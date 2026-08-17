Grafenwöhr alleiniger Primus, Trabitz erneut mit "Last-Minute-Dreier"

Zwei ehemalige Bayernligaakteure feierten im Kellerduell zwischen dem TSV Reuth und dem SC Eschenbach überraschend ihr Comeback: Während beim SCE Christian Ferstl (rechts, rotes Trikot) in der Startelf stand, zauberte der TSV seinen letztjährigen Spielertrainer Thomas Wildenauer "aus dem Hut". Am Ende behielten die Reuther mit 3:0 die Oberhand. – Foto: Creativ-Action.de

Alle guten Vorsätze des Aufsteigers TSV Pleystein (10./4), nach der SpVgg Trabitz auch der SV Grafenwöhr (1./12) einen heißen Tanz liefern zu können, konnten die Rosenquarzstädter leider nicht in die Tat umsetzen. Die favorisierten Gäste behielten deutlich mit 6:2 die Oberhand und blicken auf eine perfekt verlaufende Frühphase der Saison mit zwölf Zählern aus vier Partien zurück. Dass die Garnisonsstädter nun als alleiniger Tabellenführer grüßen, ist dem 3:3-Unentschieden des bisher punktgleichen FC Weiden-Ost II (2./10) beim FC Dießfurt geschuldet. Ebenfalls 10 Zähler auf der Habenseite hat schließlich die SpVgg Trabitz (3./10), die ein weiteres Mal ein Match erst weit in der "Overtime" entscheiden konnte, fiel der 3:2-Siegtreffer beim TSV Eslarn (6./6) doch in der siebten Minute der Nachspielzeit.

Blicken wir noch ans untere Ende der Tabelle, wo der SC Eschenbach (14./0) nach dem 0:3 beim TSV Reuth (11./3) als einziges Team noch ohne Zählbares die "Rote Laterne" in seinem Besitz hat. Nur einen Zähler mehr auf dem Konto hat der FC Vorbach (13./1 - 0:1 in Kulmain), der wie der FC Dießfurt (12./2 - 3:3 gegen die Ostler) weiterhin auf das erste Erfolgserlebnis wartet. Im Überblick die Matches der Runde 4 mit Spielberichten und Stimmen:

Die SpVgg Trabitz hat es erneut getan: Zum zweiten Mal in Folge entscheidet die Mannschaft eine Partie in der Nachspielzeit für sich und nimmt mit einem 3:2 beim TSV Eslarn drei wichtige Punkte mit nach Hause. Von Beginn an übernahm Trabitz das Kommando. Vor allem in den ersten 30 Minuten waren wir klar tonangebend, konnten unseren Spielstil durchsetzen und suchten immer wieder konsequent den Weg nach vorne. In der 22. Minute belohnte Timo Bachmeier den starken Beginn und brachte die SpVgg verdient mit 1:0 in Führung. Es gelang den Gästen aber nicht, diesen Vorsprung mit in die Halbzeit zu nehmen. Nach einem Eckball des TSV Eslarn war Striegl am zweiten Pfosten zur Stelle und köpfte zum 1:1-Ausgleich ein. So ging es mit einem Unentschieden in die Pause.

