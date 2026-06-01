Grafenhausen bleibt im Titelrennen trotz eines Remis Tabellenführer

Titisees Spielertrainer Raphael Klein (links) und Tobias Wolf (SG Unadingen/Ditthishausen) schenkten sich nichts. – Foto: Wolfgang Scheu

Der SV Eisenbach und der SV Grafenhausen trennten sich 1:1 (1:0). Tabellenvorletzten gegen Tabellenführer lautete das Duell am Sonntagnachmittag auf dem Sportplatz in Eisenbach. Und der Spitzenreiter strauchelte vor 240 Zuschauern beim Underdog. Simon Ott brachte Eisenbach nach einer halben Stunde mit einem sehenswerten Alleigang in Front. Der SV Grafenhausen fand nie wirklich zu seinem Spiel. Immerhin, in einer unübersichtlichen Situation reagierte Michael Eichhorn am schnellsten und traf zum 1:1 (84.). In der 89. Minute sah der Eisenbacher Spieler Niklas Sühling wegen groben Foulspiels die Rote Karte. "Wir hätten das Spiel durchaus gewinnen können. Unsere erste Halbzeit war super. Wir haben es versäumt, das 2:0 zu machen", sagte SVE-Trainer Uli Bärmann nach dem Schlusspfiff. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.