Grafenau angelt sich Thomas Köglmeier

In der Meistersaison war Köglmeier, den es vor ein paar Jahren in den Landkreis Freyung-Grafenau verschlagen hat, eine unumstrittene Stammkraft bei den Staffelbergern. In der laufenden Runde stand der erfahrene Haudegen allerdings nur mehr zweimal in der Startelf. "Beim FC Sturm haben zuletzt vor allem die jungen Spieler ihre Chance bekommen. Die Zukunft gehört den Jungen, das akzeptiere ich und ich schätze es sehr, dass ich über mehrere Jahre Teil der Mannschaft sein durfte, mit dem Höhepunkt der Landesliga-Meisterschaft. In dieser Zeit haben sich auch viele tolle Freundschaften entwickelt, wofür ich sehr dankbar bin. In der Bayernliga standen die wenigen Einsatzzeiten und der hohe Aufwand nicht mehr im Verhältnis, so dass für mich klar war, dass es Zeit für einen neuen Schritt ist", lässt Thomas Köglmeier wissen.





Bei den "Stodbärn" sieht der Neuzugang gute Perspektiven: "Grafenau liegt quasi vor meiner Haustür, spielt in der sehr attraktiven Bezirksliga Ost und die Wege sind überschaubar, somit bleibt auch wieder mehr Zeit für meine Familie. Im kommenden April schließe ich meine B-Lizenz ab, so dass ich beim TSV ideal ins Trainergeschäft einsteigen, mich weiterentwickeln und gemeinsam im Trainerteam eigene Impulse setzen kann, um die Mannschaft voranzubringen. Seit mehreren Jahren standen wir immer wieder in Kontakt, das Interesse des TSV Grafenau war stets vorhanden. Damals war der Zeitpunkt noch nicht der richtige. Umso schöner, dass es jetzt passt und ich Teil dieses engagierten Vereins werden darf. Ich freue mich sehr auf die neue Aufgabe und darauf, gemeinsam mit dem Team zu arbeiten."