Nach dem Seitenwechsel zeigte sich zunächst das gleiche Bild. Trabitz war am Drücker, spielte weiter nach vorne und erarbeitete sich seine Möglichkeiten. Einzig die letzte Konsequenz und das nötige Quäntchen Glück im Abschluss fehlten. Sowohl Miro Spirek als auch Dominik Zawal hatten gute Möglichkeiten, die SpVgg erneut in Führung zu bringen. Stattdessen schlug Eslarn erneut zu. Striegl brachte die Gastgeber mit einem sehenswerten direkt verwandelten Freistoß mit 2:1 in Führung. Doch die Gäste gaben nicht auf. Im Gegenteil: Trabitz erhöhte den Druck, blieb offensiv und glaubte weiter daran, dieses Spiel noch zu drehen. Nach einer sehenswerten Kombination bediente Coltor Sanford unseren Neuzugang Matej Kraclik mustergültig, der zum verdienten 2:2-Ausgleich vollendete. In der Schlussphase konzentrierte sich Eslarn zunehmend darauf, das Unentschieden über die Zeit zu bringen. Trabitz wollte dagegen mehr. Die Liermann-Elf blieb dran, investierte bis zur letzten Sekunde und suchte weiter den Weg nach vorne. Und dann schrieb das Spiel seine ganz eigene Geschichte: Mit der letzten Gelegenheit der Partie brachte Timo Bachmeier einen Freistoß gefühlvoll in den Strafraum. Lui Tannhäuser, der nach überstandener Verletzung wieder zur Verfügung stand und damit zugleich allen Spekulationen über eine mögliche Suspendierung die passende sportliche Antwort gab, stieg hoch und köpfte zum viel umjubelten 3:2-Siegtreffer ein. Kurz darauf war Schluss. (Quelle: Spielbericht SpVgg Trabitz). SpVgg Teammanger Christian Recht: "Unter dem Strich steht ein wichtiger und aufgrund des Spielverlaufs verdienter Auswärtssieg. Wir hatten über weite Strecken mehr vom Spiel, ließen uns auch von den Rückschlägen nicht aus der Ruhe bringen und glaubten bis zur allerletzten Aktion an den Sieg. Was diese Mannschaft momentan auszeichnet, ist ihr unbedingter Wille. Sie gibt sich weder mit einem Rückstand noch mit einem Unentschieden zufrieden. Zum zweiten Mal in Folge gelingt uns der Siegtreffer in der Nachspielzeit - das spricht für die Moral, die Mentalität und den Zusammenhalt dieser Mannschaft. Gleichzeitig wissen wir aber auch, dass wir uns nicht Woche für Woche darauf verlassen können, Spiele in allerletzter Sekunde noch zu unseren Gunsten zu entscheiden. Wir müssen daran arbeiten, unsere Überlegenheit konsequenter auszuspielen, unsere Chancen früher zu nutzen und Spiele dadurch früher auf unsere Seite zu ziehen. Denn die nächste schwere Aufgabe wartet bereits. Mit dem TSV Erbendorf erwartet uns am kommenden Freitag ein Gegner, gegen den wieder ein hartes Stück Arbeit vor uns liegt. Darauf werden wir uns in dieser Woche konzentriert vorbereiten. Gleichzeitig freuen wir uns riesig auf das nächste Heimspiel in Trabitz und hoffen auf viele Zuschauer, die uns erneut lautstark unterstützen."

TSV-Spielertrainer Peter Rackl: "Ein dickes Lob an meine Mannschaft, die die komplette Spielzeit Kamfbereitschaft, Ehrgeiz und Wille gezeigt hat. Wir haben Trabitz über die vollen neunzig Minuten Paroli geboten. Phasenweise waren wir spielbestimmend und hatten gute Ballstafetten. Leider müssen wir uns mit null Punkten begnügen - strittige Siegtreffer fiel in der 97. Spielminute, obwohl nur vier Minuten Nachspielzeit angezeigt waren. Für mich in einem Topspiel auf Augenhöhe nicht nachvollziehbar. Für uns heisst es jetzt den vollen Fokus auf Tremmersdorf zu richten."

Tore: 0:1 Timo Bachmeier (22.), 1:1 und 2:1 Sebastian Striegl (45.+1/67.), 2:2 Matej Kraclik (74.), 2:3 Ludwig Tannhäuser (90.+7) - Schiedsrichter: Maik Kreye - Zuschauer: 100

