Grafenwöhr setzt auf Mischung aus Erfahrung, Talent und Jugend

Nord-Kreisligist SV TuS/DJK Grafenwöhr aus dem Spielkreis Amberg/Weiden hat die personellen Weichen für die kommende Spielzeit gestellt. Wie der Verein in einer Pressemitteilung informiert, können sich die Garnisonsstädter über zahlreiche Verstärkungen für ihre erste und zweite Mannschaft freuen. Dabei setzten die Verantwortlichen auf eine Mischung aus erfahrenen Rückkehrern, talentierten Neuzugängen und Spielern aus der eigenen Talentschmiede.
Besonders freut man sich beim letztjährigen Tabellendritten über die Rückkehr von Johannes Renner (SpVgg Trabitz), Xavier Siemski (SC Luhe-Wildenau), Fabian Bytomski und Sebastian Rauh (beide FC Tremmersdorf-Speinshart) sowie Johannes Kopp (SG Neustadt am Kulm). Die fünf Spieler haben allesamt bereits in der Vergangenheit das Trikot der SV Grafenwöhr getragen und finden nun wieder den Weg an ihre alte Wirkungsstätte zurück. Für den Kader der ersten Mannschaft konnten zudem Luca Thiede und Jonas Thiede vom SV Kohlberg sowie Sadek Alkhalaf vom FC Dießfurt verpflichtet werden. Bei den Verantwortlichen ist man sich sicher, dass die Neuzugänge die Mannschaft sportlich verstärken und zusätzliche Qualität in den Kader bringen werden.
Auch der Unterbau, sprich die in der A-Klasse West beheimatete, mit dem FC Dießfurt II eine Spielgemeinschaft bildende SV-Reserve, erhält personelle Unterstützung. Mit Mikayil Medhiyev (SpVgg Trabitz), Vügar Amardov (SC Eschenbach) sowie Steven Moseley und D’Anthony Brown (beide Concordia Hütten) stoßen mehrere Spieler zum Team, die für zusätzliche Konkurrenz und mehr Tiefe im Kader sorgen sollen. Aus der eigenen Jugend rücken zudem Sven Hessler und Andreas Kasper in den Herrenbereich auf. Darüber hinaus werden weitere Spieler aus der U19 nach Absprache mit dem Trainerteam die Vorbereitung der ersten und zweiten Mannschaft mit absolvieren und die Möglichkeit erhalten, sich für Einsätze im Seniorenbereich zu empfehlen.