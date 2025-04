Grafen wollen raus aus dem Formtief

Im Fußball läuft es nicht immer wie geschmiert. Das muss aktuell der SV Neufraunhofen leidlich erfahren. Vor Monaten schon zum Meistertitel gelobt, findet sich der SVN am 26.Spieltag nur noch auf Tabellenplatz zwei wieder. Nach drei sieglosen Spielen in Serie, soll nun zuhause gegen den ATSV Kelheim wieder ein Erfolgserlebnis her. Zumal dieses am Sonntag um 16 Uhr auch dringend nötig ist, denn den Grafen sitzt der TV Schierling mit nur zwei Zähler Rückstand im Nacken.

„Das Spiel bei der Eintracht war der Tiefpunkt. Nun kann es eigentlich nur wieder aufwärts gehen”, schmunzelt Michael Gerauer, SVN-Torjäger und Vorstand in Personalunion, in die aktuelle Krise hinein. „Aktuell haben wir leider keine gute Phase und unser Offensivspiel funktioniert nicht wie noch in der Vorrunde. Wir haben ein Kopfproblem“, spricht Gerauer das Offensichtliche an.

Dennoch ist man im Vilstal weit weg davon, die Flinte ins Korn zu werfen. „Manchmal stockt es eben und dann muss man sich als Mannschaft zusammenraufen und sich gemeinsam rausziehen. Wir haben einen starken Charakter und der wird auch wieder zünden“, ist sich der Co-Spielertrainer Daniel Treimer sicher.

Um den Turnaround zu schaffen, müsste man am Sonntag den ATSV Kelheim bezwingen. Die Aufgabe könnte für Aigner, Bitzer & Co. durchaus leichter sein, spielt der Rangvierte doch eine starke Saison und möchte nach über sechs Jahren endlich mal wieder Punkte aus Neufraunhofen entführen. Zuletzt reichte es aber auch beim ATSV nur zu einem 1:1-Remis gegen Schlusslicht Ergoldsbach, wobei sich auch noch Topscorer Nico Pollmann mit einer Leistenverletzung abgemeldet hat.

Der SVN ist gewarnt, wird seine Kraft aber auch aus dem Hinspiel ziehen, denn dort wurde der Angriff des Tabellenzweiten mit einem satten 4:1-Sieg abgewehrt. Personell bleibt der Kader unverändert, lediglich Stefan und Tobias Brenninger sind angeschlagen.