Die Frühphase dieser Partie, welche die Gäste am Ende verdient für sich entschieden, gehörte der Schäffler-Elf, die schnell ein 2:0 vorlegte. Der Anschluß motivierte den SVA, der dann sogar die Möglichkeit auf den Gleichstand bekommen sollte. Schreckmoment kurz vor dem Seitenwechsel, als ein einheimischer Spieler ohne Vorwarnung zusammenbrach. Schnell war Hilfe zur Stelle, auch die Gästespieler kümmerten sich um den am Boden liegenden Spieler, der langsam wieder zu Kräften kam, jedoch nicht mehr weiter machen konnte. Gute Nachricht aus dem Altenstädter Lager, dem Spieler geht es wieder gut. Nach einer Stunde war die Messe dann gelesen, als die Gäste gegen eine mit vielfachem Ersatz und mit zuvor schon in der Reserve eingesetzten Spielern auflaufende Heimelf auf 4:1 erhöhten. In der Nachspielzeit setzte der FCT den Schlußpunkt und holte sich mit dem klaren Sieg die Punkte 7 bis 9. SVA-Coach Marvin Häffner: "Leider ging die Partie nicht gut los für uns: Ein Spieler von uns lag am Boden, der Ball wurde leider nicht ins Seitenaus gerspielt, dann war der Ball im Seitenaus, der Assistent hob die Fahne, die Aktion wird weiter laufen lassen und dann lag der Ball im Tor. Leider hatten wir in der ersten Halbzeit keinen Zugriff, können dann aber auf 1:2 verkürzen und haben sogar noch die Chance auf das 2:2, bekommen dann aber leider noch 1:3 kurz vor der Halbzeit! Vor der Pause mussten wir schon wechseln und mussten den ersten Spieler bringen, der vorher in der Zweiten schon neunzig Minuten gespielt hat. In diesem Zusammenhang ein ganz großes Dankeschön allen Spielern die von unserer zweiten Mannschaft von Beginn an spielten oder eingewechselt worden sind, obwohl sie vorher schon 80 Minuten in den Beinen hatten. Nach Wiederanpfiff kamen wir dann besser aus der Kabine, hatten gute Situationen, beziehungsweise Ballstafetten, letzendlich ist der Sieg für Tremmersdorf aber natürlich verdient. Das Allerwichtigste ist aber, dass unser Spieler, der am Spielfeld zusammengebrochen war, wieder auf den Beinen ist. Danke an alle Helfer auch vom FC Tremmersdorf, dessen Spieler sofort zu Hilfe gekommen sind!" SVA-Coach Marvin Häffner: "Leider ging die Partie nicht gut los für uns: Ein Spieler von uns lag am Boden, der Ball wurde leider nicht ins Seitenaus gerspielt, dann war der Ball im Seitenaus, der Assistent hob die Fahne, die Aktion wird weiter laufen lassen und dann lag der Ball im Tor. Leider hatten wir in der ersten Halbzeit keinen Zugriff, können dann aber auf 1:2 verkürzen und haben sogar noch die Chance auf das 2:2, bekommen dann aber leider noch 1:3 kurz vor der Halbzeit! Vor der Pause mussten wir schon wechseln und mussten den ersten Spieler bringen, der vorher in der Zweiten schon neunzig Minuten gespielt hat. In diesem Zusammenhang ein ganz großes Dankeschön allen Spielern die von unserer zweiten Mannschaft von Beginn an spielten oder eingewechselt worden sind, obwohl sie vorher schon 80 Minuten in den Beinen hatten. Nach Wiederanpfiff kamen wir dann besser aus der Kabine, hatten gute Situationen, beziehungsweise Ballstafetten, letzendlich ist der Sieg für Tremmersdorf aber natürlich verdient. Das Allerwichtigste ist aber, dass unser Spieler, der am Spielfeld zusammengebrochen war, wieder auf den Beinen ist. Danke an alle Helfer auch vom FC Tremmersdorf, dessen Spieler sofort zu Hilfe gekommen sind!"

Gästetrainer Robert Schäffler: "Trotz Urlaubszeit und Verletzten ein auch in der Höhe verdienter Sieg. Wir gehen mit 2:0 in Führung, verpassen es dann frühzeitig den Deckel drauf zu machen. In dieser Phase kommt Altenstadt durch einen Konter zum Tor und hatte auch die Chance zum Ausgleich. Doch noch vor der Pause machen wir das wichtige 3:1. In der zweiten Hälfte hatten wir das Spiel über weite Strecken unter Kontrolle. Durch teilweise gute Kombinationen konnten wir das Ergebnis am Ende auf 5:1 stellen. Eine erwachsene Leistung und verdiente drei Punkte. Viel wichtiger ist aber, dass wir dem Altenstädter, der zusammengebrochen ist, gute Besserung wünschen."

