Grafenau: Klose ist zurück - Ruzicka muss gehen Das 27-jährige Eigengewächs streift nach einem kurzen Gastspiel bei der SG Preming wieder das "Stodbärn"-Trikot über von Thomas Seidl · Heute, 12:20 Uhr · 0 Leser

Benjamin Klose (am Ball) läuft wieder für den TSV Grafenau auf – Foto: Karl-Heinz Hönl

Nach einem halbjährigen Intermezzo als Co-Spielertrainer beim abstiegsbedrohten Kreisklassisten SG Preming ist Benjamin Klose wieder ein "Stodbär". Nach seinem doch etwas überraschenden Aus bei den Dreiburgenländern hat sich der 27-Jährige für eine Rückkehr an die Galgenau entschieden. Für den Rangneunten der Bezirksliga Ost ist Klose eine willkommene Verstärkung, zumal der erfahrene Defensivspezialist die Erfahrung von 138 Bezirksliga-Einsätzen mitbringt.

Michal Ruzicka wird beim TSV Grafenau nicht mehr benötigt – Foto: Karl-Heinz Hönl













"Benjamin ist ein waschechter Grafenauer und es war schon bei seinem Abgang klar, dass die Türen bei uns für ihn immer offen stehen werden. Wir freuen uns, dass er wieder zurück bei seinem Heimatverein ist und wissen, was wir mit ihm bekommen", sagt Grafenaus Coach Alexander Adam, der auch Routinier Ruzicka ehrenvoll verabschiedet: "Michal war eine Konstante in unserer Hintermannschaft und ist ein echter Vorzeigefußballer. Er hat die Erwartungen bei uns absolut erfüllt, aber durch die beiden Neuzugänge sind wir im Defensivverbund sehr gut aufgestellt und können es uns deshalb erlauben, künftig auf seine Dienste zu verzichten."





Am 6. Februar steigen Pleintinger, Ranzinger und Kameraden in die Vorbereitung ein. Das Ziel für die Restrückrunde ist klar formuliert. "Wir haben uns im bisherigen Saisonverlauf eine ordentliche Basis verschaffen und wollen den Klassenerhalt frühzeitig in trockene Tücher bringen", macht Adam unmissverständlich klar.