Grafen wollen in Aiglsbach die Wende einleiten

Grafen-Coach Christian Endler möchte nach zwei Niederlagen endlich wieder drei Punkte schreiben. In Aiglsbach soll am Freitag unter Flutlicht die Wende her. – Foto: Charly Becherer

Für den SV Neufraunhofen steht in der Bezirksliga West das zweite Auswärtsmatch in Folge an. Beim TV Aiglsbach möchten die Grafen nach zwei Niederlagen in Serie wieder zurück in die Erfolgsspur finden. Anstoß in der Aiglsbacher Sommerau ist am Freitagabend um 19.00 Uhr.

Es kann schnell gehen in Niederbayerns höchster Spielklasse. Nach vier Siegen zum Start ging der SV Neufraunhofen zuletzt zweimal leer aus und der erfolgreiche Saisonbeginn könnte bald verpufft sein. Dennoch gibt es bei den Vilstalern keinen Grund in Hektik zu verfallen. „Die beiden Niederlagen schmerzen zwar noch ein wenig, weil sie vermeidbar waren. Am Freitag haben wir aber gleich die nächste Möglichkeit, unsere PS wieder auf die Straße zu bringen“, schaut Trainer Christian Endler lieber nach vorne als zurück. Auch generell war der Auftritt in Straubing für den Cheftrainer kein schlechter. „Wir haben vorne einfach verpasst aus unseren dicken Chancen Tore zu machen“, so Endler, der die Jungs unter der Woche ordentlich auf die Kiste ballern ließ.