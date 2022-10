Hahnbach, hier mit Kapitän Michael Hefner (Gelb) reist als Tabellenzweiter nach Weiden. Mit Neuling Weiden-Ost wartet eine unbequeme Aufgabe. – Foto: Josef Trummer

Grafenwöhr: Mit Heimsieg auf die Kirwa? Bezirksliga Nord: SVG-Trainer Martin Kratzer erwartet eine „harte Nuss“ +++ Hahnbach gastiert bei Aufsteiger Weiden-Ost

Zum Abschluss der Bezirksliga-Hinrunde empfängt die SV Grafenwöhr am Kirwa-Samstag den Tabellennachbarn vom FC Ränkam. Der SV Hahnbach schlägt sich in Weiden beim FC Weiden-Ost herum und tags darauf geht die SpVgg Vohenstrauß frohen Mutes ins Heimduell mit der SG Chambtal.

Am letzten Spieltag der Vorrunde – Hahnbach hat noch ein Nachholspiel beim FC Wernberg – tritt der SVH beim Aufsteiger FC Weiden-Ost an. Die Mannschaft von Spielertrainer Florian Schrepel liegt zur Zeit auf einem Abstiegsplatz, jedoch darf man sie auf keinen Fall unterschätzen und am Tabellenplatz messen. Hahnbach trifft auf ein eingespieltes Team, das hauptsächlich aus Spielern aus den eigenen Reihen besteht. „Ich erwarte ein enges und sehr umkämpftes Spiel“, sagt Trainer Thorsten Baierlein. Hahnbach konnte sich zuletzt an dem Derby-Sieg gegen den 1. FC Schlicht freuen. Trotz großer Personalprobleme hat die Mannschaft aufopferungsvoll gekämpft und alles gegeben. Auch in Weiden fallen wieder viele Stammkräfte aus, Luis Rösch wird wegen seiner Knieverletzung in dieser Saison wohl nicht mehr zum Einsatz kommen. Für Hahnbach gilt es nun, die Ausfälle zu kompensieren und den nächsten Erfolg einzufahren.





In der Vorwoche konnte die SV Grafenwöhr durch einen späten, aber auch letztendlich verdienten Treffer mit drei wichtigen Punkten die Heimreise aus Wernberg antreten. Nun wartet auf die Mannschaft um Kapitän Christopher Fleischmann der FC Ränkam, der wie seine Nachbarvereine dieses Jahr der Nordstafette zugeteilt worden sind. Der FC Ränkam aus dem gleichnamigen Stadtteil der Stadt Furth im Wald belegte in der abgelaufenen Saison der Bezirksliga Süd einen soliden achten Tabellenplatz. Mit derzeit 19 Punkten und einem ausgeglichenen Torverhältnis belegt die Mannschaft von Gästetrainer Thomas Wittmann aktuell den siebten Tabellenplatz und könnte mit einem Erfolg einen großen Sprung nach vorne machen.



Den großen Sprung nach vorn will auch das Team von Chefanweiser Martin Kratzer machen und peilt zum Kirwa-Spiel einen Heimsieg an. Das dieser aber kein leichtes Unterfangen wird, zeigen die letzten Ergebnisse des kommenden Gegners. Gegen Vohenstrauß und Weiden Ost gelang dem FC ein Remis, gegen Schlicht und Raigering war man mit einem knappen 2:1 Sieg jeweils erfolgreich und den Aufsteiger aus Untertraubenbach fertigte der FC mit einem 6:0 Kantersieg ab. Besonderes Augenmerk muss die Grafenwöhrer Hintermannschaft dabei auf Johannes Kordick legen, welcher jeden zweiten Treffer seines FC’s selbst erzielte und somit zu den Top drei Torjägern der bisherigen Saison zählt.



Martin Kratzer hat daher schon genaue Vorstellungen wie er das Spiel am Samstag angehen möchte: „Wir müssen an die Leistungen der beiden letzten Heimspiele gegen Luhe und Schwarzhofen anknüpfen und uns für den Aufwand auch belohnen“. Und fügt an: „Am vergangenen Wochenende haben wir uns ebenfalls um das Spiel bemüht und sind dann in den Schlussminuten für den betriebenen Offensivaufwand auch belohnt worden, obwohl wir wenige herausgespielte Chancen hatten“, resümiert Kratzer das vergangene Spiel gegen Detag Wernberg. „Wir wissen um die Stärke des Gastes bescheid. Wir wissen, dass es eine kampf- und laufstarke Mannschaft, gespickt mit guten Einzelspielern ist. Es wird eine harte Nuss gegen den direkten Tabellennachbarn. Wenn wir die Zweikämpfe konsequent annehmen und konzentriert arbeiten können wir den Gegner sehr gut beschäftigen. Wir wollen auch den Zuschauern eine gute Partie am Kirwa-Samstag zeigen und mit einem Heimdreier den Abstand nach hinten weiter vergrößern“, gab sich Kratzer optimistisch.





So., 16.10.2022, 15:30 Uhr SpVgg Vohenstrauß Vohenstrauß SG Chambtal SG Chambtal 15:30 PUSH

Vor der letzten Hinrundenpartie ist man bei der SpVgg Vohenstrauß mit der bisher erreichten Punkteausbeute durchaus zufrieden. Sehr ärgerlich ist jedoch, dass bereits mehrfach eine Führung in der Schlussphase noch verspielt wurde. So musste die Schuster-Elf auch am vergangenen Sonntag beim Gastspiel in Ränkam kurz vor Schluss, allerdings in Folge einer fragwürdigen Schiedsrichter-Entscheidung, der den Ball zur Überraschung vieler Beteiligter hinter der Linie gesehen hatte, noch den 2:2 Ausgleich hinnehmen. Für das abschließende Heimspiel gegen Chambtal gibt Schuster folglich eine klare Devise vor, und die lautet Heimsieg. Über den Gegner am Sonntag sagt der Trainer: „Wir sind uns der Schwere der Aufgabe bewusst. Es gastiert ein sicherlich zweikampfstarker und robuster Gegner, der uns das Leben schwer machen wird. Wir wollen individuelle Fehler, die uns leider schon einige Punkte gekostet haben, vermeiden und an die Leistung der zweiten Halbzeit aus dem Ränkam-Spiel anknüpfen.“