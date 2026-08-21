Grafen wollen in Aiglsbach die Wende einleiten

Für den SV Neufraunhofen steht in der Bezirksliga West das zweite Auswärtsmatch in Folge an. Beim TV Aiglsbach möchten die Grafen nach zwei Niederlagen in Serie wieder zurück in die Erfolgsspur finden. Anstoß in der Aiglsbacher Sommerau ist am Freitagabend um 19.00 Uhr.
Es kann schnell gehen in Niederbayerns höchster Spielklasse. Nach vier Siegen zum Start ging der SV Neufraunhofen zuletzt zweimal leer aus und der erfolgreiche Saisonbeginn könnte bald verpufft sein. Dennoch gibt es bei den Vilstalern keinen Grund in Hektik zu verfallen. „Die beiden Niederlagen schmerzen zwar noch ein wenig, weil sie vermeidbar waren. Am Freitag haben wir aber gleich die nächste Möglichkeit, unsere PS wieder auf die Straße zu bringen“, schaut Trainer Christian Endler lieber nach vorne als zurück. Auch generell war der Auftritt in Straubing für den Cheftrainer kein schlechter. „Wir haben vorne einfach verpasst aus unseren dicken Chancen Tore zu machen“, so Endler, der die Jungs unter der Woche ordentlich auf die Kiste ballern ließ.
In Aiglsbach wartet nun die nächste harte Auswärtsaufgabe im Hexenkessel Sommerau, auf die man sich im Lager der Grafen aber freut. „Das ist eine besondere Atmosphäre unter Flutlicht mit aufgeladener Stimmung und wir haben dort bereits letztes Jahr gezeigt, dass das unser Wetter ist“, spricht Endler den 4:1-Sieg aus der letzten Saison an. Dennoch stehen Brenninger, Gerauer & Co. vor einer harten Aufgabe, denn das Team um Torjäger Manfred Gröber (neun Treffer in sechs Spielen) musste sich nur dem TSV Langquaid zu Beginn und letzte Woche dem Tabellenführer FSV Landau geschlagen geben. Zuvor siegte die Mannschaft von Neu-Trainer Maximilian Zischler dreimal in Folge und drehte beispielsweise einen 0:2-Rückstand zuhause gegen Straubing noch in einen 3:2-Sieg.
Personell muss Endler weiter auf die Langzeitverletzten Tobias Bitzer, Tim Langmeier, Roman Kratzer und Manuel Eckl verzichten. Florian Schoene (Faserriss) und Korbinian Egert (Aufbautraining) stehen ebenso wie Daniel Dollmann (Urlaub), Leon Landersdorfer und Michael Koller (verhindert) nicht im Kader.