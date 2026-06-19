Grafenwöhr setzt auf Mischung aus Erfahrung, Talent und Jugend Acht Neuzugänge für die erste, vier für die zweite Mannschaft plus zwei Spieler aus dem eigenen Stall – in der Garnisonsstadt hat sich einiges bewegt von Werner Schaupert · Heute, 12:00 Uhr · 0 Leser

Coach Bobby Bafra (stehend, rechts) und Teammanager Günther Scherl (links) präsentieren die vielen neuen Gesichter in ihren Reihen: Stehend von links: Xavier Siemski, Johannes Kopp, Johannes Renner, Sebastian Rauh, Steven Mosely, Sadek Alkhalaf, Vügar Amardov und Andi Kasper. Kniend von links: Fabian Bytomski, Anthony Brown, Jonas Thiede, Sven Heßler und Luca Thiede. Es fehlen Mikayil Mehdy sowie alle U19-Spieler, die die Vorbereitung mitmachen. – Foto: Florian Danninger

Nord-Kreisligist SV TuS/DJK Grafenwöhr aus dem Spielkreis Amberg/Weiden hat die personellen Weichen für die kommende Spielzeit gestellt. Wie der Verein in einer Pressemitteilung informiert, können sich die Garnisonsstädter über zahlreiche Verstärkungen für ihre erste und zweite Mannschaft freuen. Dabei setzten die Verantwortlichen auf eine Mischung aus erfahrenen Rückkehrern, talentierten Neuzugängen und Spielern aus der eigenen Talentschmiede.

Besonders freut man sich beim letztjährigen Tabellendritten über die Rückkehr von Johannes Renner (SpVgg Trabitz), Xavier Siemski (SC Luhe-Wildenau), Fabian Bytomski und Sebastian Rauh (beide FC Tremmersdorf-Speinshart) sowie Johannes Kopp (SG Neustadt am Kulm). Die fünf Spieler haben allesamt bereits in der Vergangenheit das Trikot der SV Grafenwöhr getragen und finden nun wieder den Weg an ihre alte Wirkungsstätte zurück. Für den Kader der ersten Mannschaft konnten zudem Luca Thiede und Jonas Thiede vom SV Kohlberg sowie Sadek Alkhalaf vom FC Dießfurt verpflichtet werden. Bei den Verantwortlichen ist man sich sicher, dass die Neuzugänge die Mannschaft sportlich verstärken und zusätzliche Qualität in den Kader bringen werden.



Auch der Unterbau, sprich die in der A-Klasse West beheimatete, mit dem FC Dießfurt II eine Spielgemeinschaft bildende SV-Reserve, erhält personelle Unterstützung. Mit Mikayil Medhiyev (SpVgg Trabitz), Vügar Amardov (SC Eschenbach) sowie Steven Moseley und D’Anthony Brown (beide Concordia Hütten) stoßen mehrere Spieler zum Team, die für zusätzliche Konkurrenz und mehr Tiefe im Kader sorgen sollen. Aus der eigenen Jugend rücken zudem Sven Hessler und Andreas Kasper in den Herrenbereich auf. Darüber hinaus werden weitere Spieler aus der U19 nach Absprache mit dem Trainerteam die Vorbereitung der ersten und zweiten Mannschaft mit absolvieren und die Möglichkeit erhalten, sich für Einsätze im Seniorenbereich zu empfehlen.





Neben vielen intensiven Trainingseinheiten bestreitet die Elf von Chefcoach Bobby Bafra auch eine Reihe von Testspielen während der Sommervorbereitung, zum Teil gegen namhafte, höherklassige Gegner. Der Reigen der Matches startet an diesem Sonntag, 21. Juni, mit einem Auswärtsspiel in Kirchenlaibach. Anschließend stehen folgende Begegnungen auf dem Programm: Am 27. Juni zuhause gegen den FC Vorwärts Röslau, am 28. Juni bei Union Selb, am 4. Juli beim TSV Deuerling im Rahmen des Trainingslagers in Wiesent, am 11. Juli auf eigenem Terrain zuhause gegen den TSV Thiersheim, am 18. Juli beim 1. FC Rieden und am 19. Juli zur Generalprobe beim SV Freudenberg. „Die SV Grafenwöhr blickt mit großer Vorfreude auf die neue Saison und heißt alle Neuzugänge sowie Rückkehrer herzlich willkommen. Nun gilt es, die kommenden Wochen zu nutzen, um die Mannschaften optimal auf die anstehenden Aufgaben vorzubereiten“, heißt es in der Pressemeldung des Vereins.