Tore: 0:1 Fabian Diepold (4.), 0:2 Michael Diepold (13.), 1:2 Ansalem Ogbonnaya (17.), 1:3 Konstantin Reiß (45.+5), 1:4 Michael Diepold (62.), 1:5 Fabian Diepold (90.+2) - Schiedsrichter: Timmy Joe Schlesinger - Zuschauer: 135

Zu einer klaren Angelegenheit entwickelte sich der Besuch des Spitzenreiters in der Rosenquarzstadt. Pleystein versuchte wohl über die gesamte Distanz kämpferisch dagegen zu halten, doch war die spielerische Überlegenheit der Gäste einfach zu deutlich, um Paroli bieten zu können. Schon bis zum Seitenwechsel schuf die Bafra-Elf eine Vorentscheidung, schraubte das Ergebnis nach der Pause noch in die Höhe, ehe man der Heimelf zwei Treffer gestattete. Während die Gäste ihre Pole Position verteidigten, erlangte man in Pleystein die Erkenntnis, dass man die Punkte zum Klassenerhalt gegen andere Gegner holen muss. "Am Ende steht ein 2:6, bei dem wir quasi drei Eigentore erzielten und was dann auch zu dieser hohen Niederlage führte. Wir hatten auch gute Phasen, grundsätzlich war uns Grafenwöhr aber überlegen, da fehlt uns einfach die Qualität, um dagegenzuhalten, da muss man ehrlich sein. Schade auch, dass wir den Gästen phasenweise die Bälle fast aufgelegt haben, damit sie Tore erzielen konnten. Es nützt nichts, es gilt sich abzuschütteln und einfach weiter zu machen!" "Ein souveränes 6:2, bis zum 5:0 eine deutliche Dominanz, gegen Ende hin ist ein wenig der Schlendrian eingekehrt, wo wir dem TSV noch zwei Tore gestatten. Es mag sich arrogant anhören, doch bin ich mit der Leistung meiner Mannschaft heute nicht zufrieden, wir haben über weite Strecken pomadig und oft auch undiszipliniert Fußball gespielt und wir haben die beiden Gegentore dem Gegner geschenkt. Positiv sind die sechs erzielten Treffer, bei besserer Chancenverwertung hätten es mehr sein können. Es war unter dem Strich eines unserer schlechteren Spiele, grundsätzlich sind wir aber im Soll bei 12 Punkten aus 4 Partien. Wir stehen weiter ganz oben, wollen die Position gegen Altenstadt am kommenden Wochenende verteidigen. So kann es weiter gehen, auch wenn der Trainer mal unzufrieden ist. Ein Sonderlob möchte ich auf diesem Wege mal meinem Abwehrspieler Romario Markovic aussprechen, der sich sehr gut und stetig weiterentwickelt und einen sehr guten Job verrichtet." Tore: 0:1 Marcello Siemski (5.), 0:2 Luca Reiß (23.), 0:3 Marcello Siemski (45.+3), 0:4 David Dobmann (63.), 0:5 Marcello Siemski (66./Strafstoß), 1:5 Moritz Hartwig (70.), 1:6 D´Anthony Brown (87.), 2:6 Luca Enslein (90.) - Schiedsrichter: Florian Drexler - Zuschauer: 170

