Grafenau, Künzing und „Deandorf“ in Ballerlaune

Satte 29x mal schlug es ein am 17. Spieltag der Bezirksliga Ost! Am deutlichsten erwischte es dabei den SV Oberpolling (1:4 gegen Grafenau), den FC Obernzell-Erlau (1:5 gegen den FC Künzing) und den TSV Mauth (2:5 gegen die DJK Oberdiendorf). Enenfalls eine deutliche Abfuhr erteilte der SV Schalding-Heining II dem TSV Waldkirchen (3:0). Seinen Negativlauf durchbrechen konnte der SV Bischofsmais, der gegen den SV Hutthurm den Platz mit 4:2 als Sieger verließ. Knappe Siege gab es zu bejubeln für den SV Garham (1:0 in Niederalteich) und die SpVgg GW Deggendorf (1:0 gegen den SV Grainet), welche sich somit durch die drei Punkte an den „Waidlern“ in der Tabelle auf Platz Zwei vorbeischieben konnten.

Sebastian List, Trainer DJK Oberdiendorf: „Von Beginn an waren wir griffig und haben unseren Matchplan perfekt umgesetzt. Mauth viel offensiv wenig ein und wir haben sehr effektiv unsere Chancen verwertet. Auch die zwischenzeitlichen Tore zum Ausgleich (1:1 und 2:2) haben uns nicht aus der Bahn geworfen. Am Ende ein völlig verdienter Heimsieg, auch in der Höhe.“

Fabian Burmberger, Trainer FC Künzing: „Wir starteten denkbar gut in die Partie und erzielten relativ frühzeitig drei Treffer. Dementsprechend ging es auch verdient mit dem 3:0 in die Halbzeitpause. Im zweiten Durchgang hatte Obernzell alles versucht um den Anschlusstreffer zu erzielen, jedoch haben wir es gut verteidigt und auch nach vorne weiterhin einige Akzente setzen können. Nachdem wir das 4:0 und 5:0 nachlegen konnten, plätscherte die Partie etwas vor sich hin, was sicherlich auch den schwierigen Platzbedingungen geschuldet war. Alles in allem sind wir sehr glücklich über den Sieg.“

Marco Eder, Spielertrainer SV Bischofsmais: „Ein verdienter Sieg,für uns. In der ersten Halbzeit waren wir feldüberlegen und hatten genügend klare Torchancen um höher zu führen. Die zweite Halbzeit war ausgeglichen. Hutthurm hat mehr investiert und ist mit langen Bällen und Standards zu Chancen und auch Toren gekommen. Alles in allem eine gute und konzentrierte Leistung unserer Mannschaft.“

Alex Adam, Trainer TSV Grafenau: „Es war das erwartet schwere Spiel im Abstiegskampf für uns. Wir sind überragend ins Spiel gestartet und gingen bereits nach wenigen Minuten mit 1:0 in Führung. Lang wehrte die Freude nicht, denn in der sechsten Minute viel bereits der Ausgleichstreffer durch unsere einstige Unachtsamkeit des ganzen Spieles. Danach konnten wir offensiv komplett überzeugen. Wir haben gute Chancen kreiert und konnten von vier Chancen zwei nutzen zum 3:1. Auch wenn Oberpolling dann nochmal alles rausgehauen hat, konnten wir dem Druck standhalten und durch einen Konter das 4:1 erzielen. Am Ende sind für uns die drei Punkte am Wichtigsten, über die wir uns heute auch verdientermaßen freuen können.