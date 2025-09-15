Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Jubelnde Spieler des SV Grafenhausen: Ein solches Bild gab es in dieser Saison schon oft zu sehen. – Foto: Wolfgang Scheu
Grafenhausens Trainer Georg Isele ist zufrieden mit dem Saisonstart
Der SV Grafenhausen legt in der Fußball-Kreisliga-A einen beachtlichen Start in die Saison hin.
Nach dem Sieg gegen die SG St. Märgen/St. Peter steht die Mannschaft von Trainer Georg Isele in der Spitzengruppe.
Neun Punkte aus vier Spielen – diese Bilanz kann sich sehen lassen. "Gut so", meint Trainer Georg Isele. "Mit diesem Start kann ich prima leben." Der jüngste 3:1-Erfolg gegen den bis dahin verlustpunktfreien Spitzenreiter SG St. Märgen/St. Peter am vergangenen Donnerstag ließ noch einmal besonders aufhorchen. "Am vierten Spieltag würde ich noch nicht unbedingt von einem Spitzenspiel sprechen, aber wir haben es gut gemacht gegen einen erwartet starken Gegner", würdigt Isele den Auftritt seiner Mannschaft. Man habe kaum Chancen zugelassen und nur ein sehr unglückliches Gegentor kassiert.