 2025-10-30T14:25:35.653Z

Ligabericht
Nicht zu stoppen: Mit einem lupenreinen Hattrick leitete Christian Seidl (hier rechts im Bild gegen den SV Grainet) den 5:1-Sieg seines FC Künzing gegen den FC Obernzell-Erlau ein
Nicht zu stoppen: Mit einem lupenreinen Hattrick leitete Christian Seidl (hier rechts im Bild gegen den SV Grainet) den 5:1-Sieg seines FC Künzing gegen den FC Obernzell-Erlau ein – Foto: Mike Sigl

Grafenau, Künzing und „Deandorf“ in Ballerlaune

Bezirksliga Ost, 17. Spieltag - Sonntag: Grafenau (4:1), Künzing (5:1) und Deandorf (5:2) feiern Kantersiege +++ Schalding II bezwingt Waldkirchen 3:0 +++ Bischofsmais beendet Sieglos-Serie

Verlinkte Inhalte

präsentiert von
ZF BKK
Bezirksliga Ost
Mauth
Hutthurm
Grafenau
Waldkirchen

Satte 29x mal schlug es ein am 17. Spieltag der Bezirksliga Ost! Am deutlichsten erwischte es dabei den SV Oberpolling (1:4 gegen Grafenau), den FC Obernzell-Erlau (1:5 gegen den FC Künzing) und den TSV Mauth (2:5 gegen die DJK Oberdiendorf). Enenfalls eine deutliche Abfuhr erteilte der SV Schalding-Heining II dem TSV Waldkirchen (3:0). Seinen Negativlauf durchbrechen konnte der SV Bischofsmais, der gegen den SV Hutthurm den Platz mit 4:2 als Sieger verließ. Knappe Siege gab es zu bejubeln für den SV Garham (1:0 in Niederalteich) und die SpVgg GW Deggendorf (1:0 gegen den SV Grainet), welche sich somit durch die drei Punkte an den „Waidlern“ in der Tabelle auf Platz Zwei vorbeischieben konnten.

Heute, 14:00 Uhr
FC Obernzell-Erlau
FC Obernzell-ErlauObernz-Erlau
FC Künzing
FC KünzingKünzing
1
5
Abpfiff
Fabian Burmberger, Trainer FC Künzing: „Wir starteten denkbar gut in die Partie und erzielten relativ frühzeitig drei Treffer. Dementsprechend ging es auch verdient mit dem 3:0 in die Halbzeitpause. Im zweiten Durchgang hatte Obernzell alles versucht um den Anschlusstreffer zu erzielen, jedoch haben wir es gut verteidigt und auch nach vorne weiterhin einige Akzente setzen können. Nachdem wir das 4:0 und 5:0 nachlegen konnten, plätscherte die Partie etwas vor sich hin, was sicherlich auch den schwierigen Platzbedingungen geschuldet war. Alles in allem sind wir sehr glücklich über den Sieg.“

Heute, 14:00 Uhr
TSV-DJK Oberdiendorf
TSV-DJK OberdiendorfO'diendorf
TSV Mauth
TSV MauthMauth
5
2
Abpfiff
Sebastian List, Trainer DJK Oberdiendorf: „Von Beginn an waren wir griffig und haben unseren Matchplan perfekt umgesetzt. Mauth viel offensiv wenig ein und wir haben sehr effektiv unsere Chancen verwertet. Auch die zwischenzeitlichen Tore zum Ausgleich (1:1 und 2:2) haben uns nicht aus der Bahn geworfen. Am Ende ein völlig verdienter Heimsieg, auch in der Höhe.“

Heute, 15:00 Uhr
SV Hutthurm
SV HutthurmHutthurm
SV Bischofsmais
SV BischofsmaisBischofsmais
2
4
Abpfiff
Marco Eder, Spielertrainer SV Bischofsmais: „Ein verdienter Sieg,für uns. In der ersten Halbzeit waren wir feldüberlegen und hatten genügend klare Torchancen um höher zu führen. Die zweite Halbzeit war ausgeglichen. Hutthurm hat mehr investiert und ist mit langen Bällen und Standards zu Chancen und auch Toren gekommen. Alles in allem eine gute und konzentrierte Leistung unserer Mannschaft.“

Heute, 13:00 Uhr
TSV Grafenau
TSV GrafenauGrafenau
SV Oberpolling
SV OberpollingOberpolling
4
1
Abpfiff
Alex Adam, Trainer TSV Grafenau: „Es war das erwartet schwere Spiel im Abstiegskampf für uns. Wir sind überragend ins Spiel gestartet und gingen bereits nach wenigen Minuten mit 1:0 in Führung. Lang wehrte die Freude nicht, denn in der sechsten Minute viel bereits der Ausgleichstreffer durch unsere einstige Unachtsamkeit des ganzen Spieles. Danach konnten wir offensiv komplett überzeugen. Wir haben gute Chancen kreiert und konnten von vier Chancen zwei nutzen zum 3:1. Auch wenn Oberpolling dann nochmal alles rausgehauen hat, konnten wir dem Druck standhalten und durch einen Konter das 4:1 erzielen. Am Ende sind für uns die drei Punkte am Wichtigsten, über die wir uns heute auch verdientermaßen freuen können.

Heute, 14:00 Uhr
TSV Waldkirchen
TSV WaldkirchenWaldkirchen
SV Schalding-Heining
SV Schalding-HeiningSchalding II
0
3
Abpfiff
Gundolf Hain, sportlicher Leiter TSV Waldkirchen: „Die Gäste aus Schalding spielten es über 90 Minuten heute äußerst souverän. Der TSV konnte nur vereinzelt Nadelstiche setzten, nach vorne fehlte jedoch der nötige Zug. Das 3:0 geht absolut in Ordnung und ist auch in der Höhe verdient.“

Heute, 15:00 Uhr
SpVgg GW Deggendorf
SpVgg GW DeggendorfDeggendorf
SV Grainet
SV GrainetGrainet
1
0
Abpfiff

Heute, 14:00 Uhr
SpVgg Niederalteich
SpVgg NiederalteichNiederalteic
SV Garham
SV GarhamGarham
0
1
Abpfiff

Heute, 14:00 Uhr
SV Hofkirchen
SV HofkirchenHofkirchen
SpVgg Ruhmannsfelden
SpVgg RuhmannsfeldenR'felden
Abgesagt

Aufrufe: 02.11.2025, 17:30 Uhr
Benedikt HasenöhrlAutor