Grafenhausens Trainer Georg Isele ist zufrieden mit dem Saisonstart

Neun Punkte aus vier Spielen – diese Bilanz kann sich sehen lassen. "Gut so", meint Trainer Georg Isele. "Mit diesem Start kann ich prima leben." Der jüngste 3:1-Erfolg gegen den bis dahin verlustpunktfreien Spitzenreiter SG St. Märgen/St. Peter am vergangenen Donnerstag ließ noch einmal besonders aufhorchen. "Am vierten Spieltag würde ich noch nicht unbedingt von einem Spitzenspiel sprechen, aber wir haben es gut gemacht gegen einen erwartet starken Gegner", würdigt Isele den Auftritt seiner Mannschaft. Man habe kaum Chancen zugelassen und nur ein sehr unglückliches Gegentor kassiert.