Der SV Kulmain zeigte gegen den FC Vorbach einen überzeugenden Auftritt und legte insbesondere in der ersten Halbzeit den Grundstein für den Erfolg. Von Beginn an präsentierte sich die Kulmainer Mannschaft aggressiv, laufstark und mit viel Zug zum gegnerischen Tor. Bereits in den ersten 20 Minuten setzte der SVK die Gäste durch frühes und konsequentes Anlaufen immer wieder unter Druck. Daraus ergaben sich erste gute Gelegenheiten durch Pusiak, Biersack und Brunner. Einziger Kritikpunkt einer ansonsten starken ersten Hälfte war die Chancenverwertung: Mehrfach fehlte im letzten Moment die nötige Konsequenz, um die Überlegenheit auch auf der Anzeigetafel sichtbar zu machen. Kurz vor dem Halbzeitpfiff belohnte sich Kulmain schließlich für den betriebenen Aufwand. Erneut führte das konsequente Pressing zu einer Balleroberung. Niko Pusiak bereitete die Situation hervorragend vor und legte mustergültig auf Lukas Schmid ab. Dieser blieb vor dem Tor gewohnt abgeklärt und platzierte den Ball sicher zur verdienten 1:0-Führung im Netz. Nach dem Seitenwechsel präsentierte sich der FC Vorbach deutlich giftiger und versuchte, die Kulmainer mit höherem Anlaufen früher unter Druck zu setzen. Trotz der gesteigerten Intensität gelang es den Gästen jedoch kaum, sich zwingende Torchancen zu erarbeiten. Gleichzeitig eröffneten sich für den SVK zunehmend Räume für schnelle Gegenangriffe. Die Kulmainer kamen dadurch mehrfach in aussichtsreiche Kontersituationen, konnten diese allerdings bis zum Schlusspfiff nicht mehr entscheidend nutzen. Insgesamt überzeugte der SV Kulmain mit hoher Einsatzbereitschaft, aggressivem Pressing und großer Spielfreude. Besonders die „Jungen Wilden“ zeigten sichtlich Lust auf Fußball und machten mit ihrem engagierten Auftritt deutlich, welches Potenzial in der Mannschaft steckt. (Quelle: Spielbericht SV Kulmain) "Eine Leistung, auf der sich aufbauen lässt und Lust auf mehr macht. Genau diesen Schwung wollen wir nun mitnehmen, wenn es im nächsten Spiel gegen den FC Dießfurt geht", so das Resümee des Interimstrainerteams des SVK. Gästetrainer Manuel Lautner: "Wir sind relativ gut ins Spiel gekommen, haben uns nach Umschaltsituationen auch die ein oder andere Chance erspielt, die wir leider nicht nutzten, hier fehlte einfach die nötige Konsequenz im letzten Drittel und im Abschluß. Dann geraten wir unglücklich in Rückstand, hatten dabei die Situation eigentlich schon geklärt, Kulmain setzte allerdings konsequent nach und machte dann das Tor. Die zweite Halbzeit war sehr ausgeglichen, kaum Torchancen hüben wie drüben, gegen Ende haben wir aufgemacht, sodass sich Kontermöglichkeiten für Kulmain ergaben. Vorne sind wir jedoch kaum zum Abschluß gekommen, auch weil Kulmain sehr gut verteidigt hat. Auch wenn wir verloren haben, bin ich stolz auf die Spieler, die heute am Platz standen, die haben alles gegeben. Aktuell ist leider nicht mehr drin, wir müssen schauen, dass wir vom Personal her wieder besser aufgestellt sein können. Unter der Woche werden wir das Spiel analysieren und uns konzentriert auf das Heimspiel gegen Pleystein vorbereiten." Tor: 1:0 Lukas Schmid (45.+2) - Schiedsrichter: Michael Ugur - Zuschauer: 115

Sechs Tore und eine über weite Strecken trotz der Hitze abwechslungsreiche Partie bekamen die Fans am Freitagabend in Dießfurt zu sehen, in der sich der Aufsteiger mit einem späten Tor zum Ausgleich zumindest mit einem Punkt belohnen konnte. Beide Seiten fassen das Geschehen aus ihrer Sicht noch einmal zusammen: Henry Schraml, Spartenleiter des FCD: "Unsere Mannschaft brachte vor allem in der ersten Halbzeit eine sehr gute Leistung gegen den Tabellenzweiten FC Weiden-Ost II. Die erste Chance hatte der FC, als Thorsten Schramls Kopfball an die Querlatte klatschte. Durch Marek Ruda gingen wir dann per sehenswertem Kopfball nach einem Eckball nicht unverdient in Führung. Grundsätzlich hielten wir gegen die junge Truppe des Gegners sehr gut mit. Ebenfalls nach einem Eckstoß kassierten wir in der 45. Minute den unnötigen Ausgleich. Nach der Pause hatte der Gegner Vorteile. Aber durch eine geschlossene Mannschaftsleistung hielten wir weiterhin dagegen. Nach einem unnötigen Elfmeter gingen die Gäste in Führung, doch unsere Mannschaft gab nicht auf und schaffte durch Miroslav Havel fast postwendend den Ausgleich. Nach einer feinen Einzelleistung durch Heber stellten die Gäste zu Beginn der Schlußphase aus 2:3. Doch der FC zeigte Moral und gab sich noch nicht geschlagen. Die Einwechslung von Simon Schmid brachte viel Schwung, schließlich schaffte man noch den verdienten Ausgleich durch wiederum Marek Ruda. Unter dem Strich hat sich unsere Mannschaft diesen Punkt durch eine geschlossene Mannschaftsleistung erkämpft." Gästecoach Tim Schlesinger: "In der ersten Halbzeit hatten wir enorme Probleme - Diessfurt war uns in vielen Belangen klar überlegen. Folgerichtig auf eine extrem bittere und naive Art und Weise das 1:0 durch einen Eckball. Anschließend waren wir die klar bessere Mannschaft, machten das 1:1 zum mental besten Zeitpunkt noch vor der Halbzeit und erspielten uns anschließend etliche Torchancen, bei welchen wir glücklich in Führung gingen, jedoch auch mehrere Hundertprozentige vergeben haben. Wie’s dann immer so ist - wir bekommen einen blöden Freistoß in der 90. Minute gegen uns, welcher von der Latte dem gegnerischen Spieler vor die Füße fällt - 3:3. Letztlich muss man mit dem Punkt zufrieden sein, da die Gesamtsituation an diesem Tag nicht die beste war." Tore: 1:0 Marek Ruda (20.), 1:1 Daniel Heisig (45.+2), 1:2 Tom Droste (70./Strafstoß), 2:2 Miroslav Havel (71.), 2:3 Nico Herber (81.). 3:3 Marek Ruda (90.) - Schiedsrichter: Matthias Ehlich - Zuschauer: 70

