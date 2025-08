Grafen wollen gleich zurück in die Erfolgsspur

Bereits am Freitag werden die Karten gegen FC Walkertshofen neu gemischt. Im Heimspiel geht die Mannschaft von Christian Endler wieder als Favorit in die Partie und strebt den zweiten Heimsieg am Stück an. Dabei hat der SV Neufraunhofen eine absolut positive Bilanz gegen den FCW vorzuweisen. In vier Duellen blieben die Grafen dreimal Sieger und gaben lediglich beim 3:3 im Hinrundenmatch der letzten Saison Punkte ab.

Die Mannschaft von Spielertrainer Christian Brandl ist schleppend in die Saison gestartet. Nachdem der Auftakt wegen des TOTO-Pokals des TSV Langquaid verschoben wurde, unterlagen die rot-weißen beim FSV VfB Straubing am 2.Spieltag mit 2:0 und kamen am Wochenende erst in der Schlussminute zum 2:2-Unentschieden gegen Pfarrkirchen. Zudem kam vor Saisonbeginn schon die Hiobsbotschaft von Co-Spielertrainer Sebastian Zettl, der seine Karriere aufgrund eines Achillessehnenanrisses mit sofortiger Wirkung beendet hatte.