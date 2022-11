Altdorf-Schlussmann Sebastian Winter musste sechs Mal hinter sich greifen. Des hätte deutlich mehr werden können... – Foto: Reimund Neumaier

Grafen weiter die Könige - in Altdorf »müsste es zweistellig werden« 18. Spieltag in der Bezirksliga West - Sonntag: Neufraunhofen untermauert mit Sieg Tabellenführung +++ Langquaid gewinnt in Altdorf "nur" 6:2 +++ Pfarrkirchen besiegt Teisbach +++

Wehe, wenn Aufsteiger Neufraunhofen in Rückstand gerät. Denn dann gewinnt der Tabellenführer der Bezirksliga West meistens. So auch geschehen am Sonntag des 18. Spieltages. Die Grafen besiegten Eintracht Landshut mit 2:1 - und bleiben die Könige der Liga. Darüber hinaus schläft Pfarrkirchen Teisbach mit 1:0. Und in Altdorf fallen acht Tore. Es hätten aber deutlich mehr werden können...

Daniel Treimer (Co-Spielertrainer, Neufraunhofen): "Wir sind schwer ins Spiel gekommen, waren 30 Minuten die schlechtere Mannschaft. Eintracht Landshut war echt gut. Aber das war so zu erwartet, denn sie haben ein technisch gutes Team. Wir haben dann ein klares Tor nicht bekommen. Der Ball war aber mindestens einen halben Meter über der Linie. Das haben die Schiedsrichter aber nicht gesehen. Aber was hilfts? Mein Gott. Mund abwischen, weitermachen. Und das haben wir auch gemacht, was unsere Stärke ist. Wir sind nach dem Rückstand wieder zurückgekommen. Und am Schluss waren wir dann auch vielleicht die etwas bessere Mannschaft. Wir wollten den Sieg einfach mehr. Natürlich ist Eintracht zum Schluss angerannt, hatte aber keine Chance mehr. Fazit: Ich möchte nicht von einem Arbeitssieg reden, weil das die Leistung von Landshut schmälern würde. Aber: Für uns ein wichtiger Sieg, um oben zu bleiben."

Pressebericht Pfarrkirchen: "Ein hochverdienter Sieg für Pfarrkirchen, der höher hätte ausfallen können. Aufgrund einer mangelhaften Chancenauswertung musste man bis zum Schluss zittern. In der zweiten Halbzeit allerdings kam der Gast nicht mehr gefährlich für das Heimtor, womit der verdiente Heimdreier feststand."