Tiefes Durchatmen beim Gastgeber, enttäuschte Gesichter beim Gast, so waren die Reaktionen nach dem Abpfiff in diesem Kellerduell, welches der TSV unter dem Strich verdient für sich entschied und damit den ersten Saisondreier verbuchte. Zum Ende einer ersten Hälfte, in der sich die Spielanteile in etwa die Waage hielten und "Aufreger" eher Mangelware waren, gelang der Bächer-Elf zu einem psychologisch wichtigen Zeitpunkt - kurz vor dem Pausenpfiff - das wichtige 1:0. Nach Wiederanpfiff kontrollierte Reuth das Geschehen und stellte per Doppelschlag innerhalb von sieben Zeigerumdrehungen die Zeichen schon vorzeitig auf Sieg. TSV-Spielertrainer Martin Bächer: "In der ersten Hälfte gab es auf beiden Seiten einige leichtfertige Ballverluste, was wir auch aufgrund der Temperaturen eigentlich vermeiden wollten. Beide Teams standen erst einmal geordnet, sodass es kaum zu nennenswerten Chancen kam. Kurz vor der Pause gingen wir dann zum günstigen Zeitpunkt in Führung. Wir konnten dann den Gegner weitgehend aus der gefährlichen Zone fern halten und nach ca. einer Stunde in relativ kurzem Abstand das zweite und und dritte Tor nachlegen. Das war quasi die Vorentscheidung. Danach plätscherte das Spiel so vor sich hin und es entstanden noch zwei oder drei Kontersituationen. Man hat heute schon ein bisschen mehr Anspannung als sonst in der Kabine verspürt. Umso größer war die Erleichterung. Den Eschenbachern wünschen wir guten Zusammenhalt und baldige Punkte." Gästespielercoach Benny Scheidler: "Es war heute eine sehr enttäuschende Vorstellung unserer Mannschaft. Wir haben uns viel vorgenommen und bis kurz vor der Halbzeit auch teilweise guten Fußball gezeigt, aber es leider nicht geschafft, über die volle Distanz defensiv konzentriert zu arbeiten. Unsere individuellen Fehler und unnötigen Ballverluste bringen uns aktuell um den Lohn unserer Arbeit. Wir wollen und werden jetzt auch nicht in Panik verfallen, sondern die Mannschaft wieder aufrichten und nächste Woche wieder ein anderes Gesicht zeigen. Es wird ein harter Weg, aber den gehen wir gemeinsam und wir werden uns da hinten wieder rauskämpfen da bin ich fest davon überzeugt!" Tore: 1:0 Daniel Weigl (45.+2), 2:0 Justus Bader (57.), 3:0 Fabian Höcht (64.) - Schiedsrichter: Yannic Köcher - Zuschauer: 150