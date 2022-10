Grafenhausener Beharrlichkeit wird in der Kreisliga A belohnt Die SG Lenzkirch-Saig feiert einen 2:0-Erfolg +++ Die SG Schluchsee verliert zwei Punkte. Eisenbacher Ausrutscher

SG Friedenweiler/Rötenbach - SV Öfingen 2:1 (0:0). "Wenn du unten drin stehst, hast du halt auch viel Pech", kommentierte Öfingens Trainer Francesco Pastore die knappe Auswärtsniederlage. Kurz nach der Pause ging Öfingen zwar in Führung, doch nur zwei Minuten später war diese bereits wieder egalisiert. Nach dem 2:1 für Friedenweiler rannte Öfingen an, scheiterte jedoch drei Mal am Aluminium. Tore: 0:1 Münzer (46.), 1:1 S. Wehrle (48.), 2:1 P. Wehrle (60.). SR: Bärmann. Z: 40.

TuS Oberbaldingen - SG Lenzkirch-Saig 0:2 (0:0). Oberbaldingen-Trainer Axel Schweizer brachte zur Pause frische Offensivkräfte0 von der Bank, doch das tat der Statik des TuS-Spiels überhaupt nicht gut. "Die Niederlage muss ich auf meine Kappe nehmen", räumte Schweizer ein. Den Lenzkirchern reichte ein Doppelschlag binnen zwei Minuten, um die drei Punkte zu entführen. Tore: 0:1 Jägler (65.), 0:2 Meise (67.). SR: Braun. Z: 120.



TuS Blumberg - SG Schluchsee/Feldberg 1:1 (0:1). "Wir sind selber Schuld, dass wir den Sack nicht zumachen", zeigte sich SG-Trainer Norbert Lewke enttäuscht über den Ausgleich in letzter Sekunde. Zwar verdienten sich die Hausherren das 1:1 wegen einer starken Schlussphase. "Trotzdem sind das zweiverlorene Punkte für uns", befand Lewke. Tore: 0:1 Karagaca (9., ET), 1:1 Bodenseh (90.). SR: Kavuz. Z: 130.



SV Grafenhausen - SSC Donaueschingen 3:0 (2:0). Grafenhausens Trainer Nils Boll freute sich über einen "auch in der Höhe verdienten Sieg", weil seine Elf nach einer ausgeglichenen ersten Hälfte defensiv nichts mehr zuließ. "Wir haben nie daran gezweifelt, dass wir gewinnen würden", so Boll. Tore: 1:0 Aselmann (19.), 2:0 Gatti (41.), 3:0 Tröndle (86.). SR: Dittmar. Z: 80.



SV TuS Immendingen - SG Unadingen/Dittishausen 3:1 (1:1). Den frühen Rückstand konterte Immendingen postwendend. Unadingen zog sich in der Folge tief zurück – doch das hinderte die Gastgeber nicht daran, durch Doppelpacker Finn Ebertsch den Sieg einzutüten. Tore: 0:1 Wolf (6.), 1:1 Yüce (7.), 2:1, 3:1 Ebertsch (62., 90.). SR: Perko. Z: 150.



SG Kirchen-Hausen - SV Eisenbach 2:0 (2:0). Kirchen-Hausen ließ Eisenbach nicht zur Entfaltung kommen und führte zur Pause verdient. Die Gäste waren auch im zweiten Durchgang harmlos, weshalb die SG die Punkte bei sich behielt. "Das war in allen Belangen eine sehr gute Leistung", lobte Heimtrainer Berkay Cakici. Tore: 1:0 Kreusel (37.), 2:0 Stihl (42.). SR: Würzer. Z: 180.



DJK Donaueschingen II - SV Mundelfingen 2:1 (0:0). Donaueschingen startete mit einem Lattenschuss in den zweiten Durchgang, kurz darauf hatte DJK-Akteur Pablo Geibel mehr Erfolg. Als die Gäste in der Nachspielzeit zum Anschlusstreffer kamen, "war richtig High Life", kommentierte Donaueschingens Trainer Max Rosentreter die Schlussphase. Tore: 1:0 Geibel (55.), 2:0 Trajkovic (57.), 2:1 Jerg (89.). SR: Becker. Z: 150.