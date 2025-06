Grafen starten in die Vorbereitung

Der SV Neufraunhofen ist am Samstagvormittag in die Vorbereitung gestartet. Über 50 Spieler aus allen drei Mannschaften begrüßte das Trainerteam mit Neu-Coach Christian Endler im Waldstadion, der die Mannschaft gleich im ersten Training ordentlich schwitzen ließ. Parallel zur Bezirksliga-Mannschaft startete auch der Kreisklassen-Aufsteiger inklusive Reserve unter der Regie von Jonas Huber in das Saisonvorprogramm.

Erstmals für Neufraunhofen waren auch die vier Neuzugänge Philipp Penker (TW), Maximilian Hänle, Kilian Bauer und Hannes Karl auf dem Platz. „Die jungen, gierigen Neuzugänge haben sofort Tempo reingebracht und für eine ordentliche Intensität gesorgt. Dem eingespielten Team werden die neuen Impulse sehr guttun“, zeigte sich der Sportliche Leiter Claus Riedi zufrieden vom Auftakt, bei dem lediglich Stefan Haas (Innenband) und Dion Rexhepi (Sehnenriss) nicht mitwirken konnten.

Zum ersten Mal aktiv werden die Grafen am Freitagabend, wenn der Landesligist 1.FC Passau beim SVN gastiert (19 Uhr). Außerdem wird gegen den SV Hebertsfelden (05.07., Kreisliga), FC Langengeisling (08.07., Bezirksliga) und SV Wendelskirchen (20.07., Kreisklasse) getestet.