, es sollte ein Festtag werden. Die ersten zehn Minuten sind wir gut angelaufen, danach hat Trabitz das Kommando übernommen, da ist uns nicht viel eingefallen. Da hat uns der Domi mit zwei Paraden auch das 0:0 gehalten. Dann ja, glückliches Händchen, der Jenan macht das 1:0, mit dem wir in die Pause gehen. Nach Wiederbeginn müssen wir eigentlich den Deckel auflegen, Trabitz hat dann viele lange Bälle gespielt, wenn wir den einen oder anderen Konter sauber zu Ende gespielt hätten, wäre vielleicht das 2:0 gefallen. Letzten Endes ein nicht unverdienter Sieg, den wir mit einem starken Keeper und einer starken defensiven Leistung der ganzen Mannschaft erringen konnten. Erneut haben sich Trainingsfleiß, Mentalität und Einstellung positiv ausgewirkt." Gästetrainer Thomas Baier: "Fußball ist ein Ergebnissport, in puncto Ballbesitz hatten wir wahrscheinlich prozentual gesehen mit 65:35 Prozent einen Vorteil und wir hatten auch Chancen, doch hat Dominik Hoffmann im Grafenwöhrer Tor einfach einen Sahnetag erwischt. Und auch das Eckenverhältnis sprach ebenfalls für uns mit 8:1, doch wie gesagt, am Ende zählt das Ergebnis. Bei der Einwechslung hatte Grafenwöhr ein glückliches Händchen, da der Spieler gleich das 1:0 macht, nach der Pause haben wir mehr versucht, auf der anderen Seite hat uns da auch unser Torwart im Spiel gehalten. Glückwunsch dem Sieger, ein Unentschieden wäre wahrscheinlich das gerechtere Ergebnis gewesen. Im Dreikampf an der Tabellenspitze ist noch alles offen, wir bleiben dran, Mund abwischen, es geht weiter!" Tor: 1:0 Jenan Kešetović (33.) - Schiedsrichter: Roman Solter - Zuschauer: 1000

Eine Sternstunde hier, ein rabenschwarzer Tag dort, über das Heimspiel des ASV gegen den Tabellenführer am Ostermontag wird sicherlich noch lange gesprochen werden. Vom Anpfiff weg hochkonzentriert ging die Heimelf ans Werk und übernahm überraschenderweise sofort die Spielführung. Der frühe Führungstreffer hielt bis zur Pause, ehe die Kaufmann-Elf ihren favorisierten Gast innerhalb von nur dreizehn Zeigerumdrehungen mit gleich vier Treffern ins "Tal der Tränen" schickte. Acht Minuten vor dem Ende markierte Pascal Steeger dann den unerwartet hohen Endstand, er und Patrick Winde trugen sich an diesem denkwürdigen Tag jeweils drei Mal in die Torschützenliste ein. ASV-Coach Michael Kaufmann: "Ich musste mit zwischendurch die Augen reiben und mich fragen, was ich da heute erleben darf. Der Matchplan ist heute voll aufgegangen, nachdem ich mich lange damit beschäftigt hatte, wie wir die schwankenden Leistungen abstellen und damit gegen Auerbach etwas holen können. Alles, was wir uns vorgenommen hatten, haben die Jungs überragend umgesetzt, ich möchte heute keinen herausheben, weil sie eine überragende, geschlossene Mannschaftsleistung aufs Feld gebracht haben. Wille, Biß und Laufbereitschaft ab der ersten Sekunde, selbst nach dem 5 oder 6:0 wollte die Truppe immer noch nachlegen, im Gegenzug aber unbedingt zu Null spielen wollte, was ich ihr besonders hoch anrechnen muss. Insgesamt gesehen, war es nach meiner Meinung ein auch in der Höhe verdienter Sieg, auch weil wir kaum etwas zugelassen haben - ein Lattenschuß ausgenommen. Auf der anderen Seite hatten wir noch mehr Möglichkeiten, weitere Tore zu erzielen. Ich bin sehr froh, dass meine Mannschaft heute alles umsetzen und sich auch dafür belohnen konnte. Es tut mir gut, der Mannschaft tut es gut, ja auch dem Verein. Ohne Zweifel ein Big Point, den uns nach dem 0:9 im Hinspiel sicherlich niemand zugetraut hatte." Gästespielertrainer Daniel Maier: "Wir konnten heute unsere Leistung nicht abrufen und haben daher verdient verloren." Tore: 1:0 Pascal Steeger (6.), 2:0, 3:0 und 4:0 Patrick Winde (54./60./64.), 5:0 Pascal Steeger (67.), 6:0 Pascal Steeger (82.) - Schiedsrichter: Michael Hahn - Zuschauer: 160

