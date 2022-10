Grafenau jubelt - Talfahrt von Türk Gücü nimmt kein Ende Die Stadler-Mannen lassen die Gäubodenstädter in der Nachholpartie klar mit 3:0 abblitzen

Der TSV Grafenau hat nach dem beeindruckenden 10:1-Kantersieg gegen den FC Salzweg nachgelegt und das Kellerduell gegen den SV Türk Gücü Straubing mit 3:0 zu seinen Gunsten entschieden. Die Schützlinge von Chefanweiser Armin Stadler machten damit einen Sprung auf Tabellenposition elf, während bei den Kicker von der Straubinger Uferstraße weiterhin die Rote Laterne leuchtet. Das Team um die Gebrüder Bilalli blieb zum achten Mal in Folge ohne Sieg und holte in diesem Zeitraum nur ein Remis. Auch der Trainerwechsel zeigte bislang keinerlei Wirkung. Unter der Regie von Thomas Achatz konnte nur einer von 15 möglichen Zählern eingespielt werden.

Auf dem Grafenauer Trainingsplatz waren die Hausherren von Beginn an das bissigere Team, wenngleich die Gäste durchaus gefällig kombinierten und dem Schlusslicht auch der Wille nicht abzusprechen war. Die Gäste gerieten durch einen schweren Fehler von Schlussmann Mario Jorz auf die Verliererstraße. Der Goalie unterlief eine Flanke, so dass TSV-Knipser Ondrej Sima das Spielgerät nur mehr ins leere Tor befördern musste. Die Hausherren blieben am Drücker und wurden für ihre aggressive und konsequente Spielweise kurz vor dem Seitenwechsel erneut belohnt: Eine Flanke von Maximilian Pleintinger köpfte Sima mit seinem zehnten Saisontreffer zum vorentscheidenden 2:0 (42.) ein.