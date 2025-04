Grafen wollen gegen formstarkes Türk Gücü richtig ackern

In der Bezirksliga West steht mit dem Osterwochenende wohl die intensivste Zeit des Fußballjahres bevor. So stehen 24. und 25.Spieltag zwei Partien innerhalb von vier Tagen auf dem Programm. Der Tabellenführer SV Neufraunhofen startet dabei am Karsamstag mit einem Heimspiel gegen Türk Gücü Straubing, ehe die Grafen am Dienstagabend bei der Eintracht in Landshut zu Gast sind. Anstoß am Samstag ist um 13 Uhr, bedingt durch das Topspiel des SV Neufraunhofen II um 16 Uhr in Vilslern.

Nach zwei Siegen musste sich das Team von Alexander Auhagen am vergangenen Samstag mit einem 1:1-Unentschieden beim TuS 1860 Pfarrkirchen begnügen. „Das Spiel in Pfarrkirchen haben wir uns definitiv anders vorgestellt. Wir wollten gewinnen, haben aber unsere PS nicht auf den Platz bekommen und so gerechterweise unentschieden gespielt“, sagt SVN-Co-Spielertrainer Daniel Treimer, dessen Team aufgrund der Teisbacher Niederlage aber trotzdem einen weiteren Punkt im Titelrennen herausarbeitete.