Tore: 1:0 Tolga Kargi (24./Eigentor), 1:1 Christoph Müller (45.+1) - Schiedsrichter: Michael Ugur - Zuschauer: 100

Tore: 1:0 Michael Diepold (11.), 2:0 Konstantin Reiß (38.), 3:0 Leon Dippel (59.), 3:1 Valentin Schieder (69.), 4:1 Jonas Frank (90.+4) - Schiedsrichter: Klaus Seidl - Zuschauer: 130

Eminent wichtiger Dreier für den SCK in diesem Sechs-Punkte-Match, am Ende war der Auswärtssieg auch verdient. Dabei präsentierte sich die Heimelf zunächst entschlossen, erarbeitete sich Chancen und lag folgerichtig nach einer Viertelstunde in Führung. Gegen Ende des ersten Spielabschnitts schlichen sich dann Nachlässigkeiten beim Hausherrn ein, was die Gäste immer besser zum Zug kommen ließ. In einem typischen Abstiegsduell zeigte der SCK nach dem Seitenwechsel den größeren Willen, dieses für beide Seiten so wichtige Match für sich zu entscheiden und belohnte dafür mit zwei Treffern von "Matchwinner" Nico Schart zum knappen 2:1-Sieg. SVK-Coach Eugenio Wild: "Es soll einfach nicht sein. Wir beginnen sehr konsequent, erarbeiten uns einige Chancen, bis zum 1:0 kann es schon 2:0 für uns stehen. Zum Ende der ersten Hälfte haben wir Dumba dann stark gemacht mit individuellen Fehlern und waren nicht mehr konzentriert genug, was sich dann in der zweiten Hälfte wiederspiegelte. Dumba wollte es am Ende mehr wie wir und hat nochmal alles investiert. Am Ende ein verdienter Sieg für Dumba, weil sie alles reingeworfen haben. Bin schon enttäuscht von der Vorstellung meiner Mannschaft in der zweiten Spielhälfte." Gästetrainer Andreas Freiberger: "Es war das wie erwartet schwere Spiel. Die ersten 20 Minuten des Spiels gehörten klar den Kohlbergern. Sie haben von Beginn an offensiv gespielt und uns in der 15. Minute ausgekontert, was zum 1:0 führte. Leider hatten die Unparteiischen heute einen rabenschwarzen Tag. Viele Entscheidungen wurden falsch getroffen, sowohl auf Seite von Kohlberg, als auch auf unserer Seite. Die wohl folgenreichste Fehlentscheidung wurde in der ersten Halbzeit getroffen: Yannick Gutte lief etwa 25 Meter vor dem Tor alleine auf den Torwart zu, dieser klärte den Ball außerhalb des Sechzehners mit dem Oberarm. Daraufhin zog der Schiri zunächst die klare Rote Karte, nahm diese aber nach Rücksprache mit seiner Assistentin zurück. Niemand auf dem Sportgelände konnte die Rücknahme der Karte verstehen, da der Unparteiische selbst einen klaren Blick auf die Situation hatte. Trotz dieser Situation übernahmen wir immer mehr die Kontrolle. Nach der Halbzeit war es ein offener Schlagabtausch bis Nico Schart zunächst in der 68. und dann in der 82. Minute nach jeweils sehr gutem Zuspiel von Fabian Lober einnetzen konnte. Zum Schluss wurde wieder eine klare Fehlentscheidung der Unparteiischen getroffen, als erneut Gutte im Strafraum den Ball am Torwart vorbei legte und von diesem gefoult wurde. Dieses Foul wurde nicht erkannt und die Partie wurde ohne Strafstoß weiter geführt. Am Ende war es die Entschlossenheit, dieses Spiel heute gewinnen zu wollen, welche den Unterschied ausmachte. Ich bin stolz auf die Mannschaft, die nach so viele Rückschlägen dennoch Stärke bewiesen hat und die drei Punkte mitgenommen hat." Tore: 1:0 Nico Kaube (15.), 1:1 und 1:2 Nico Schart (68./82.) - Schiedsrichter: Thorsten Pentner - Zuschauer: 100