Grafen mit verschmerzbarer Niederlage

Abwehrspieler Tobias Bitzer avancierte zum Ende zum Angreifer und hatte mehrfach den 1:1-Ausgleich auf dem Fuß. – Foto: Alfred Brumbauer

Der SV Neufraunhofen hat im vorletzten Match der Bezirksliga-Saison eine knappe 1:0-Niederlage beim FSV VfB Straubing einstecken müssen. Mit elf Spielern und zwei Unterstützern der dritten Mannschaft präsentierte sich die Endler-Truppe ordentlich und hätte beinahe einen Punkt entführt.

Ohne den privat verhinderten Thomas Niedermeier standen nur elf Kaderspieler zur Verfügung, da die zweite Mannschaft parallel in Tiefenbach den Klassenerhalt in der Kreisklasse eintütete und dort mit voller Kapelle antrat. Die ersten Minuten gehörten trotzdem dem SVN, der sorgenfrei Auftrat, aber in der 12.Minute einen ersten Rückschlag hinnehmen musste. Schiedsrichter Lukas Hartl zeigte bei einem weggespitzeltem Ball zur Verwunderung aller auf den Punkt, aber Grafen-Kapitän Thomas Huber entschärfte den Versuch von Felix Jobst. Drei Minuten später stimmte die Ordnung aber erneut nicht, sodass Simon Hack eine Maßflanke von Besmir Arifaj einköpfen konnte (15.). Zu allem Überfluss verletzte sich nach 22 Minuten Roman Kratzer, womit Bastian Holzner aus der dritten Mannschaft zum Bezirksliga-Debüt kam. In der Folge kämpfte sich der SVN zwar besser in die Partie, Simon Hack und Besmir Arifaj hätten das Ergebnis aber schon in die Höhe schrauben können.